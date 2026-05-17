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Qué es la “teoría del taxi” y por qué volvió a generar debate sobre el compromiso masculino

Especialistas analizan cómo influyen el momento personal, las experiencias afectivas y la presión social en las decisiones sentimentales actuales

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Ilustración de un hombre besando la frente de una mujer sonriente en una calle adoquinada. Al fondo, edificios con el letrero 'Luna Cafe' e iluminación
El auge de la teoría del taxi reactiva el debate sobre el compromiso sentimental masculino en la era digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente auge de la "teoría del taxi" ha reactivado el debate sobre el compromiso sentimental masculino en la era digital, impulsado por su difusión en redes sociales. Este concepto, popularizado por la serie Sex and the City, plantea que los hombres deciden de forma repentina cuándo establecerse y, en ese momento, la persona que se cruza en su camino se convierte en su pareja estable.

El renovado interés responde, en parte, a la viralización de rumores sobre Harry Styles y Zoe Kravitz en plataformas digitales, generando opiniones encontradas y discusión, según el diario británico The Independent.

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La teoría sostiene que los hombres solo están dispuestos a comprometerse cuando consideran que ha llegado el momento adecuado. En cambio, las mujeres, condicionadas por factores biológicos y una mentalidad de escases, suelen prepararse emocionalmente para una relación, incluso si no se sienten listas desde el inicio.

Este enfoque ha abierto el debate sobre si simplifica el comportamiento masculino y perpetúa estereotipos, o si realmente refleja patrones en las relaciones actuales en Reino Unido y otros países.

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El término se popularizó por una escena de Sex and the City, donde Miranda afirma que “los hombres son como los taxis; cuando están disponibles, encienden su luz”. Desde entonces, la metáfora se mantiene vigente, especialmente entre mujeres solteras de más de treinta años que buscan descifrar señales sobre el compromiso masculino. La teoría ha generado adhesión y rechazo, principalmente en espacios digitales donde proliferan el análisis y la crítica.

Debate en redes sociales y ejemplos recientes

El tema resurgió tras un artículo en Substack que vinculó la teoría con rumores sobre Harry Styles y Zoe Kravitz, sugiriendo que ambos coincidieron en “el momento oportuno”. Esta interpretación reavivó la discusión sobre si la compatibilidad depende de la preparación personal o de las circunstancias externas, y sobre el peso del destino en las relaciones.

Harry Styles y Zoë Kravitz
El renovado interés en la teoría del taxi surge por rumores sobre Harry Styles y Zoe Kravitz, vinculados en plataformas digitales (The Grosby Group)

En plataformas como TikTok, la discusión se amplificó con aportes sobre el papel del “momento oportuno” en la compatibilidad. Según detalla The Independent, muchos usuarios sostienen que los hombres solo se comprometen cuando consideran que es el momento adecuado, mientras que las mujeres tienden a prepararse mejor cuando conocen a la persona ideal.

En este contexto, numerosas mujeres expresan sentir presión por asegurar una relación estable y la posibilidad de formar una familia, lo que las lleva a prepararse antes, independientemente de su disposición inicial.

The Independent destaca que, aunque popular, la “teoría del taxi” recibe críticas: algunos usuarios la acusan de trivializar la complejidad del enamoramiento, mientras que otros creen que resume experiencias habituales en las citas modernas. El fenómeno evidencia que los debates sobre género y compromiso sentimental siguen presentes en la cultura digital.

Perspectivas masculinas y experiencias de cambio de actitud

Hombre y mujer jóvenes, con suéteres de invierno, caminando de la mano y mirándose sonrientes. Fondo con árboles otoñales amarillos y edificios universitarios.
El debate en TikTok y otras redes digitales pone el foco en el papel del 'momento oportuno' para la compatibilidad en pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta en relaciones Mila Smith, consultada por The Independent, observa que el compromiso masculino suele surgir tras experiencias emocionales intensas: “Muchos hombres llegan a un punto de inflexión después de dolor, desamor y rechazo, lo que los lleva a priorizar la estabilidad emocional”. Este proceso implica un cambio interno que rara vez es visible desde el exterior.

Smith menciona el caso de Sam, quien cerca de los 30 años cambió su idea sobre el compromiso tras una ruptura y un rechazo en otra relación. Ese “punto de inflexión” transformó su búsqueda de placer inmediato en un interés real por una intimidad duradera. Aunque desde fuera parece repentino, el proceso suele ser gradual.

Críticas y matices: opiniones de expertos sobre la teoría

The Independent señala que la “teoría del taxi” tiene cierta validez, pero advierte que resulta simplista, ya que puede reducir la complejidad de las motivaciones masculinas.

Según destaca el medio británico, muchos hombres manifiestan el deseo de sentar cabeza, casarse y construir algo estable, aunque la presión social y la viralidad de memes generan dudas sobre su capacidad para establecer relaciones sólidas.

Una familia sonriente, con dos adultos y dos niños, posa en cuclillas en la hierba de un parque junto a un gran perro San Bernardo.
Especialistas advierten que la teoría del taxi simplifica las motivaciones masculinas, y abogan por reconocer la diversidad de experiencias sentimentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resurgimiento de la “teoría del taxi” como meme y tema de debate, reporta The Independent, refleja la transformación de los modelos de pareja en la cultura occidental. El medio subraya que expertos y protagonistas insisten en abrir espacio a experiencias diversas y evitar conclusiones reduccionistas sobre el compromiso sentimental.

Para algunos hombres, el paso hacia el compromiso representa la oportunidad de construir confianza y crecer sobre nuevas bases.

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