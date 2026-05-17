Dua Lipa impactó con minivestido legendario de Gianni Versace en su despedida de soltera: claves del look

Dua Lipa sorprendió en redes sociales al lucir un vestido cubierto de cristales y un encendedor en la mano (Instagram)

Dua Lipa encendió las redes al aparecer con un vestido cubierto de cristales y un encendedor en la mano. Lo que parecía un simple look de fiesta resultó ser un diseño legendario de Gianni Versace que una vez desfiló en París en 1995.

La pieza que lució para su despedida de soltera pertenece a la colección Atelier Versace Otoño/Invierno 1995, una de las más recordadas de la casa italiana. El minivestido fue el cierre del desfile realizado en París en julio de 1995, llevado por la modelo Kate Moss como una interpretación alternativa del “vestido de novia”. El atuendo original incluía un velo blanco brillante, rompiendo el esquema tradicional de los looks nupciales y posicionando a Gianni Versace como un referente en la reinvención de códigos históricos de la moda.

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La cantante de One Kiss, que se casará con Callum Turner, se apropió de este archivo con una interpretación completamente distinta. La cantante eliminó cualquier elemento asociado al matrimonio y dio paso a una lectura más contemporánea y pop del diseño.

La cantante eligió un diseño legendario de Gianni Versace presentado en París en 1995 (Instagram)

Diseño, materiales y silueta: una fusión de épocas

El vestido se caracteriza por una malla metálica recubierta de cristales Swarovski que refractan la luz con efectos holográficos y arcoíris. Este material fue uno de los sellos distintivos de Gianni Versace en la década de los noventa y marcó una época donde el exceso y la precisión en la sastrería convivían en equilibrio. La silueta shift, de corte recto, cuello redondo y sin mangas, remite a la estética mod y Space Age de los años sesenta, reinterpretada bajo la mirada sensual y audaz del diseñador italiano.

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Un elemento clave en la estructura del vestido es la cremallera frontal completa. Además de aportar una nota utilitaria y moderna, rompe la formalidad de los cristales y sugiere una influencia clubber y urbana.

El vestido se caracteriza por una malla metálica recubierta de cristales Swarovski con efectos holográficos (Instagram)

El estilismo de la compositora de Levitating mantuvo la coherencia visual al elegir unas botas de caña alta fabricadas en el mismo material cristalizado que el vestido. Esta decisión, atribuida a su estilista Lorenzo Posocco, replica el calzado original del desfile de 1995 y potencia el impacto visual del look. Las botas presentan también una cremallera frontal expuesta, replicando el recurso del vestido y generando un efecto de bloque monocromático que estiliza la figura de la artista.

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El encendedor “Dreamgirl” y el mensaje oculto

Entre las imágenes publicadas, una destaca por su carga simbólica: Dua Lipa sostiene un encendedor negro con la palabra “Dreamgirl” escrita en blanco. En el mundo del pop, estos detalles suelen funcionar como teasers o pistas sobre próximos lanzamientos musicales. El pie de foto de la publicación, “anyone got a light?” (“¿alguien tiene fuego?”), refuerza el juego narrativo y sugiere una conexión directa entre el estilismo y la estrategia de promoción de la cantante. La elección del encendedor podría anticipar el lanzamiento de un nuevo sencillo o concepto artístico.

Entre las imágenes, destaca un encendedor negro con la palabra “Dreamgirl”, posible pista sobre nuevos lanzamientos musicales (Instagram)

El resto del conjunto se mantiene deliberadamente minimalista. La artista acompañó el vestido con brazaletes y anillos en oro y diamantes, evitando recargar el look y permitiendo que el brillo de los cristales se imponga en la composición visual. El cabello, suelto y liso con raya al medio, y el maquillaje basado en pómulos marcados, iluminador cálido, cejas definidas y labios con gloss, refuerzan un aire natural que contrasta con la opulencia del atuendo.

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La aparición de Dua Lipa con este diseño de Gianni Versace no solo reavivó el interés por los archivos de la moda, sino que también puso en valor la capacidad de la cultura pop para resignificar piezas históricas. Donatella Versace, actual directora creativa de la firma, celebró en redes sociales la elección de la cantante, subrayando el diálogo entre pasado y presente que genera este tipo de colaboraciones.