Tendencias

6 trucos de interiorismo para dar calidez y estilo a ambientes compactos

La clave está en combinar soluciones visuales que amplían el lugar, aportan calidez y refuerzan la sofisticación

Guardar
Google icon
Pintura en acuarela de un salón. Incluye un sofá modular marrón rojizo, una mesa de centro, una lámpara de pie, un sillón claro con manta y un nicho de pared.
Cada detalle cuenta cuando se busca un ambiente acogedor, funcional y sofisticado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr un salón pequeño lujoso sin reformas es una alternativa que gana adeptos entre quienes desean un ambiente acogedor y sofisticado, tal como recogen recomendaciones especializadas de ELLE Decor. Alcanzar este efecto depende de aplicar detalles seleccionados con intención y sin grandes inversiones.

Estas propuestas puntuales, respaldadas por expertos y alineadas con las tendencias de decoración de 2026, pueden aplicarse en cualquier vivienda y no requieren gastos elevados.

PUBLICIDAD

Tener un espacio reducido supone la oportunidad de optimizar cada detalle. La tendencia actual prioriza elementos que suman personalidad y sofisticación, sin aumentar la cantidad de objetos ni acometer reformas.

Molduras para un salón más elegante

Un salón moderno con un sofá modular beige frente a una pared de madera oscura. Incluye una mesa de centro de cristal, una lámpara, una alfombra y un aplique de mármol.
Las molduras sencillas aportan elegancia y amplían visualmente un salón pequeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros consejos destacados por el medio citado es utilizar molduras en paredes y techos. Este recurso amplía visualmente el espacio y aporta elegancia incluso en salones muy pequeños.

PUBLICIDAD

Conviene elegir molduras sencillas para evitar sobrecargar la estancia. Pintarlas del mismo color que la pared ayuda a integrarlas, aunque se pueden emplear tonos contrastantes en zócalos para añadir originalidad.

Listones y marcos de escayola permiten crear paneles o zócalos que suman dimensión al ambiente. Según expertos citados por el medio, estas soluciones se adaptan a diferentes estilos y presupuestos.

Iluminación cálida y en capas para ampliar el espacio

Una sala de estar con un sofá seccional crema, una lámpara de techo ovalada y dos lámparas de pie redondas, con plantas en macetas y cortinas en el fondo.
La iluminación cálida en capas transforma la atmósfera y mejora la percepción del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación adecuada transforma la atmósfera de cualquier salón pequeño. Emplear luces de temperatura cálida, entre 2.700 y 3.000 kelvin, genera sensación de amplitud y estilo.

Superponer varias fuentes de luz —por ejemplo, una lámpara de techo, lámparas de pie, apliques y tiras LED ocultas— aporta profundidad y sofisticación, además de funcionalidad.

Cuidar la iluminación eleva el nivel estético y contribuye, según ELLE Decor, a que el espacio “se amplíe como por arte de magia”. Este efecto transformador se nota especialmente en salones de dimensiones reducidas.

Textiles refinados y cortinas que realzan el ambiente

Salón moderno con sofá beige, mesas de centro de madera y alfombra. Pared de madera y gran ventanal con cortinas claras por donde entra la luz del sol.
Las cortinas largas instaladas cerca del techo ayudan a realzar la altura visual del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los textiles bien elegidos son aliados claves para dar lujo a salones compactos. Las cortinas largas y de caída fluida, instaladas cerca del techo, hacen que la habitación parezca más alta, independientemente del tamaño de la ventana.

El empleo de tejidos nobles, como el lino o el terciopelo, en almohadones o alfombras, refuerza la sofisticación sin requerir grandes cantidades. Según el medio citado, el valor viene de la calidad y textura de los materiales, no tanto del número de objetos.

Una alfombra elegante y bien colocada aporta coherencia y mejora la estética general. Las telas, por sí solas, pueden modificar el ambiente de manera rápida y sencilla.

Espejos: el truco infalible para espacios pequeños

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un espejo con diseño especial multiplica la luz y refuerza la sensación de amplitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espejos multiplican la luz natural y amplían visualmente las estancias pequeñas. El medio los define como un recurso infalible en viviendas donde cada metro cuenta.

Seleccionar un espejo antiguo, veneciano o de diseño especial añade carácter y elegancia. Modelos con marcos distintivos pueden actuar como puntos focales que cambian el ambiente sin saturar el espacio.

Además de su utilidad práctica, los espejos pueden definir el estilo del salón. Para los diseñadores recogidos por ELLE Decor, esta es una estrategia que nunca falla y genera luminosidad y amplitud inmediatas.

Una pieza con personalidad como punto focal

Vista de un salón moderno con un sofá beige, mesa de centro de madera, y una consola con esculturas y un cuadro abstracto en la pared.
Una pieza protagonista bien elegida puede redefinir por completo la identidad del salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aportar profundidad al salón mediante un solo elemento destacado es una táctica sugerida por especialistas. Puede tratarse de una escultura, una lámpara de diseño, un cuadro con impacto visual o un papel mural.

Esta pieza central transforma la percepción del espacio y dirige la atención, otorgando identidad al salón sin añadir más objetos.

Elegir solo una pieza relevante basta para crear un ambiente cuidado y sofisticado. Más que añadir múltiples elementos, la intención está en seleccionar bien, como subraya ELLE Decor.

Orden visual y lujo discreto en la decoración

Un salón con un sofá curvo marrón-anaranjado, una pequeña mesa auxiliar hexagonal de madera, una estantería oscura con libros y una lámpara de mesa tipo hongo.
El lujo silencioso apuesta por menos objetos y una selección más cuidada de cada elemento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “lujo silencioso” adquiere sentido en ambientes pequeños. Menos piezas, elegidas y dispuestas con intención, generan una estética serena y de calidad, según ELLE Decor.

El equilibrio visual, la proporción mobiliaria y la coherencia en materiales y colores resultan decisivos. Esta filosofía apuesta por la selección y el orden frente a la acumulación.

Con alternativas fáciles de implementar y sin grandes gastos, es posible transformar cualquier salón en un espacio donde cada detalle cuenta, sumando valor y funcionalidad al hogar.

Temas Relacionados

Decoración de InterioresOptimización de EspaciosTendenciasDiseñoIluminaciónDecoraciónSalónDetallesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía práctica para aprovechar los beneficios de la flor de Jamaica en la alimentación diaria

Evidencia científica respalda sus efectos positivos sobre la presión, el colesterol y la salud hepática. Especialistas explican las mejores formas de prepararla, las dosis recomendadas y las precauciones necesarias para un consumo seguro

Guía práctica para aprovechar los beneficios de la flor de Jamaica en la alimentación diaria

El regreso inesperado de la lámpara de lava en la vanguardia del diseño actual

De invento británico a objeto de culto internacional, este clásico de la cultura pop suma colaboraciones con creadores reconocidos y ediciones especiales, transformándose en pieza central de espacios innovadores y colecciones de autor

El regreso inesperado de la lámpara de lava en la vanguardia del diseño actual

La rutina de entrenamiento de cuerpo completo para aumentar la masa muscular

Plan de ejercicios con solo dos mancuernas que activa todos los grupos musculares, mejora la fuerza y potencia el crecimiento físico con movimientos simples y efectivos

La rutina de entrenamiento de cuerpo completo para aumentar la masa muscular

El truco simple con papel de aluminio que preserva la textura de la fruta congelada

Expertos recomiendan envolver las piezas al descongelarlas para lograr un resultado más uniforme, mantener la humedad y evitar que pierdan sabor, color y frescura durante el proceso

El truco simple con papel de aluminio que preserva la textura de la fruta congelada

El truco del almacenaje invisible, la técnica que hace parecer más grandes los departamentos pequeños

Muebles empotrados, superficies espejadas y colores neutros conforman un sistema que elimina el desorden visual y convierte cada centímetro en una solución funcional y estética

El truco del almacenaje invisible, la técnica que hace parecer más grandes los departamentos pequeños

DEPORTES

10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Mano a mano con Fernando Belasteguín: de la razón detrás del nuevo auge del pádel al “poder” que le descubrió a su amigo Colapinto

“La mayor sorpresa de la historia de los Mundiales”: el día que un falso dentista eliminó a Italia con un golazo

Claudio Úbeda, durísimo contra el árbitro Valenzuela tras su controvertida labor en Boca-Cruzeiro: “No tiene dónde agarrarse”

La furia de Paredes cara a cara con el árbitro por el penal no sancionado para Boca ante Cruzeiro: “Es una vergüenza”

TELESHOW

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

El explosivo descargo de la madre de Wanda Nara tras el Martín Fierro: “Todas tus colegas juntas no se acercan a tu rating”

Guido Kaczka abrió su programa con el Martín Fierro de oro: “Les quiero agradecer este sueño”

INFOBAE AMÉRICA

10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

Expectativa por el posible procesamiento de Estados Unidos contra el ex dictador cubano Raúl Castro

La UE y Turquía coincidieron en la necesidad de garantizar la apertura de rutas comerciales en el marco de la guerra de Irán

La ONU ajustó a la baja su previsión de crecimiento mundial para 2026 por la crisis en Medio Oriente