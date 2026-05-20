Política

“El Instituto no está en una crisis profunda, está sufriendo un estrés financiero y lo estamos ordenando”, aseguró el director del Pami

Esteban Leguízamo analizó en Infobae a las Nueve el impacto del envejecimiento poblacional, los recortes presupuestarios y la situación de los pagos a prestadores

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El director del PAMI, Esteban Leguízamo sostuvo en Infobae a las Nueve que la institución que lidera enfrenta un estrés financiero producto de la presión demográfica y las moratorias, pero negó que la entidad esté en crisis o haya alterado su sistema de pagos

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el director ejecutivo del PAMI detalló el alcance del ajuste y defendió la administración actual del organismo.

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Y explicó: “El presupuesto nuestro es independiente de lo que se está hablando del recorte que hace el presidente en el sistema de salud o que corresponde al Ministerio de Salud. Por la ley madre que tenemos, nuestro presupuesto tiene que ver con aportes y contribuciones de pasivos y de activos, o sea que nuestro presupuesto es independiente de esto que está ocurriendo”.

Leguízamo subrayó que el gran desafío para el instituto es demográfico. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”.

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Dos personas mayores de cabello gris, un hombre a la izquierda y una mujer a la derecha, sentados en una mesa de madera con vasos de agua y una jarra en el centro.
Leguízamo analizó la situación actual del PAMI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario aclaró que el PAMI “atiende únicamente a adultos mayores, a personas mayores de sesenta y cinco años, que es una gran diferencia con otros sectores o prepagos, obras sociales, donde atienden mucha gente joven, tienen niños también. Entonces, eso tiene menos gasto. Lo nuestro es un gasto creciente”.

Consultado sobre si la situación representa una crisis, Leguízamo fue terminante: “El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”.

La cadena de pagos y los conflictos con prestadores

Respecto a los atrasos en los pagos a odontólogos y la viralización de reclamos de afiliados, aclaró: “El pago fue realizado ayer, o sea que no habría motivo para que haya corte. El único que realmente hoy alguien, y sobre todo un profesional, un médico, tiene una certeza que va a cobrar es el pago del PAMI”.

También puntualizó que la operatoria de pagos no se modificó: “No cambió la forma de pagar el PAMI. Lo que yo estoy pagando hoy, en mayo, son prestaciones de sesenta días. Eso es tradicional en el instituto, viene desde hace muchísimos años. Los vencimientos no son todos iguales el mismo día, son a lo largo del mes. Eso sigue igual”.

Frente a la pregunta sobre los aportes del Estado nacional, admitió: “Vienen cumpliéndose, por ahí tienen algún atraso. Por ahí tenemos algún atraso de quince días, te diría que más o menos es el promedio. Pero vuelvo a repetir, también esto lo aclaro, no es de ahora. El instituto en muchas situaciones tuvo asistencia del Tesoro y a lo largo de estos tres años hemos tenido los aportes del Tesoro que el instituto fue necesitando”.

Vista combinada de la fachada de una oficina PAMI y un escritorio con una receta médica y anteojos rojos sobre ella.
El titular del PAMI también habló sobre la cadena de pagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Auditorías, control y cobertura oncológica

El director ejecutivo remarcó la importancia de las auditorías y del control en las prestaciones: “Desde que nosotros tomamos la gestión hemos dado de baja a mil quinientos prestadores. Con médicos de cabecera y especialistas hemos sido estrictos porque estamos auditando. Encontramos un montón de prestaciones que no se daban, sobrefacturación, un montón de desvíos. Estamos haciendo ruido por eso, pero creemos que es lo que nos corresponde, porque si no, primero creo que no hacemos lo que corresponde y segundo, no cuidamos nuestro presupuesto”.

Además, Leguízamo puso en valor la cobertura de enfermedades graves: “El instituto cubre el cien por ciento de toda la oncología de nuestros afiliados. Es el cincuenta por ciento de toda la oncología de la Argentina y la cubre al cien por ciento”.

El funcionario argumentó el impacto de las moratorias previsionales en la estructura financiera: “El instituto recibió dos millones de personas que no hicieron los aportes correspondientes y hoy les tiene que dar una cobertura del cien por ciento. El aporte de estos nuevos afiliados es mucho menor al de los pasivos”.

Sobre la extensión de la cobertura, detalló: “Cuando el instituto fue creado allá por el año setenta y uno, el promedio era diez años que el instituto iba a tener la responsabilidad de ese afiliado. Y hoy ya estamos prácticamente en treinta años”.

Leguízamo cerró la entrevista con una definición sobre el momento: “Dada la coyuntura que el instituto está en este momento, yo creo que es mejor. PAMI lo estamos ordenando y lo estamos haciendo eficiente y eficiente el gasto”.

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