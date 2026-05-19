El Salvador

El Reino Unido anuncia nuevas inversiones en infraestructura y energía en El Salvador

La inversión británica se orienta a los sectores de infraestructura y energías limpias, destacando oportunidades en el oriente salvadoreño, como parte de una estrategia para ampliar el comercio y fomentar el desarrollo económico conjunto.

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El embajador británico anuncia una inversión en infraestructura y energía renovable en El Salvador para fortalecer la relación bilateral./ (La Tribu)
El embajador británico anuncia una inversión en infraestructura y energía renovable en El Salvador para fortalecer la relación bilateral./ (La Tribu)

El embajador de Reino Unido en El Salvador, Ramin Navai, anunció que su país ha decidido apostar por nuevos proyectos de infraestructura y energía en el territorio salvadoreño, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y fomentar el crecimiento económico. Durante una entrevista en el programa La Tribu, transmitida en Radio Sonora 104.5 FM, Navai explicó que la llegada de inversionistas británicos responde al nuevo clima de seguridad y a las oportunidades que ofrece el país centroamericano.

El embajador subrayó que El Salvador representa un mercado emergente para el comercio británico. “Estoy enfocado en aumentar el intercambio comercial entre nuestros países. La enviada comercial de Reino Unido visitó El Salvador hace un par de meses, lo que marca la primera vez que nuestro trade envoy, que es un miembro del Parlamento, participa en este tipo de agenda en el país”, puntualizó Navai.

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Entre los avances más significativos, el diplomático detalló que dos áreas concentran el interés británico: infraestructura y energía renovable. “Estamos súper cerca de concretar proyectos, aunque no puedo dar detalles hasta que se firmen los acuerdos”, dijo.

“La infraestructura se enfoca en construcciones que aportan beneficios directos al país, mientras que la energía renovable aparece como prioridad para el crecimiento verde y la sostenibilidad”, agregó el embajador. Destacó, además, que la inversión busca desarrollarse especialmente en el oriente salvadoreño, donde se evalúan oportunidades para potenciar la generación de energías limpias.

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La energía renovable y la infraestructura figuran como prioridades en la nueva agenda de inversión del Reino Unido en El Salvador./ (Redes de Dania González)
La energía renovable y la infraestructura figuran como prioridades en la nueva agenda de inversión del Reino Unido en El Salvador./ (Redes de Dania González)

Navai explicó que la función de la embajada es vincular a inversionistas británicos con el sector privado salvadoreño, facilitando el flujo de información y oportunidades. “El rol de una embajada es compartir prospectos y el resto corresponde al sector privado, que realiza los esfuerzos de concreción”, sostuvo el funcionario.

El embajador mencionó que, aunque el portafolio de productos británicos en El Salvador aún es limitado, existen marcas reconocidas como Unilever, Land Rover, Mini Cooper, así como productos tradicionales como el té, los chocolates Cadbury, el whisky escocés y el London Dry Gin. En materia industrial, Navai identificó la maquinaria avanzada para agricultura como otro rubro con potencial de expansión.

En cuanto al ámbito de la cooperación, el diplomático explicó que la Embajada Británica ha redireccionado recursos que antes se destinaban a ayuda internacional para fortalecer la frontera y controlar la migración, lo que ha supuesto un descenso en la cooperación directa, aunque se mantienen proyectos clave como el plan Trifinio en la triple frontera.

“Colaboramos en proyectos de tres años orientados a fortalecer la economía y proteger la biodiversidad. Apoyamos pequeñas empresas para que puedan acceder a mercados y promovemos el agromercado, donde se exhiben productos resultado de la cooperación británica”, precisó Navai.

El embajador destacó el clima de seguridad que vive El Salvador para la generación de proyectos. /(Foto cortesía MARN)
El embajador destacó el clima de seguridad que vive El Salvador para la generación de proyectos. /(Foto cortesía MARN)

Respecto al momento que vive El Salvador, Navai reconoció que el país atraviesa una etapa de mayor seguridad y optimismo, lo que ha favorecido la llegada de inversiones. “El país está viviendo un momento mejor que en las últimas décadas. Personas que antes no podían salir del hotel ahora pueden caminar con tranquilidad, lo que transforma la percepción de los visitantes y aumenta el interés del sector privado británico”, subrayó el embajador.

La entrevista, difundida por Radio Sonora, se enmarca en el anuncio de la Semana Británica, que comprende una serie de actividades destinadas a fortalecer los lazos culturales, comerciales y de cooperación entre ambos países. El embajador Navai concluyó afirmando que la diplomacia moderna requiere mayor visibilidad y cercanía con la sociedad, y reiteró su compromiso de seguir promoviendo el vínculo entre Reino Unido y El Salvador.

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