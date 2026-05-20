Economía

Plataformas colaborativas: cómo acceder a créditos hipotecarios en dólares para la primera vivienda

Nuevas herramientas tecnológicas permiten a quienes buscan su primer hogar obtener préstamos en dólares sin recurrir a bancos

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A través de plataforma de financiamiento colaborativo, el mercado inmobiliario argentino ofrece una opción innovadora de créditos en dólares. Personas interesadas en adquirir una primera vivienda pueden acceder a préstamos en dólares a través de servicios tecnológicos, que conectan a quienes buscan crédito con inversores que desean rentabilizar sus ahorros. Gonzalo Estivariz, experto en finanzas colaborativas, explicó en Infobae en Vivo que este nuevo modelo representa una herramienta dinámica y en pleno crecimiento.

De acuerdo con el especialista, “Hay muchas plataformas que hoy, en este concepto colaborativo, empiezan a ofrecer créditos en dólares. Antes el argentino no se animaba tanto. Y lo cierto es que en el fondo, las propiedades en Argentina se venden en dólares históricamente”.

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La operatoria toma relevancia ante la venta tradicional de propiedades en dólares, una tendencia histórica en la Argentina. El sistema permite que un comprador, en lugar de pedir ayuda financiera a un familiar, pueda optar por un préstamo estructurado bajo reglas claras y respaldado por garantías reales.

En los últimos años, la demanda experimentó un crecimiento interanual del 100% en solicitudes de crédito en dólares, con un aumento del 40% solo en el último período. Este fenómeno evidencia un interés creciente tanto de tomadores como de inversores, y señala un cambio en la cultura financiera argentina.

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Un hombre y una mujer miran una laptop que muestra una casa, pilas de monedas y perfiles de usuario; en la mesa hay un modelo de casa, llaves y dinero.
El 80% de los financiamientos otorgados mediante fintech se destinan a la compra de la primera vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características del financiamiento y destinatarios

Estivariz explicó que el 80% de las operaciones actuales corresponden a la primera vivienda, con un ticket promedio de cuarenta mil dólares. El valor medio de una propiedad se estima entre 100.000 y 110.000 dólares. Los plazos habituales de financiamiento oscilan entre cinco y siete años. Al mismo tiempo que el porcentaje prestado usualmente ronda el 35% del valor de mercado del inmueble.

“El 80% de las operaciones que hacemos hoy son de primera vivienda. El ticket promedio es 40.000 dólares, que tiene que ver con el ticket promedio de una propiedad”, indicó el profesional.

Respecto a las tasas de interés, el promedio actual se encuentra cerca del 10% anual, y la relación cuota-ingreso pedida no supera el 40%. El sistema exige garantías hipotecarias a favor del inversor prestamista, de modo que el que otorga el capital queda protegido ante eventuales incumplimientos.

Una mano sostiene un modelo de casa de madera y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados sobre un fondo gris claro desenfocado.
El nivel de morosidad en los créditos hipotecarios colaborativos es prácticamente nulo, reflejando el compromiso argentino con el pago de las cuotas de vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de las plataformas fintech

Al mismo tiempo, el avance tecnológico permitió la aparición de aplicaciones que vinculan a inversores y tomadores. “Son aplicaciones que lo que hacen es matchear al inversor con el tomador del crédito en la misma plataforma, como una app de citas”, graficó Estivariz.

El modelo consiste en que diferentes inversores pueden prestar sumas desde 15.000 dólares, ya sea individualmente o junto a otros, para cubrir el monto solicitado por quien aspira a comprar una propiedad. El inversor recibe sus pagos mensuales bajo el sistema francés, cobrando capital e intereses en cuotas fijas a lo largo del plazo. “Se la entrega al tomador y va cobrando por sistema francés todos los meses, capital más interés y ese dinero va recuperando capital e interés todos los meses”, afirmó el especialista.

Y detalló: “El inversor se lleva la tasa. Las plataformas cobran por las operaciones, pero no ganan con la tasa”. Afirmó que se encuentran “otorgando cien créditos por mes. Este año esperamos otorgar mil créditos por un total de 30 millones de dólares”, precisó Estivariz.

Primer plano de dos manos que sostienen un juego de llaves con un llavero de madera que dice "nuestro nuevo hogar", con una casa clara de fondo
Las plataformas colaborativas permiten acceder a créditos hipotecarios en dólares sin depender de bancos tradicionales en el mercado argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos, garantías y perfil de los solicitantes

Quienes acceden a este tipo de financiamiento deben cumplir con ciertos requisitos. Se exige una situación crediticia normal —que se evalúa mediante scoring— y la acreditación de ingresos, incluyendo la aceptación de monotributistas y profesionales independientes. “Importante la situación en el scoring bancario, que tenga una situación normal y después que pueda acreditar sus ingresos mediante declaración jurada”, remarcó Estivariz.

El aforo, o porcentaje prestado respecto al valor del inmueble, no supera el 35%. De este modo, el tomador debe contar con al menos el 65% del valor de la propiedad para cerrar la operación, lo que disminuye el riesgo de incumplimiento. “Recordemos que como el aforo es distinto, nosotros prestamos hasta el 35% del valor de la propiedad. O sea, la persona está poniendo el 65% por su casa, no la va a perder”.

Cabe destacar que la morosidad en este segmento se mantiene en niveles extremadamente bajos, hecho que —según Estivariz— responde al apego del argentino al cumplimiento de las cuotas de su vivienda: “La morosidad hoy en este tipo de créditos es cero. Porque el argentino cumple con el pago de la cuota de su casa”.

El nuevo esquema ofrece ventajas frente al financiamiento bancario tradicional, como la agilidad en la aprobación de créditos y la digitalización de la operatoria. “Estas plataformas aprueban en 48 horas. No necesitan tasación, porque directamente con los convenios con inmobiliarias se hace mucho más rápido. Tienen mucha más tecnología, la comunicación, y el envío de documentación es toda digital, la comunicación es por vía de app”, describió Estivariz.

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