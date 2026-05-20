Flavia Royón, ex secretaria de Energía: “La industria del norte tiene una probabilidad de corte de gas de 80 días”

La ex secretaria de Energía, Flavia Royón, advirtió en diálogo con Infobae en Vivo sobre la situación crítica que enfrenta la industria del norte ante las dificultades en el suministro de gas durante este invierno, consecuencia de la falta de obras.

Royón aclaró, en primer lugar, que la actual situación energética no afecta a los usuarios residenciales, que es la demanda prioritaria e incluye casas, hospitales, escuelas y comercios. La ex funcionaria detalló que la obra de reversión del Gasoducto Norte aún no se encuentra finalizada, lo que impide transportar el volumen necesario de gas hacia la región.

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Recordó que el gasoducto construido bajo el liderazgo de Sergio Massa, inicialmente llamado Néstor Kirchner y luego renombrado Perito Moreno, se completó en julio de 2023. Posteriormente, las plantas compresoras se terminaron durante la gestión de Javier Milei.

El gasoducto, que originalmente transportaba gas desde Bolivia y la cuenca norte de Salta hacia el centro del país, necesitaba una reversión en el sentido del flujo porque “Bolivia ya en el 2023 manifestaba que no iba a cumplir el contrato con Argentina, lo que finalmente terminó pasando”. Como consecuencia, todo el norte quedó sin gas y también sin energía eléctrica, debido a que la generación eléctrica en esa región depende del gas.

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La ex funcionaria detalló que la obra de reversión del Gasoducto Norte aún no se encuentra finalizada, lo que impide transportar el volumen necesario de gas hacia el norte del país

Royón indicó que la segunda etapa del gasoducto es prioritaria, y afirmó que la reversión solo se completó de manera parcial y las plantas compresoras presentan una demora superior a un año. “El plan original era para el invierno del 2024, después fue el invierno de 2025 y en 2026 aún no ha podido ser terminado”.

Explicó que, al modificar el sentido del flujo, la Secretaría de Energía debió reasignar la capacidad de transporte, que actualmente resulta insuficiente por la falta de obras. “En esa reasignación, el suministro de gas para Salta y Tucumán sufre una restricción importante, una baja del 35%. Entonces, ¿qué va a pasar los días de mucho frío? Hay que priorizar el gas para la demanda prioritaria, y la industria tiene una probabilidad de corte de 80 días", advirtió.

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“Hoy la industria del norte se está planteando la conveniencia de no trabajar, porque los días de probabilidad de corte son demasiados”, señaló.

Royón agregó que el problema se agrava porque en el norte existen industrias de carácter estacional, como la zafra de azúcar y la producción cerámica. “Una vez que arrancaste, no se puede parar porque, en el caso de la cerámica, calentar un horno demora, por lo menos, 10 días”.

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Royón agregó que el problema se agrava porque en el norte existen industrias de carácter estacional, como la zafra de azúcar y la producción cerámica

Finalmente, Royón subrayó el contraste entre la crisis actual y el potencial energético del país: “La verdad que lo más triste de esta situación es que Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo, lo que nos falta es infraestructura. A esta altura deberíamos tener la reversión terminada, y no deberíamos estar pensando en importar GNL. Con el agravante, por supuesto, del conflicto bélico que hizo el precio del GNL se disparara”.

Además, advirtió sobre el impacto de los precios: “La industria hoy también se plantea el tema de costo, porque claramente el gas está mucho más caro en el invierno”.

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Por otra parte, Royón se refirió a la propuesta del Gobierno de modificar el esquema de subsidios energéticos y la cobertura para zonas frías. Destacó: “Yo comparto que los subsidios tienen que ir a que realmente lo necesitan, no tenemos por qué estar subsidiándole la pileta climatizada a alguien que vive en Cariló”, señaló.

Y detalló cómo funciona el régimen: “Todos pagamos un poco más, en un principio, 5%, después se sube al 7,5%, y el proyecto de ley habilita hasta el 11,5% para que vaya a un fondo, y de ese fondo se subsidie a esta zona”.

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Royón advirtió que la iniciativa habilita la suba de la alícuota que financia el fondo y no especifica el destino de un posible superávit.

Agregó que quienes residen en zonas ampliadas no pasarán de inmediato a pagar el costo pleno, pero subrayó la necesidad de ajustar el sistema: “Si se bajan los beneficiarios, tiene que bajar el aporte que hacemos entre todos a ese fondo e indicar qué pasa con el excedente que puede haber en ese fondo”.

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Por último, recordó que durante su gestión se reorientaron los subsidios cruzando información sobre bienes y consumos para que llegaran solo a quienes correspondía. “Antes era difícil, pero hoy el Estado puede ser más eficiente y focalizar mejor la ayuda gracias a mejores datos”, concluyó.

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