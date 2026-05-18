La historia de Gael, el chico de 14 años que convirtió su casa en barbería y le cortó el pelo a Julián Álvarez

Gael Bajo de 14 años creó una barbería en su casa y cumplió el sueño de cortar el pelo a Julián Álvarez

El miércoles pasado, Gael Bajo cumplió un deseo improbable: cortarle el pelo a Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina. Lo contó en Infobae a la Tarde, donde repasó su historia, su rutina y la reacción de sus compañeros de colegio tras el encuentro con el futbolista.

En diálogo con el equipo, Gael no ocultó la sorpresa del momento: “Obviamente me puse nervioso. No hay comparación entre cortarle a mi papá y cortarle a Julián Álvarez. Por más que te prepares, los nervios van a estar sí o sí”.

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Una barbería en casa y una historia que empezó a los seis años

En su casa de barrio, Gael convirtió un ambiente en barbería. Todo empezó con una pregunta inusual para un nene: “Cuando yo tenía seis años me regalaron plata y le pregunté a mi papá si la podía meter en un plazo fijo. Escuchaba a mi familia hablar de intereses y quise probar”.

El interés por cortar surgió después, por influencia de su primo, también barbero: “Yo fui uno de sus primeros cortes y empecé a ir al curso donde él practicaba. Me empezó a interesar y pregunté si podía anotarme, pero tenía que esperar a los 14”.

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El corte a Julián Álvarez no solo fue una meta personal, sino también el momento que disparó su fama digital a 1,7 millones de seguidores (AP Foto/José Bretón)

Recién hace siete meses pudo inscribirse, con la autorización de sus padres, y fue sumando herramientas con la ayuda de sus abuelos y sus propios ahorros: “El sillón me lo compraron mis abuelos. Después, con lo que fui juntando, compré las máquinas. Hace poco, una marca me eligió como embajador y me da todo el tema de herramientas”.

Solo atiende en casa y a conocidos: “Por ahora vienen amigos o familiares, nada más. Yo salgo del colegio al mediodía, hago la tarea y después me pongo a cortar”.

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El día de Julián Álvarez y la reacción en la escuela

El corte a Julián Álvarez no solo fue una meta personal, también un fenómeno viral. Gael no le cobró nada: “Claramente no le cobré, no le pedí nada. Es una experiencia que no se paga”.

El futbolista, además, le regaló una camiseta del Atlético de Madrid, firmada, y unos recuerdos para su familia. “Siempre que vuelvo al colegio después de estar con algún famoso, mis compañeros me piden saludos. Para ellos es una locura que un amigo esté viviendo esto”.

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El crecimiento digital fue tan inesperado como meteórico: “Mi meta a fin de año era llegar a 100 mil seguidores. Ahora tengo un 1,7 millones. Es impensado”. La exposición no modificó su día a día: “Trato de mantener la humildad. Sigo siendo una persona normal. Mis papás me ayudan a no perder el cable a tierra”.

Gael inició su camino de barbero a los seis años, inspirado por su primo y con el apoyo de su familia para formarse (Infobae en Vivo)

En la entrevista también compartió el sacrificio detrás del oficio: “Tuve que dejar taekwondo por un tiempo porque no me dan los tiempos, pero la idea es volver”. Ahora planea sumar inglés particular para los viajes: “En Madrid se habla español, pero tuvimos que hacer escala en Frankfurt y ahí me di cuenta de que necesito aprender”.

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Tendencias, apuestas y el sueño de Messi

A pesar de la agenda apretada, Gael se da lugar para el humor y la opinión: “A la gente que tiene bigote me molesta muchísimo”, bromeó. Dijo que el degradé sigue firme: “No va a morir, al menos por ahora. Siempre se usó el pelo largo, pero ahora se está usando más corto. Los futbolistas pueden cortarse todas las semanas, pero no hay un solo corte de streamer o de futbolista”.

También recordó la apuesta con el streamer Bauletti: “Me apostó un auto, si ganaba Boca me lo daba. Ganó Boca y ahora mis papás lo usan, cuando saque el registro lo manejaré yo”.

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El sueño no termina en Julián Álvarez: “Me gustaría cortarle el pelo a Messi. Es el sueño máximo. Pero esto ya fue increíble”.

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