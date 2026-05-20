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El regreso inesperado de la lámpara de lava en la vanguardia del diseño actual

De invento británico a objeto de culto internacional, este clásico de la cultura pop suma colaboraciones con creadores reconocidos y ediciones especiales, transformándose en pieza central de espacios innovadores y colecciones de autor

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Ilustración en acuarela de una mesa con jarrones de tulipanes, una lámpara de lava púrpura, un altavoz Marshall y un cuadro de frutas.
La lámpara de lava reaparece como símbolo del diseño pop contemporáneo y pieza de culto para coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de la lámpara de lava en 2026 la consolida como un ícono del diseño pop que sigue reinventándose para cada generación. Impulsada por ediciones especiales y la visión de creadores actuales, esta pieza resurge más allá de la nostalgia y conquista los espacios contemporáneos, según Elle Decor.

La lámpara de lava vuelve a ser tendencia por la combinación de su historia emblemática, la atracción de nuevas generaciones y el impulso creativo de figuras como la diseñadora Sabine Marcelis. Ediciones limitadas y colaboraciones recientes han llevado a esta pieza clásica a consolidarse como referente en la decoración y el diseño de autor, informa el medio citado.

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Desde su creación en 1963, la lámpara de lava ha fascinado tanto a aficionados del diseño retro como a un público joven, que encuentra en ella un elemento distintivo y cautivador. En la actualidad, diseñadores y marcas han renovado su imagen con materiales y formatos innovadores, propiciando su retorno como tendencia internacional.

Lámpara de lava plateada con cera naranja y líquido rojo encendida sobre una mesa de madera. Se ven un sofá acolchado naranja y una pared de listones de madera.
Ediciones limitadas y colaboraciones creativas revalorizan la lámpara de lava en la escena internacional del interiorismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del pub inglés a la cultura pop internacional

El origen de la lámpara de lava se remonta al ingenio de Edward Craven Walker, inventor británico inspirado por un temporizador de cocina con líquidos visto en un pub de Dorset. Craven Walker adaptó la idea empleando botellas de cóctel y jugo de naranja para lograr el efecto hipnótico que buscaba.

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En septiembre de 1963, creó la empresa Mathmos en Poole, Reino Unido, para fabricar el invento junto a un reducido equipo. La primera patente se registró en 1964 a nombre de Dave Smith, quien desarrolló el método de sellado que perfeccionó la lámpara Astro.

Una estantería de madera clara llena de libros de distintos tamaños, junto a una lámpara de lava naranja encendida, fotos enmarcadas y juegos de mesa.
La lámpara de lava sigue inspirando a nuevas generaciones y diseñadores destacados con su estética hipnótica y nostálgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad del objeto creció en los años 60 y 70, en parte por su aparición en series británicas de culto como The Prisoner y Dr. Who. Figuras como The Beatles y David Bowie incluyeron la lámpara en sus hogares y estudios, consolidando su lugar como emblema de creatividad y modernidad.

Craven Walker también participó activamente en los ambientes contraculturales de la época. Invitó al elenco del musical Hair a su residencia en Dorset, reflejando su espíritu vanguardista.

Ícono generacional y objeto de culto

Una lámpara de lava roja encendida, con burbujas ascendiendo, está colocada sobre un estante blanco con libros y una pared roja brillante.
La lámpara de lava, presente en museos y escenarios pop, mantiene su vigencia como objeto de autor y decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los años 90, la lámpara de lava revivió como elemento indispensable en escenarios juveniles y alternativos. Series como Doctor en Alaska la popularizaron, convirtiéndola en símbolo de libertad creativa y estilo relajado para una nueva generación.

La pieza logró estatus de culto con millones de unidades vendidas mundialmente. Actualmente figura en colecciones de museos y ha recibido reconocimientos por su valor técnico y estético.

El resurgimiento de la lámpara en los años 90 reafirmó su rol como ícono de la cultura retro. La continuidad en la fabricación por parte de Mathmos garantizó la presencia del modelo clásico en espacios emblemáticos tanto en Reino Unido como a nivel internacional.

Una lámpara de lava con cera roja brillante y líquido transparente, con base y tapa plateadas, colocada sobre una mesa redonda frente a un sofá gris.
La colaboración entre diseñadores y marcas británicas consolida la lámpara de lava como referente del diseño internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la nostalgia al diseño contemporáneo

La fascinación por la lámpara de lava ha llevado a diseñadores contemporáneos a reinterpretar su concepto. En 2023, mediante una edición especial por el 60 aniversario de Mathmos, artistas como Studio Job y Camile Walala rindieron homenaje a la pieza.

Más recientemente, la diseñadora Sabine Marcelis presentó el modelo Column, una lámpara de tres metros de altura fabricada en cristal esmerilado. Esta edición monumental introduce la fluidez característica de la lámpara en tonos pastel y a gran escala.

Además, la Astro Lava Lamp de 1963 se lanzó en una edición limitada denominada Honeydew, compuesta por solo 1.000 unidades. Así, tanto coleccionistas como entusiastas pueden elegir entre versiones de gran formato y modelos clásicos compactos, ampliando la diversidad y el valor de autor en el diseño de interiores. Así lo destaca Elle Decor.

La colaboración entre diseñadores reconocidos y la empresa británica ha permitido que la lámpara de lava mantenga su capacidad de innovar sin perder su esencia. Esta evolución reafirma su lugar como pieza que sigue inspirando y sorprendiendo a nuevas generaciones.

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