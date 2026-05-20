República Dominicana

Empleo formal creció 3.21% en el primer trimestre de 2026 en República Dominicana

El incremento interanual de trabajadores formales alcanzó los 75,968 nuevos cotizantes respecto al mismo periodo de 2025, consolidando la tendencia de mayor formalización y cobertura social en el país caribeño

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El mercado laboral de República Dominicana suma 75.968 nuevos trabajadores formales durante el primer trimestre de 2026, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social. EFE/ Orlando Barría
El mercado laboral de República Dominicana suma 75.968 nuevos trabajadores formales durante el primer trimestre de 2026, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social. EFE/ Orlando Barría

El mercado laboral de la República Dominicana experimentó un avance sostenido durante el primer trimestre de 2026 con un aumento significativo en el empleo formal.

Según datos registrados por la Tesorería de la Seguridad Social, el país alcanzó un crecimiento de 3.21% en el número de trabajadores cotizantes, consolidando la tendencia de mayor formalización laboral y fortalecimiento del sistema de protección social.

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Este incremento interanual se traduce en 75,968 nuevos trabajadores formales respecto al promedio del mismo periodo de 2025, cuando el total de cotizantes ascendió a 2,442,825 frente a los 2,366,856 registrados un año antes. Así lo destacó Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo, al presentar los resultados oficiales del sector durante los primeros meses del año.

El empleo formal crece un 3.21 % interanual y consolida la tendencia de formalización laboral en la República Dominicana para 2026. (Foto cortesía )
El empleo formal crece un 3.21 % interanual y consolida la tendencia de formalización laboral en la República Dominicana para 2026. (Foto cortesía )

El balance acumulado muestra que, entre enero y marzo de 2026, el sistema incorporó un total de 227,905 nuevos cotizantes en comparación con el mismo lapso del año anterior.

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El comportamiento mensual subraya la constancia del crecimiento: en enero se registraron 78,229 cotizantes más que en enero de 2025, situando el total en 2,437,915 trabajadores formales. En febrero, la cifra subió a 2,443,869 con un crecimiento interanual de 79,344 empleados, mientras que en marzo se contabilizaron 2,446,690 cotizantes, superando en 70,332 la cifra del mismo mes del año precedente.

Estos resultados constituyen un reflejo directo de la ampliación de la cobertura y la estabilidad financiera de la seguridad social en el país. El fortalecimiento del mercado laboral formal incrementa la cantidad de trabajadores con acceso a derechos laborales, prestaciones de salud, pensiones regidas por ley y protección ante riesgos laborales.

Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo, destaca el fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión de nuevos cotizantes. EFE/Jeff Kowasky
Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo, destaca el fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión de nuevos cotizantes. EFE/Jeff Kowasky

La formalización del empleo impulsa la inclusión y la protección social

El crecimiento de un 3.21 % en el empleo formal durante el primer trimestre de 2026 en República Dominicana representa un avance concreto hacia la consolidación de un mercado laboral más inclusivo. En términos prácticos, esta mejora implica que decenas de miles de personas acceden a condiciones laborales estables y reguladas, con beneficios y garantías de seguridad social.

Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo, subrayó la importancia de estas cifras al afirmar: “Este crecimiento sostenido en la cantidad de cotizantes refleja no solo la dinamización del mercado laboral, sino también la efectividad de los mecanismos de supervisión que impulsan la formalidad en la República Dominicana”. La declaración respalda, además, la estrategia del actual gobierno de promover políticas públicas orientadas a incentivar empleos con todos los derechos garantizados.

El funcionario reafirmó que uno de los principales compromisos de su gestión consiste en trabajar para cumplir la meta de lograr un 50 % de formalidad laboral al concluir el mandato del presidente Luis Abinader. Sobre este objetivo, Olivares expresó: “El desafío es claro: seguir generando condiciones para que más dominicanos accedan a empleos formales, con derechos garantizados y protección social de salud, pensiones dignas y riesgos laborales. Este resultado nos acerca a esa meta y nos compromete a redoblar los esfuerzos”.

La formalización del empleo garantiza acceso a derechos laborales, prestaciones de salud y pensiones dignas con protección ante riesgos laborales. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith
La formalización del empleo garantiza acceso a derechos laborales, prestaciones de salud y pensiones dignas con protección ante riesgos laborales. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

Durante el primer trimestre de 2026, la variación mensual del número de cotizantes ha reforzado una tendencia al alza, permitiendo avanzar hacia un sistema laboral más equitativo.

El aumento en la cantidad de trabajadores inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social supone, según el Ministerio de Trabajo, un avance en la consolidación de un modelo económico que prioriza el desarrollo sostenible, la estabilidad y la inclusión de todos los sectores productivos y sindicales.

La evolución positiva del empleo formal contribuye, en consecuencia, a una mejora en la calidad de vida de la población trabajadora, al proporcionar mayor protección social y una seguridad económica estable para los hogares dominicanos.

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