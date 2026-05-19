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Receta de panqueques de manzana y avena, rápida y fácil

Unos pocos ingredientes y 20 minutos alcanzan para disfrutar de un desayuno casero y liviano que suma dulzura sin excesos

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panqueque de manzana
Panqueques de manzana y avena ofrecen una receta fácil y rápida para un desayuno saludable en solo 20 minutos

Hay días en los que el antojo de algo dulce se hace presente, pero la agenda apremia. La combinación de manzana y avena en panqueques es esa solución reconfortante y práctica, ideal para quienes buscan un bocado sano sin complicarse la vida ni ensuciar de más la cocina.

En muchas casas argentinas estos panqueques son desayuno de invierno, merienda después de la escuela o postre exprés cuando llegan visitas. Las manzanas aportan dulzura natural y humedad, la avena suma fibra y energía sostenida. Una receta que acompaña el ritmo cotidiano y que podés adaptar a gusto.

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Receta de panqueques de manzana y avena

Se trata de una mezcla sencilla de avena arrollada, manzana rallada, huevos y un toque de canela, que se cocina como pequeños panqueques en sartén antiadherente. Ideales para un desayuno saludable o una merienda liviana, se disfrutan solos o con un hilo de miel o yogur.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

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  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 1 manzana mediana (preferentemente verde)
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de avena arrollada fina
  • 2 cucharadas de leche (puede ser descremada)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharada de azúcar (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Manteca o aceite, cantidad necesaria para la sartén

Cómo hacer panqueques de manzana y avena, paso a paso

Persona preparando panqueques integrales en sartén pequeña con ingredientes en la mesa cercana.
El paso a paso incluye mezclar avena, manzana, huevo y canela para obtener panqueques dorados en sartén antiadherente (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Rallar la manzana con cáscara, descartando el corazón y las semillas.
  2. En un bol, mezclar el huevo, la leche y la avena. Añadir el polvo de hornear, la canela, la pizca de sal y el azúcar si se desea más dulzor.
  3. Integrar la manzana rallada a la preparación y mezclar bien.
  4. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y agregar una mínima cantidad de manteca o aceite (apenas para que no se peguen).
  5. Colocar porciones de masa (aproximadamente 2 cucharadas por panqueque), dejando espacio entre sí.
  6. Cocinar 2 minutos por lado, hasta que se doren y se vean burbujitas en la superficie antes de dar vuelta.
  7. Retirar y servir tibios, solos o con un poco de miel, yogur natural o rodajas de fruta fresca.

Consejos técnicos:

  • La sartén debe estar bien caliente antes de verter la mezcla.
  • No hacer los panqueques demasiado grandes para facilitar el manejo.
  • Si la mezcla queda muy espesa, agregar 1 cucharada extra de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 panqueques medianos, ideal para 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 3 gr
  • Carbohidratos: 20 gr
  • Proteínas: 4 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Receta de panqueques
Los panqueques preparados se conservan hasta dos días en la heladera o pueden freezarse por un mes para su consumo posterior

En heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. Se pueden freezar ya cocidos, separados entre sí, hasta 1 mes. Para consumir, calentar en sartén o microondas.

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