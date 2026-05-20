Manuel Quintar, el diputado del Tesla: “Trabajé mucho con Sturzenegger para desregular el ingreso de vehículos”

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar, explicó en Infobae a las Nueve los motivos detrás de la compra de su Tesla Cybertruck, y lo consideró como parte de una “batalla cultural”. Además, reconoció que habló con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para facilitar el ingreso de los vehículos desde el exterior.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Mañana, Quintar respondió a las preguntas sobre el impacto mediático de su compra, y el revuelo detrás de lo que fue considerado como un acto de ostentación.

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“No tiene que ver con enrostrarle a nadie una posición económica, todo lo contrario. Lo hago porque también es parte de una batalla cultural”, remarcó, aludiendo a la polémica generada cuando mostró su pick up.

“Uno pone el cuerpo para tratar de sacar el país adelante, buenas leyes y estabilizar la macroeconomía junto al Presidente. Eso es lo que uno puede hacer para bajar la pobreza, para ayudarle a la gente y no disfrazarse de lo que uno no es para que algún culposo no te critique. Hay que ser coherente con lo que uno piensa”, señaló ante el equipo de Infobae a las Nueve.

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En ese marco, Quintar explicitó que incidió directamente para facilitar la apertura de importaciones de vehículos de ese tipo. “Soy fanático de la tecnología. Corro en moto, soy tres veces campeón argentino de Enduro, corro en auto y la verdad que me voló la cabeza el Tesla en general. Trabajé mucho con Sturzenegger para poder desregular el ingreso de vehículos, no solo de Tesla, sino de cualquier tipo de vehículo a la Argentina. Ya no pasamos por ese proceso tedioso de homologación”, precisó.

De hecho, el ministro de Desregulación sostuvo en febrero que, tras el acuerdo firmado con EEUU, el Gobierno aseguró que un Tesla costará un 40% menos en Argentina. “En automóviles se abre un cupo de 10.000 vehículos que no pagarán arancel. Sumado a la baja de impuestos internos un Tesla que hasta unos meses costaba 85.500 dólares pasaría a costar 52.800”, expresó Sturzenegger en sus redes sociales.

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El legislador, además, explicó que su interés por los vehículos de alta gama viene desde antes de su desembarco en la política. “En mi provincia ando con buenos vehículos desde que soy chico. Vengo de una familia de mucho laburo”, señaló sobre la situación patrimonial de su familia y que él continuó, ligado al negocio de la salud. “Me parecería hipócrita de mi parte esconder lo que uno logró con mucho esfuerzo”, sostuvo.

"Me parecería hipócrita de mi parte esconder lo que uno logró con mucho esfuerzo", definió Quintar

El legislador también respondió sobre su patrimonio y las sospechas de negocios irregulares. “En Jujuy, hace quince años aproximadamente, el PAMI es por prestación, no es capitado. Tiene un sistema que es libre elección de los jubilados”, explicó, y negó favoritismo del organismo público para que contrate sus servicios. “Las diez clínicas que hay en Jujuy no tienen ni más ni menos trabajo con esta gestión. Tienen el mismo trabajo”, sostuvo.

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En contraste, Quintar denunció el uso de fondos provinciales por parte del gobierno de Jujuy, a cargo de Carlos Sadir (UCR). “El gobernador de la provincia de Jujuy compró un avión para la provincia que lo usa para vuelos privados. En los últimos once meses, hicieron cien vuelos. Si uno saca el cálculo, le dieron dos vueltas y media al mundo con los aviones de la provincia”, remarcó. Y cuestionó tanto a Sadir como a su predecesor, el radical Gerardo Morales: “La familia Morales y la familia Sadir están hace cuarenta o cincuenta años viviendo del Estado. ¿Cómo con un sueldo de cuatro o cinco millones de pesos puede mostrar toda la fortuna que tienen?”

El diputado diferenció su situación de la de otros funcionarios: “El Tesla es con la mía, ¿eh? Y lo otro es con la de todo el pueblo jujeño”.

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Manuel Quintar, posando con su vehículo Tesla

La interna en el oficialismo y su paso por el PJ

Consultado sobre las tensiones dentro del oficialismo, tras los cortocircuitos en redes sociales entre el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem -que reporta a Karina Milei-, Quintar relativizó la importancia de las diferencias al señalar que “esta interna está fuera del radar de la gente” y “no le interesa”.

“Quizá en el micromundo político o periodístico donde estamos todos locos con qué dijo uno y el otro. A la gente de la calle no le interesa”, minimizó.

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El legislador libertario repasó también su paso previo por el peronismo jujeño, y aclaró que esa decisión corresponde a que, en Jujuy, “en ese momento solamente había peronismo y radicalismo”. “Y yo la verdad que estoy harto de los radicales jujeños. Estoy harto de cómo nos sangran la provincia”, sostuvo, al explicar por qué decidió integrar la lista del Frente de Todos como candidato, aunque finalmente ocupó un lugar relegado: “Era el que más medía, me pusieron número once en la lista, cosa que no había forma de que entre”.

Quintar reconoció que su paso por el espacio le permitió recorrer la provincia, pero que le dejó un sabor amargo: “Me llevé una gran desilusión, porque son lo mismo. Y de ahí es donde le digo que son los radikukas (sic), porque son todos socios”. Tras esa experiencia, optó por construir un nuevo espacio: “Cuando me di cuenta de que era un error, armé La Libertad Avanza y ganamos las elecciones”.

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