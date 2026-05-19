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Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

La ceremonia organizada por APTRA y emitida por Telefe se llevó buena parte del encendido en la noche del lunes. Los números

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El conductor se consagró con la máxima estatuilla en la ceremonia de Aptra por su labor en Buenas noches, familia (Video: Premios Martín Fierro/ Telefe)

La consagración de Guido Kaczka con el Martín Fierro de Oro 2026 marcó el desenlace de una gala que mantuvo en vilo a la televisión argentina. Telefe cerró la noche como el canal más premiado a la producción y, pese a las polémicas previas, la audiencia acompañó con números que superaron las expectativas del contexto actual.

El evento realizado el lunes 18 de mayo generó un clima de controversia desde la publicación de las ternas. Las críticas apuntaron tanto a las ausencias como a las presencias polémicas, y la conducción de Santiago del Moro también fue blanco de comentarios, especialmente por su omisión de saludo a Marley en plena transmisión.

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La entrega de los Martín Fierro 2026 debutó con 13,9 puntos de rating, lo que reflejó un fuerte interés inicial del público y un buen piso que había dejado la alfombra roja. Durante la primera hora, la transmisión mostró un crecimiento sostenido y alcanzó 15,3 puntos, consolidando a Telefe como líder del horario.

Martín Fierro 2026 - Ceremonia
Mirtha Legrand prometió estar presente, cumplió y se llevó una estatuilla para su colección

El desarrollo de la gala mantuvo ese caudal de audiencia, con oscilaciones que, por momentos, superaron los 16 puntos, una cifra destacada para la televisión abierta en la actualidad. Frente a Telefe, el ciclo Es mi Sueño lideró la competencia con registros que rondaron entre 5 y 6 puntos.

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Uno de los momentos de mayor impacto fue la consagración de Wanda Nara como Mejor Conductora. El anuncio coincidió con el homenaje a América TV, que elevó la cifra de rating a 17,2 puntos, el pico más alto de la noche. La ceremonia, sin embargo, fue extensa y, hacia las ternas finales, el rating descendió a 13,8 puntos.

En resumen, los números muestran que el público sí acompañó la gala, especialmente en los momentos centrales y consagratorios. El interés se reflejó en los picos de audiencia, superando los registros habituales de la televisión argentina.

Martín Fierro 2026 - Ceremonia
Santiago del Moro fue el conductor de la velada, en una semana marcada por la polémica con Marley

Telefe resultó el canal más galardonado, con 14 premios en distintas categorías. Le siguió El Trece, que obtuvo nueve estatuillas, entre ellas la más codiciada: el Martín Fierro de Oro para Guido Kaczka. El Nueve y América compartieron el tercer puesto, con cinco galardones cada uno, mientras TV Pública quedó relegada con solo dos reconocimientos.

La gala fue escenario de homenajes, entre los que sobresalió el tributo a Macaya Márquez, figura histórica del periodismo deportivo. América TV también recibió un reconocimiento especial por sus seis décadas de historia, recordando que “casi todas las grandes figuras de la televisión pasaron por ahí”.

El evento incluyó momentos emotivos y otros de alta exposición mediática, como el triunfo de Wanda Nara y el premio revelación para Ian Lucas, quien protagonizó una escena comentada junto a Sofi Gonet. Además, la categoría de mejor panelista consagró a Analía Franchín, quien dedicó su logro a su madre fallecida.

Martín Fierro 2026 - Ceremonia
Wanda Nara, dueña del Martín Fierro a mejor conductora y de todas las polémicas

Las polémicas en torno a las ternas y los cuestionamientos a las decisiones de APTRA generaron debate en redes sociales y medios. A esto se sumó la percepción de que la ceremonia fue más extensa de lo previsto: el Oro, pensado para entregarse a las 23:45, finalmente se anunció pasada la medianoche. El rating en ese tramo descendió a 12,5 puntos, aunque se mantuvo por encima de la competencia por amplio margen.

La conducción de Santiago del Moro estuvo en el centro de la escena, tanto por sus intervenciones como por las omisiones que generaron eco en los comentaristas. La producción debió administrar tiempos y discursos, lo que alargó la duración del evento hasta más allá de las 00:30, con el dato de que, en ese horario, la televisión suele perder parte de su público habitual.

Más allá de estas cuestiones, el evento logró captar la atención de los espectadores en los momentos clave y generó repercusión tanto en la pantalla como en las redes. El resultado fue una noche de alta exposición y debate, que volvió a colocar a los Martín Fierro en el centro de la conversación pública.

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