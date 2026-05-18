Jennifer López revolucionó la moda urbana en Nueva York: su look con guiños a la sastrería oversize

Jennifer Lopez desafía la moda urbana al mostrar el bóxer sobre el pantalón sastre en Nueva York (Backgrid/The Grosby Group)

La escena de la moda urbana fue testigo de una transformación de moda gracias a Jennifer Lopez, quien volvió a posicionarse como referente de innovación en el vestir. La cantante y actriz fue vista recientemente en las calles de Nueva York, donde sorprendió al reinterpretar el clásico traje sastrero.

Con la tendencia “underwear”, mostró cómo fusionar sofisticación y atrevimiento en un solo look. A sus 56 años, mantiene su lugar como una de las figuras más arriesgadas y maximalistas del espectáculo.

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Jennifer Lopez impactó al mostrar ropa interior como parte central de su atuendo en las calles (Backgrid/The Grosby Group)

Durante su última aparición, llegó al hotel Four Seasons, vestida con un blazer cruzado oversized en tono beige y pantalones wide leg a la cadera, dejando ver intencionalmente un bóxer en la cintura. El conjunto se completó con un corpiño negro, anteojos de sol y una mini cartera de animal print.

El look destacó por incorporar de manera visible detalles de la ropa interior, una tendencia dominante entre celebridades y fashionistas, donde prendas tradicionalmente ocultas se integran como elementos centrales del estilismo.

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Más looks de Jennifer López

El vestido rojo ajustado de Jennifer Lopez genera debate por su audacia en “The Roast of Kevin Hart” (MediaPunch Inc)

En la alfombra roja del especial de “The Roast of Kevin Hart” eligió un vestido entallado en tono rojo intenso, confeccionado en tejido elástico y con un diseño drapeado en la zona de la cadera, que se ajustó al cuerpo y generó un efecto visual de pliegues. El vestido presentó escote redondo pronunciado y largo midi, dejando al descubierto los tobillos.

Complementó el atuendo con un bolso pequeño acolchado, también rojo, de cadena dorada, y sandalias de tacón en tono nude translúcido. Añadió pulseras y un brazalete ancho metálico en dorado, además de anteojos de sol con lentes marrón claro. Llevó el cabello suelto y liso, con raya al medio.

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El blazer negro abierto y el escote profundo de Jennifer Lopez redefinen la elegancia en la gala de Women in Entertainment (REUTERS/Allison Dinner)

En otra ocasión, para la Hollywood Reporter’s Annual Women in Entertainment Gala 2025, optó por un conjunto sastre en color negro, compuesto por un blazer de líneas clásicas, ligeramente oversize, que dejó abierto para mostrar un escote profundo hasta la cintura, sin camisa ni top visible debajo.

Completó el look con un collar rígido dorado de varias vueltas, decorado con incrustaciones de piedra azul y detalles geométricos.

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Transparencias y bordados florales marcan el vestido de tul con el que Jennifer Lopez sorprende junto a Ben Affleck (AFP)

Durante una alfombra roja, junto a Ben Affleck, Lopez optó por un vestido largo de tul traslúcido en tonos neutros, decorado con bordados florales en marrón y verde oliva. El diseño incluyó una estructura escultural negra que rodeó la silueta y añadió volumen en los hombros y el torso, generando un efecto arquitectónico.

El vestido presentó escote corazón y transparencias en la parte inferior. Combinó el atuendo con peinado recogido y pendientes discretos.

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Jennifer Lopez impone tendencia casual con crop top amplio y gorra deportiva en las calles de Madrid (Europa Press)

Para una salida casual en Madrid, lució un crop top amplio en tono gris oscuro, dejando parte del abdomen al descubierto. Completó el atuendo con una gorra de béisbol verde con el logotipo de los Yankees de Nueva York en blanco, anteojos de sol rectangulares y cabello suelto.

El vestido nude con drapeados y aberturas de Jennifer Lopez llama la atención en los American Music Awards 2025 (REUTERS/Ronda Churchill)

En los American Music Awards 2025, eligió un vestido largo en tono nude confeccionado en tela ligera y translúcida. El diseño destacó por los drapeados en la zona del abdomen y la falda, así como por las aberturas laterales y frontales que dejaron al descubierto la pierna y parte del torso.

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El vestido incluyó argollas metálicas uniendo las piezas del busto y los laterales. Complementó el look con sandalias doradas de tiras finas y el cabello suelto, peinado liso y raya al medio.

El mono translúcido de pedrería de Jennifer Lopez causa sensación en el escenario de los American Music Awards (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el escenario de los American Music Awards 2025, utilizó un mono ajustado de manga larga en tejido translúcido, decorado con pedrería plateada y negra formando patrones geométricos y líneas que evocaron circuitos electrónicos.

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El diseño cubrió todo el cuerpo y combinó zonas de transparencia con zonas opacas, resaltando la silueta. Completó el look con botas o calcetines altos a juego.

Jennifer Lopez elige vinilo rosa metalizado y gafas envolventes en el GP de Arabia Saudita (@F1)

En el GP de Arabia Saudita, destacó con un conjunto de campera y pantalón ajustados en vinilo rosa metalizado, con cierres plateados a la vista tanto en la parte frontal como en los costados.

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La campera de cuello alto y mangas largas se combinó con pantalones ceñidos, creando una silueta continua. Sumó unas gafas de sol envolventes con montura y cristales en rosa translúcido. Llevó el cabello recogido en una cola baja.

El vestido negro con cristales y corte abdominal de Jennifer Lopez impacta en el estreno de “Otelo” en Broadway (Europa Press)

Para el estreno en Broadway de “Otelo”, de William Shakespeare, en el Teatro Barrymore de Nueva York, apareció con un vestido negro de manga larga y cuello alto, completamente decorado con aplicaciones de cristales y pedrería plateada que formaron patrones irregulares sobre el tejido.

El vestido incluyó un corte en la zona abdominal que dejó visible parte del torso. Completó el look con pendientes de aro en forma de corazón, maquillaje con iluminador y el cabello recogido en un moño pulido.