Adiós a la flacidez en los brazos a los 50: ejercicios clave recomendados por expertos para tonificar más rápido

El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda ejercicios sencillos para tonificar los brazos en casa con mancuernas de bajo peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En invierno, muchas personas aprovechan el tiempo en casa para planificar rutinas que mejoren su bienestar físico y su apariencia, anticipando la oportunidad de volver a usar ropa más liviana en los meses siguientes. En este contexto, muchas mujeres buscan una solución eficaz y sencilla para mejorar la flacidez de brazos y ganar confianza en su imagen corporal.

De acuerdo con el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM, según sus siglas en inglés), el entrenamiento de fuerza localizado, acompañado de una dieta equilibrada, favorece la firmeza y el tono muscular de los brazos, especialmente en mujeres mayores de cincuenta años.

PUBLICIDAD

La flacidez en los brazos suele convertirse en una preocupación recurrente a partir de cierta edad, ya que los cambios hormonales y la pérdida natural de masa muscular pueden acentuarse con el paso del tiempo. El ACSM sostiene que, aunque no es posible elegir específicamente de qué zona del cuerpo se pierde grasa, el desarrollo de masa muscular mediante ejercicios de fuerza ayuda a mejorar la firmeza y a lograr una silueta más definida.

Las mujeres de más de 50 años que desean reducir la flacidez pueden beneficiarse de una rutina de fuerza que incluya ejercicios como extensiones de tríceps, fondos de tríceps y extensiones de tríceps en el suelo, empleando mancuernas de dos o tres kilogramos.

PUBLICIDAD

El ACSM recomienda priorizar la técnica y la constancia, ya que la ejecución correcta y regularidad en la práctica son determinantes para observar resultados progresivos en fuerza y tono muscular.

Además de la actividad física, la institución destaca la importancia de mantener una alimentación balanceada y un déficit calórico moderado para potenciar los efectos de la rutina.

PUBLICIDAD

Ejercicios recomendados para tonificar los brazos en casa

La extensión de tríceps, los fondos de tríceps y las extensiones en el suelo destacan como los ejercicios clave para fortalecer los brazos según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio Americano de Medicina Deportiva sugiere ejercicios sencillos y adaptables, ideales para quienes están comenzando o disponen de poco tiempo:

Extensión de tríceps: de pie, con las rodillas semiflexionadas y el torso ligeramente inclinado, sostiene una mancuerna en cada mano. Dobla los codos a noventa grados, mantenlos pegados al cuerpo y extiende los brazos hacia atrás hasta que queden rectos. Regresa de forma controlada a la posición inicial.

Fondos de tríceps: apoya las manos en el borde de una silla, separadas al ancho de los hombros. Las piernas pueden estar extendidas o flexionadas. Desliza el cuerpo hacia adelante, flexiona los codos para bajar lentamente y luego empuja hacia arriba. Los codos deben apuntar siempre hacia atrás.

Extensiones de tríceps en el suelo: acostada boca arriba, sostén una mancuerna en cada mano con los brazos extendidos. Flexiona los codos llevando los pesos cerca de la cabeza, sin tocar la frente, y vuelve a extender los brazos.

En cada ejercicio, la calidad y el control del movimiento resultan fundamentales para evitar lesiones y maximizar los beneficios. El ACSM recomienda realizar entre 12 y 15 repeticiones lentas durante treinta segundos en cada ejercicio.

PUBLICIDAD

Cómo organizar la rutina y los resultados esperados

Realizar ejercicios de fuerza para brazos varias veces por semana ayuda a mejorar el tono muscular y la firmeza de la piel de forma visible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura recomendada por el Colegio Americano de Medicina Deportiva consiste en realizar cada ejercicio durante 30 segundos, de forma consecutiva. Al completar la secuencia de los tres ejercicios, se debe descansar 30 segundos y repetir el circuito tres veces. Esta rutina diaria puede adaptarse fácilmente al hogar y no requiere más que unos minutos, junto con mancuernas de bajo peso.

La constancia es fundamental. El ACSM sostiene que, al mantener varias sesiones semanales, es posible observar mejoras en la fuerza, un mejor tono muscular y mayor firmeza en la piel. Además, este enfoque ayuda a incrementar la seguridad y el bienestar a la hora de elegir vestimenta más descubierta en cualquier época del año.

PUBLICIDAD

Confianza y bienestar más allá de la apariencia física

El principal beneficio de incorporar ejercicios de fuerza no se limita a la mejora estética. Según el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM), la actividad física regular genera impactos positivos en la salud emocional, ya que ayuda a reducir el estrés, mejora la calidad del sueño y fomenta la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar. Estos efectos contribuyen a fortalecer la autoestima y a construir una imagen corporal más positiva, independientemente de los cambios visuales.

El establecimiento de metas alcanzables y el registro de pequeños avances en la rutina diaria aportan una sensación de logro y autonomía. Este compromiso sostenido con el movimiento no solo transforma el aspecto físico, sino que también mejora la confianza personal y la percepción de las propias capacidades.

PUBLICIDAD

El Colegio Americano de Medicina Deportiva destaca que una actividad física regular mantiene la movilidad, la independencia y el bienestar en todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ACSM subraya que la actividad física regular está asociada a una mejor calidad de vida, ya que favorece la independencia funcional, la movilidad y el bienestar general, aspectos clave en todas las etapas de la vida.