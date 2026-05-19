Panamá

Saldo de deuda pública de Panamá se acerca a $62,000 millones tras fuerte aumento en abril

Más del 80% de la deuda pública panameña corresponde a financiamiento externo.

Guardar
Google icon
Parte de los nuevos recursos obtenidos por Panamá se destinarán al pago de vencimientos y necesidades fiscales de 2026. Reuters
Parte de los nuevos recursos obtenidos por Panamá se destinarán al pago de vencimientos y necesidades fiscales de 2026. Reuters

La deuda pública de Panamá volvió a aumentar en abril de 2026 y se acercó a los $62,000 millones, en medio de mayores desembolsos, nuevos créditos bancarios y una presión creciente por el pago de intereses.

El saldo total de la deuda pública pasó de $60,008 millones en marzo a $61,896 millones en abril, un incremento de aproximadamente $1,888 millones en apenas un mes. El aumento estuvo impulsado principalmente por mayores desembolsos y capitalizaciones, que superaron los pagos de capital realizados durante el periodo.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales muestran que durante abril el Gobierno recibió desembolsos y capitalizaciones por más de $3,120 millones, mientras que los pagos a capital ascendieron a unos $1,416 millones.

A esto se sumaron pagos de intereses por $189 millones y comisiones por $35 millones. El resultado final fue un aumento neto de la deuda pese a ciertos ajustes cambiarios favorables y descuentos menores.

PUBLICIDAD

Ilustración de un billete de un dólar estadounidense flotando en agua, con la cara de George Washington visible justo por encima de la superficie del agua.
La deuda pública total de Panamá alcanzó $61,896 millones al cierre de abril de 2026. Infobae

El comportamiento de abril contrasta con marzo, cuando la deuda había mostrado una leve corrección a la baja debido principalmente a variaciones cambiarias negativas y operaciones de manejo de pasivos. En marzo, el saldo total había cerrado en $60,008 millones, ligeramente por debajo de febrero, cuando la deuda se ubicaba en $60,059 millones.

Sin embargo, la reducción fue marginal y no alteró la tendencia general de crecimiento observada desde inicios de año.

La estructura de la deuda sigue dominada ampliamente por el financiamiento externo. Del total acumulado hasta abril, unos $51,877 millones corresponden a deuda externa, mientras que la deuda interna representa cerca de $10,018 millones.

Esto significa que más del 80% de las obligaciones del Estado continúan ligadas a acreedores y mercados internacionales.

Entre los instrumentos de financiamiento, los bonos globales siguen siendo el componente más grande de la deuda panameña. El saldo de bonos supera los $31,096 millones, consolidándose como la principal fuente de endeudamiento del país.

A esto se suman préstamos multilaterales por casi $10,000 millones y créditos directos con bancos internacionales que ya superan los $10,022 millones.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, aseguró que Panamá todavía necesita obtener cerca de $1,000 millones adicionales durante 2026. Cortesía
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, aseguró que Panamá todavía necesita obtener cerca de $1,000 millones adicionales durante 2026. Cortesía

Precisamente, uno de los cambios más notorios en la estrategia financiera del Gobierno de José Raúl Mulino ha sido el crecimiento acelerado de los préstamos directos con bancos. Solo entre marzo y abril de este año, la deuda asociada a bancos directos pasó de $7,354 millones a más de $10,022 millones, un incremento cercano a $2,668 millones.

Parte importante de ese crecimiento está vinculada a nuevos acuerdos de financiamiento concretados recientemente con entidades internacionales como Citibank.

El objetivo del Gobierno ha sido diversificar las fuentes de recursos y reducir parcialmente la dependencia de emisiones de bonos en mercados internacionales, donde las tasas de interés continúan elevadas debido al contexto financiero global.

En el caso de la deuda interna, el comportamiento estuvo marcado por movimientos importantes en Letras y Notas del Tesoro. Las Letras del Tesoro aumentaron de $2,487 millones en marzo a $2,545 millones en abril, mientras que las Notas del Tesoro registraron una fuerte caída desde $3,930 millones hasta $2,605 millones debido a pagos de capital superiores a $1,325 millones durante abril.

Otro elemento que continúa presionando las finanzas públicas es el pago de intereses. Solo entre marzo y abril de 2026, Panamá desembolsó más de $452 millones en intereses relacionados con deuda pública.

Varios billetes de cien dólares estadounidenses asoman de un sobre blanco sobre una superficie gris. El sobre lleva la palabra 'Intereses' en español.
Los pagos de intereses continúan aumentando debido al mayor endeudamiento y al entorno de tasas elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos estuvieron concentrados principalmente en bonos globales y préstamos bancarios, reflejando el impacto del elevado endeudamiento acumulado durante los últimos años y del aumento de tasas internacionales.

Desde una perspectiva histórica, el mayor salto en la deuda pública panameña ocurrió durante la administración de Laurentino Cortizo entre 2019 y 2024.

En ese periodo el saldo aumentó en más de $24,000 millones, impulsado por la pandemia, mayores déficits fiscales y necesidades extraordinarias de financiamiento. Panamá pasó de niveles cercanos a $36,000 millones antes de la pandemia a cifras superiores a $60,000 millones en pocos años.

En la administración de José Raúl Mulino, iniciada en julio de 2024, el ritmo de crecimiento ha sido más moderado, aunque la deuda continúa aumentando debido a las necesidades fiscales y los vencimientos que debe enfrentar el Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reconocido públicamente que Panamá todavía necesita conseguir alrededor de $1,000 millones adicionales durante 2026 para completar las necesidades de financiamiento previstas para este año.

Chapman también ha señalado que mientras persista el déficit fiscal, la deuda pública continuará creciendo, aunque el Gobierno busca reducir progresivamente el desequilibrio sin afectar el empleo ni desacelerar la economía. Entretanto, Panamá mantiene una de las cargas de deuda más altas de su historia reciente, en medio de crecientes presiones por intereses y necesidades constantes de refinanciamiento.

Temas Relacionados

PanamáDeudaInfobaeFinanciamientoMinisterio de Economía y FinanzasFelipe ChapmanBonos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El centro San Salvador avanza en la recuperación de espacios públicos con la reubicación de más de 200 vendedores

Las acciones incluyen la demolición de quioscos y el traslado voluntario de más de 200 comerciantes, quienes reciben opciones para continuar su actividad en diferentes mercados gestionados por las autoridades

El centro San Salvador avanza en la recuperación de espacios públicos con la reubicación de más de 200 vendedores

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece retroactivo para bono de bienestar

El nuevo esquema de compensación, que sustituye el sistema anterior de alimentación, será aplicado a toda la plantilla desde mediados de mayo, como parte de la política institucional orientada a la equidad y la transparencia en los beneficios laborales

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece retroactivo para bono de bienestar

Más de 440,000 tortugas en peligro regresan al mar en las costas de Nicaragua

El ciclo de vida de estas tortugas, que incluye regresar a la misma playa donde nacieron tras años en el océano, es una de las razones por las que refuerzan cada temporada el calendario de protección.

Más de 440,000 tortugas en peligro regresan al mar en las costas de Nicaragua

El número de feminicidios crece un 36,4 % en República Dominicana en 2026 y solo el 13 % de las víctimas había denunciado antes del crimen

Las cifras oficiales evidencian que la mayoría de las víctimas no reportó agresiones antes de los hechos, por lo que se impulsarán mecanismos como puntos de alerta en espacios cotidianos y mayor coordinación institucional

El número de feminicidios crece un 36,4 % en República Dominicana en 2026 y solo el 13 % de las víctimas había denunciado antes del crimen

Militares de Honduras impiden ingreso de paquetes escolares a estudiantes salvadoreños que viven en exbolsones

La caravana que transportaba útiles destinados a niños con doble nacionalidad en comunidades limítrofes no pudo ingresar al territorio hondureño debido a una decisión tomada por las autoridades militares en el punto fronterizo de Pasamonos

Militares de Honduras impiden ingreso de paquetes escolares a estudiantes salvadoreños que viven en exbolsones

TECNO

Google I/O 2026: Search dejó de ser igual para todos y ahora le responde distinto a cada persona

Google I/O 2026: Search dejó de ser igual para todos y ahora le responde distinto a cada persona

Microsoft elimina el Modo Juntos de Teams y prepara un rediseño para la aplicación

Así es Spark, la IA de Google que trabaja por ti sin avisar

WhatsApp para acabar con las filas: por qué los gobiernos deben actualizar sus canales de comunicación

Google I/O 2026: el problema de la inteligencia artificial ya no es si funciona, es cuánto cuesta

ENTRETENIMIENTO

La corrección insólita que vivió John Krasinski revela los secretos detrás de The Office

La corrección insólita que vivió John Krasinski revela los secretos detrás de The Office

Cómo un paseo aéreo extremo convirtió a Tom Cruise en la estrella de ‘Top Gun’: “Él se vomitó encima”

“Grey’s Anatomy” tendrá un spin-off: así será la nueva serie derivada creada por Shonda Rhimes

“Empiezo a sentirme viejo”: para Kit Harington el fenómeno de Juego de Tronos logró superar generaciones

Mariska Hargitay y Malala Yousafzai se unen para producir un documental que celebra a las jóvenes atletas de Pakistán

MUNDO

El encanto de Bréhat, la isla donde los autos están prohibidos

El encanto de Bréhat, la isla donde los autos están prohibidos

Un auto bomba explotó en Damasco y mató a un soldado

Estados Unidos sancionó a casas de cambio vinculadas al régimen iraní para frenar sus operaciones financieras internacionales

Emiratos Árabes Unidos confirmó que el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah fue lanzado desde Irak

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso del año 45 °C