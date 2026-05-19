El ex jugador de futsal que disputará el Mundial con Suecia: la historia de Taha Ali

De jugar futbol sala al Mundial: la historia de Taha Ali

El seleccionador de la selección de Suecia, Graham Potter, ha generado impacto en el fútbol internacional al anunciar la lista de convocados para el Mundial 2026. La nómina, se destaca por algunas ausencias, pero también por la presencia de Taha Ali, futbolista del Malmö FF. Ali, nacido en 1998 en Spanga, Estocolmo, representa una particularidad en la lista sueca no solo por sus orígenes familiares somalíes sino también por su recorrido atípico en el deporte profesional.

Taha Ali pasó la mayor parte de su juventud vinculado al fútbol sala y no debutó en el fútbol 11 de manera profesional hasta 2020. En ese año, el jugador fue reclutado por el Sundbybergs IK, equipo de ascenso en Suecia, que apostó por trasladar al césped las habilidades que Ali había desarrollado en espacios reducidos. Anteriormente, Ali formó parte del Nacka Juniors FF y del Hammarby Futsal entre 2017 y 2020, periodo en el que fue convocado a la selección nacional de fútbol sala para disputar la Nordic Futsal Cup de 2018.

PUBLICIDAD

El avance de Ali en el fútbol sueco fue progresivo. Tras experiencias en clubes como IFK Stocksund, Sollentuna FK y Västerås SK, llegó a la máxima categoría con el Örebro SK, aunque solo disputó doce minutos en la primera división. La consolidación en el fútbol profesional llegó en la temporada 2021/2022, cuando fue fichado por el Helsingborgs IF y, posteriormente, por el Malmo FF por una cifra estimada de 700.000 euros.

Taha Ali formará parte de la Selección de Suecia en el Mundial 2026

Actualmente, Ali es el extremo izquierdo titular del Malmo, uno de los equipos más tradicionales de Suecia, donde ha acumulado 20 goles y 19 asistencias en 132 partidos. Según el propio club, la destreza técnica de Ali, su control de balón y su capacidad para regatear en espacios mínimos han sido determinantes en su desarrollo. La influencia de su formación en fútbol sala es tan notoria que la afición lo apoda Sulan, que significa “la suela”.

PUBLICIDAD

La trayectoria de Ali en la selección sueca aún es incipiente. Debutó el 12 de enero de 2024 en un amistoso ante Estonia, partido en el que aportó una asistencia en la victoria 2-1. A pesar de su corta experiencia internacional, Graham Potter ha decidido incluirlo en la nómina para el Mundial, desplazando a jóvenes talentos como Roony Bardghji (Barcelona), Williot Swedberg (Celta) y Dejan Kulusevski (Tottenham), quienes no figuran entre los 26 elegidos.

La decisión de Potter ha provocado debate en el ambiente local, especialmente por la ausencia de figuras emergentes. El seleccionador explicó que priorizó “la combinación de experiencia y perfiles específicos antes que la juventud y la proyección individual”. De acuerdo con declaraciones recogidas tras el anuncio oficial, el entrenador defendió: “Buscamos un equilibrio en el grupo y seleccionamos jugadores que puedan aportar en distintos escenarios de partido”.

PUBLICIDAD

Taha Ali jugó juega actualmente en el Malmo FC

La historia personal de Taha Ali también ha llamado la atención. Sus padres emigraron de Somalia a Suecia en 1990 a causa de la guerra civil. Nacido ocho años después en Estocolmo, Ali inició su carrera deportiva en ligas locales de fútbol sala, modalidad que marcó su desarrollo técnico. Su paso a la élite del fútbol sueco se concretó apenas seis años después de haber jugado sus últimos partidos de futsal.

El Mundial de 2026 se presenta como un escenario de máxima exigencia para Suecia, que compartirá el Grupo F con Túnez, rival del debut el 14 de junio, además de Holanda y Japón (los enfrentarán el 20 y 25 del mismo mes, respectivamente).

PUBLICIDAD