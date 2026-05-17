Cuáles son las 10 mejores galletas del mundo: una receta argentina conquistó el podio

Las galletas, presentes en la repostería de todo el mundo, reflejan tradiciones, historias familiares y la identidad de cada país a través de recetas transmitidas de generación en generación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de las galletas une culturas y generaciones a través de recetas que se transmiten y se reinventan en distintos rincones del mundo. La última selección de Tastle Atlas destaca 10 emblemáticas, cuyos sabores y preparaciones reflejan la identidad de sus países de origen.

Estas especialidades, reconocidas por su popularidad y preferencia global, ofrecen un recorrido por la repostería de diferentes países, entre los que se encuentra Argentina en el podio.

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Makroud el louse (Argelia)

Clásicas de la repostería magrebí, estas galletas de almendra, sin harina y cubiertas de azúcar glas, se preparan para celebraciones familiares y religiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originarias de Argelia, las makroud el louse representan un clásico de la repostería magrebí. Caracterizadas por su textura suave y su sabor a almendra, estas galletas no contienen harina y se distinguen por su cobertura de azúcar glas. Tradicionalmente se preparan para celebraciones familiares y religiosas.

Ingredientes principales:

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Almendras

Huevos

Azúcar

Agua de azahar

Azúcar glas (para espolvorear)

Modo de preparación: se muelen las almendras hasta obtener una textura fina. Luego, se mezclan con azúcar y huevos hasta formar una masa compacta. Se añade un toque de agua de azahar para aromatizar. Se forman cilindros, se cortan en porciones y se hornean hasta dorar levemente. Se rebozan en azúcar glas mientras aún están tibias.

Melomakarona (Grecia)

Tradicionales en Navidad, combinan sémola, miel y especias, resultando en una galleta húmeda bañada en almíbar y cubierta con nueces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las melomakarona son un dulce infaltable en las mesas navideñas de Grecia. Su receta, con raíces en la antigüedad, combina sémola, especias y miel, creando una galleta húmeda y aromática. La tradición indica que deben bañarse en almíbar y cubrirse con nueces troceadas.

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Ingredientes principales:

Harina de sémola

Harina de trigo

Polvo de hornear y bicarbonato

Aceite de oliva

Azúcar

Miel

Naranja (ralladura y jugo)

Canela y otras especias

Nueces

Modo de preparación: se mezcla el aceite con azúcar, jugo y ralladura de naranja, junto a las especias. Se incorporan las harinas y los agentes leudantes hasta lograr una masa maleable. Se forman galletas ovaladas, se hornean y se sumergen en almíbar de miel caliente. Finalmente, se espolvorean con nueces picadas.

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Alfajores (Argentina)

Símbolo argentino, dos tapas suaves unidas por dulce de leche, con cobertura de chocolate o azúcar glas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alfajores son un símbolo de la repostería argentina. El ranking de Tastle -que utiliza los clásicos de maicena para ilustrar- los define como una galleta tipo sándwich que se compone de dos tapas dulces y tiernas, unidas por una generosa porción de dulce de leche. Destaca además que suelen recubrirse con chocolate o azúcar glas.

Ingredientes principales:

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Harina de trigo

Maicena

Azúcar

Huevos

Manteca

Dulce de leche

Chocolate o azúcar glas

Modo de preparación: se baten la manteca y el azúcar, luego se incorporan los huevos y los ingredientes secos. Se estira la masa y se cortan discos. Tras hornearlos, se rellenan con dulce de leche y se unen en forma de sándwich. Se pueden bañar con chocolate o espolvorear con azúcar glas.

Stroopwafel (Países Bajos)

Dos obleas finas rellenas de caramelo aromatizado con canela, típicamente servidas sobre una taza de café (Imagen Ilustrativa Infobae)

El stroopwafel se originó en la ciudad de Gouda, en los Países Bajos. Consiste en dos finas obleas unidas por un relleno de caramelo. Es habitual colocarlo sobre una taza de café para que el vapor suavice el relleno.

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Ingredientes principales:

Harina de trigo

Manteca

Azúcar

Levadura

Huevo

Jarabe de caramelo (azúcar, manteca, canela)

Modo de preparación: se elabora una masa suave y se divide en pequeñas bolas. Se cocinan en una plancha especial para obleas. Se corta cada oblea caliente por la mitad y se rellena con un jarabe de caramelo aromatizado con canela, luego se vuelven a unir.

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Colas de enaguas (Escocia)

Galletas de manteca, de forma alargada y rizada, asociadas a la tradición del té escocés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las colas de enaguas, típicas de Escocia, reciben su nombre por la forma alargada y rizada que recuerda a las prendas usadas en el siglo XVI. Son galletas delicadas, de sabor simple, muy asociadas a la tradición del té.

Ingredientes principales:

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Harina de trigo

Azúcar

Manteca

Modo de preparación: se mezcla la manteca con el azúcar y la harina hasta obtener una masa uniforme. Se moldean tiras largas y se curvan los extremos para dar la forma característica. Se hornean hasta que la superficie comienza a tomar color.

Galleta con chispas de chocolate (Estados Unidos)

Reconocida mundialmente, destaca por su textura tierna y trozos de chocolate, ideal para acompañar con leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta galleta, originaria de Estados Unidos, es reconocida globalmente por su textura tierna y la presencia de trozos de chocolate. Se suele servir acompañada de leche.

Ingredientes principales:

Harina de trigo

Azúcar blanca y morena

Manteca

Huevos

Chispas de chocolate

Polvo de hornear

Sal

Modo de preparación: se bate la manteca con los azúcares, se incorporan los huevos y luego la harina con el polvo de hornear y la sal. Se agregan las chispas de chocolate. Se forman bolitas y se hornean hasta que los bordes estén dorados y el centro suave.

Besos de dama (Italia)

Originarias de Tortona, unen avellana y chocolate en dos mitades que se fusionan con una capa de crema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los baci di dama, originarios de Tortona, en Italia, combinan la avellana con el chocolate en una receta centenaria. Su nombre alude a la apariencia de dos galletas unidas por una “boca” de crema.

Ingredientes principales:

Harina de trigo

Avellanas molidas

Azúcar

Manteca

Chocolate

Vainilla

Modo de preparación: se mezclan las avellanas molidas con harina, azúcar y manteca. Se forman pequeñas bolitas y se hornean. Una vez frías, se unen de a dos con una capa de chocolate fundido en el centro.

Speculaas (Países Bajos/Bélgica)

Aromáticas y especiadas, decoradas con formas tradicionales, se consumen principalmente en diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las speculaas, populares en Países Bajos y Bélgica, se distinguen por su aroma intenso a especias y su tradicional decoración. Se consumen sobre todo en diciembre.

Ingredientes principales:

Harina de trigo

Azúcar morena

Manteca

Huevos

Polvo de hornear

Canela, clavo, nuez moscada, jengibre

Modo de preparación: se mezcla la manteca con el azúcar y el huevo, luego se incorporan la harina, el polvo de hornear y las especias. Se estira la masa y se cortan o moldean figuras. Se hornean hasta dorar.

Canestrelli (Italia, Liguria)

Galletas en forma de flor, suaves y delicadas, espolvoreadas con azúcar glas, típicas de la región de Liguria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los canestrelli son galletas tradicionales de Liguria, Italia, conocidas por su forma de flor y su textura suave. Tienen un sabor delicado a manteca y suelen espolvorearse con azúcar glas.

Ingredientes principales:

Harina de trigo

Manteca

Azúcar

Yema de huevo

Azúcar glas

Modo de preparación: se mezclan la manteca, el azúcar y la yema hasta obtener una crema. Se agrega la harina y se amasa. Se estira la masa y se cortan flores con un agujero en el centro. Se hornean y se espolvorean con azúcar glas.

Pardubický perník (República Checa)

Pan de jengibre decorado con glaseado, característico de Pardubice y con una tradición que se remonta al siglo XVI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pardubický perník es un pan de jengibre decorado, típico de Pardubice, República Checa. Su receta se remonta al siglo XVI y se caracteriza por sus formas y adornos de glaseado.

Ingredientes principales:

Harina de trigo

Azúcar

Miel

Huevos

Bicarbonato de sodio

Anís

Mermelada

Modo de preparación: se mezclan la miel, el azúcar y los huevos, luego se añade la harina, el bicarbonato y el anís. Se amasa y se deja reposar. Se estira la masa, se cortan piezas y se hornean. Una vez frías, se decoran con glaseado y, en ocasiones, se rellenan con mermelada.