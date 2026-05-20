El encuentro entre Mercedes Morán, Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi: “Nada mejor que las amigas”

Mercedes Morán, Elizabeth Vernaci, Dolores Fonzi y Cecilia Roth compartieron un grato momento de amistad y literatura, con el libro "Madre Mía" como protagonista

La reunión entre Mercedes Morán, Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi se convirtió en un acontecimiento que reunió a cuatro figuras reconocidas de la cultura argentina en torno a un objeto central: el libro Madre Mía. La escena fue capturada en una imagen que sintetiza el espíritu de la cita, con las protagonistas alrededor de una mesa en un ambiente distendido, mostrando la portada de la obra que motivó la conversación y el intercambio.

En el centro de la mesa, el libro escrito por Morán funcionó como catalizador del encuentro. Esta obra se presenta a medio camino entre la autoficción y la crónica. La autora repasa su vida tomando la figura de su madre como faro, explorando una relación compleja y llena de matices. El relato profundiza en los silencios familiares y en los episodios que marcaron tanto a Morán como a su entorno, convirtiéndola en la persona que es hoy. “Creo que el libro me ayudó a terminar de reconciliarme con mi madre”, sintetizó Morán en una charla con Infobae en la que presentó la obra.

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El registro fotográfico del encuentro revela no solo una mera reunión, sino un momento de celebración compartida entre amigas. El vínculo entre ellas trasciende el motivo literario y pone en juego la importancia de los lazos afectivos en la vida personal y profesional. La presencia de estas cuatro mujeres, cada una con una trayectoria consolidada en el ámbito artístico y mediático, refuerza la idea de comunidad y respaldo mutuo en la esfera pública y privada.

La propia Cecilia Roth expresó el significado de este tipo de encuentros con palabras que resumen el valor de la amistad: “Nada mejor que las amigas que siempre están, que abrazan y caminan a tu lado yendo hacia el mismo lugar, como de casualidad, que ríen y lloran a la vez, porque lo que hace bien a veces también hace mal, que escriben, cuentan, sugieren, apoyan, recuerdan y preguntan. Nunca juzgan. Las amigas saben cuidar y estar. Y sobre todo, saben abrir la puerta para salir a jugar”.

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En un alegre encuentro, las reconocidas artistas Mercedes Morán, Elizabeth Vernaci, Dolores Fonzi y Cecilia Roth compartieron un momento de amistad en torno a la literatura y el lanzamiento del libro "Madre Mía" de Morán.

Esta declaración pone en primer plano el papel del círculo de amigas como refugio y espacio de crecimiento. La amistad, según Roth, se construye en la compañía constante, la comprensión y la capacidad de compartir tanto las alegrías como las dificultades, sin juicios y con la libertad de ser una misma.

En la imagen que acompañó el encuentro, la portada de Madre Mía aparece nítida, con una fotografía de archivo que remite directamente a la relación madre-hija. Este detalle visual refuerza el tono íntimo y personal que atraviesa toda la obra, la cual ha generado repercusiones tanto en el ámbito literario como en los círculos cercanos a la autora.

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El encuentro entre Mercedes Morán, La Negra Vernaci, Dolores Fonzi y Cecilia Roth también puso de manifiesto el valor de la amistad en la vida de las protagonistas. A partir de la cita en torno al libro, se evidenció la capacidad del grupo para acompañarse en los momentos de transformación personal y profesional.

La obra 'Madre Mía' de Mercedes Morán, que explora las complejas relaciones maternofiliales

El impacto del encuentro y del libro trascendió el círculo inmediato de las protagonistas. Figuras del ámbito artístico y mediático expresaron su reconocimiento y afecto a través de mensajes públicos. Leticia Brédice comentó: “Que maravilloso verlas. Les amo”, mientras que Julieta Cardinali sintetizó su sentimiento en una sola palabra: “Amarlas”.

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Estas reacciones ponen en evidencia el poder multiplicador de los lazos de amistad y admiración entre colegas. El eco generado en redes y medios confirma que el encuentro no solo fue celebrado por sus protagonistas, sino que también despertó empatía y adhesión en quienes siguen sus trayectorias.