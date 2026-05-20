La lista de condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para convocarlo con Brasil al Mundial

El entrenador Carlo Ancelotti mantuvo una videollamada con Neymar antes de ser convocado a la selección de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria de Neymar para la Copa del Mundo 2026 generó revuelo tanto en Brasil como en el resto del planeta. Carlo Ancelotti, seleccionador de la Verdeamarela, optó por incluir al delantero del Santos tras una conversación decisiva, en la que impuso una serie de condiciones inéditas para el astro. Según informó Globo Esporte, la decisión se concretó después de una videollamada directa, en la que el técnico italiano expuso con franqueza el nuevo escenario que espera al futbolista en la selección nacional.

De acuerdo con dicho medio, el jueves anterior al anuncio oficial, Ancelotti y el director de selecciones, Rodrigo Caetano, establecieron contacto visual con Neymar para anticiparle dos aspectos fundamentales: el delantero no sería el capitán del equipo y tampoco tendría un lugar asegurado en el once titular.

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La comunicación fue revelada como un punto de inflexión en la trayectoria del jugador con la camiseta de la Selección de Brasil. Tras casi tres años apartado del conjunto nacional, Neymar afronta un regreso condicionado por una nueva cartilla de disciplina y conducta, que abarca desde la exposición pública hasta la gestión interna del grupo. Globo Esporte detalló que el técnico y el director presentaron al futbolista todas las restricciones y normas que diferencian el ambiente actual del vivido por el atacante en ciclos anteriores.

Dentro de las recomendaciones que le dieron al ex futbolista del Barcelona y PSG se destaca la instrucción de limitar la presencia del jugador en redes sociales. La nueva orientación responde a una estrategia institucional para consolidar la cohesión y el enfoque colectivo, aspectos que, según el cuerpo técnico, resultan imprescindibles en la lucha por el título mundial.

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El momento en el que apareció el nombre de Neymar entre los convocados de la selección de Brasil para el Mundial 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Del otro lado de la pantalla, Neymar respondió con disposición e incluso con entusiasmo. Según el portal brasileño, “el número 10 del Santos recibió el inesperado contacto con una sonrisa y prometió darlo todo para ser útil al grupo en otro Mundial”. La reunión marcó la primera interacción directa entre Ancelotti y el jugador desde septiembre, y fue percibida internamente como el paso definitivo hacia la inclusión del delantero en la lista oficial de 26 convocados.

A su vez, Ancelotti había advertido en la conferencia de prensa: “Lo elegimos no porque pensamos que va a ser un buen suplente, lo elegimos un minuto, cinco, que no juegue, o que juegue 90, o que patee un penal”.

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El seguimiento a la situación física del futbolista también formó parte del proceso previo. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) monitoreó la evolución de una molestia muscular sufrida por Neymar durante un partido con el Santos ante el Coritiba. El visto bueno médico llegó el lunes, día del anuncio, cuando la ausencia de lesión grave permitió su inclusión definitiva, desplazando a João Pedro de la nómina.

“Tras el anuncio de la convocatoria, Carlo Ancelotti apareció en el programa de noticias del Jornal Nacional y reveló a sus allegados que Neymar le había enviado un mensaje de felicitación y agradecimiento por la oportunidad, repleto de palabras cariñosas y emojis de corazones verdes y amarillos. El canal de comunicación, que había estado prácticamente cerrado entre entrenador y jugador durante meses, se ha reabierto en vísperas del Mundial”, develó el medio.

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La agenda de la Selección de Brasil inicia el 27 de mayo, con la presentación de los 26 convocados en la Granja Comary, en Teresópolis. El 31, el equipo disputará un amistoso ante Panamá en el Maracaná, antes de viajar a los Estados Unidos el 1 de junio. El segundo amistoso será frente a Egipto, el 6 de junio en Cleveland.

La Verdeamarela, máxima ganadora de la Copa del Mundo, finalizó en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 unidades junto a Colombia, Uruguay y Paraguay. En la cita máxima hará su estreno el 13 de junio en Nueva Jersey ante Marruecos. Luego, el 19 de junio, viajará a Filadelfia para medirse contra Haití. Cerrará su participación dentro del Grupo C, cuando el 24 de junio choque ante Escocia en Miami.

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La inclusión de Neymar marca su cuarta participación mundialista, igualando el récord brasileño en la competición. Su papel en el torneo estará sujeto al cumplimiento estricto de las reglas internas impuestas por Ancelotti, quien enfatizó que la meritocracia y la disciplina serán los pilares de la campaña.

La videollamada, mantenida cuatro días antes del anuncio, marcó el giro decisivo hacia la convocatoria, que fue vista como inminente por el entorno federativo ya desde el viernes, tras percibirse la apertura y el compromiso del delantero del Santos con las nuevas exigencias grupales.

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