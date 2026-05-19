Se confirmó el árbitro de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

El próximo domingo se conocerá al primer campeón del año en el fútbol argentino y la AFA confirmó a las autoridades que impartirán justicia en la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano, que se jugará a partir de las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con lo comunicado por la organización de la Liga Profesional de Fútbol, el árbitro principal será Yael Falcón Pérez. El referí bonaerense de 37 años estará acompañado de los asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. En el VAR estará a cargo Leandro Rey Hilfer.

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El árbitro que representará a la Argentina en el Mundial 2026 junto con Darío Herrera y Facundo Tello fue el elegido por la AFA en el trascendental duelo que definirá al ganador del certamen del primer semestre, que además de otorgar una estrella oficial, dará un cupo para la Copa Libertadores 2027 y el boleto al duelo por el Trofeo de Campeones que se disputará a fin de año contra el campeón del Torneo Clausura.

*Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final del Torneo Apertura

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En este Torneo Apertura, Falcón Pérez dirigió 15 partidos (14 en fase regular y uno en playoffs), con 84 amonestaciones totales (80 en fase regular y 4 en playoffs) y dos expulsiones. Además, tiene un promedio de 5.6 tarjetas amarillas por partido, según los datos de Transfermarkt.

Domingo 24 de mayo

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-15.30: River Plate (2°B) vs Belgrano (5°B) (TNT Sports / ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio

Noticia en desarrollo...

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