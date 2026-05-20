Se filtró la presunta declaración de la China Suárez en defensa de Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas

En un segmento del programa 'Los Profesionales con Flor', la conductora Flor de la V compartió información sobre una conversación con Wanda Nara. La charla abordó el pedido de Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas y la presencia de Wanda Nara con su abogada, Ana Rosenfeld, en la embajada de Turquía (Video: X)

El interminable conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo con la declaración de Eugenia La China Suárez en defensa del futbolista. La actriz se presentó en la justicia de Turquía como testigo en la demanda de restitución internacional que Icardi inició para obtener la custodia de las dos hijas que tiene con Wanda Nara. El testimonio, filtrado por la periodista Naiara Vecchio en su cuenta de X, detalla cómo es la convivencia familiar y aporta argumentos sobre el rol de Icardi como padre.

“La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años”, comienza el documento que mostró Vecchio en su cuenta de X. En ese mismo escrito, la actriz subraya la relación afectuosa que une a su propio hijo con el jugador, y cómo se da la convivencia entre ambas familias. “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal.”

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La supuesta declaración de la China Suárez en defensa de Mauro Icardi por el pedido de tenencia de sus hijas (Instagram)

El documento revela una convivencia cotidiana en la que los niños de ambos compartieron juegos y actividades. “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables”, se lee en la presunta declaración. “Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan de forma divertida y bailan.” Durante la entrevista, la actriz exhibió videos y fotos desde su teléfono móvil para respaldar sus dichos: “Indicó que también existen videos en los que se los ve nadando en el mar y jugando con una pelota.”

En el mismo documento, la actriz describe el clima familiar que comparten en la actualidad. “La señora Eugenia manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, que han hecho buenos planes para todos los niños.”

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Wanda Nara abrazó a sus hijas al escuchar que había ganado la terna como mejor conductora en los Martín Fierro 2026 (Prensa Telefe)

El proceso de divorcio que atraviesan Mauro Icardi y Wanda Nara también impacta en la dinámica de los niños. La actriz detalla su rol de acompañamiento. “La señora Eugenia añadió que, durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación, y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos, tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro.”

La estrategia legal de Icardi se modificó después del rechazo de los tribunales de Milán al pedido de restitución en favor del delantero. Ahora, el futbolista volvió a presentar la solicitud por la tenencia de las menores, pero ante la justicia de Turquía, país donde reside y desarrolla su carrera profesional como futbolista. Sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, recomendaron formalizar la presentación en ese país para intentar acelerar los tiempos del proceso, ya que aún no existe una definición clara sobre la competencia y jurisdicción donde se resolverá la causa.

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Por parte de Wanda Nara y su abogada Ana Rosenfeld, la respuesta no tardó en llegar. Ambas se presentaron en la embajada de Turquía en Argentina para denunciar a Icardi por presunto incumplimiento de la cuota alimentaria de sus dos hijas. La disputa judicial impacta en lo personal y lo emocional.

Asimismo, Flor de la V relató en su programa Los profesionales (El Nueve) un diálogo privado que mantuvo con Wanda tras la entrega de los premios Martín Fierro. “Me dice: ‘No’ y yo creí que venía por el lado de la crítica por ganar la terna a mejor conductora, pero no. Se largó a llorar y me dijo: ‘No soporto más lo que me hace este hijo de puta, Mauro. Acabo de venir de la Embajada de Turquía porque me quiere sacar a mis hijas’. Me decía esto. ‘Yo lo que hago es trabajar, no le juego la vida a nadie. Te podría gustar o no, no me meto con nadie, pero la verdad esto me parece un montón’”, compartió Flor de la V al aire.

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