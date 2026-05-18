Rutina capilar en otoño: cómo preparar el cabello para los meses más fríos del año

Cada estación afecta el cabello, en otoño muchos notan sequedad, opacidad, frizz, menos movimiento o puntas más sensibles, es señal de cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada estación deja una huella en nuestro cabello. Así como la piel cambia con el clima, el cabello también responde a la temperatura, la humedad, el viento, la calefacción, los cambios de rutina y hasta a la manera en que nos vestimos. En el otoño, y de cara al invierno, muchas personas empiezan a notar que su cabello se siente diferente: más seco, más opaco, con más frizz, con menos movimiento o con las puntas más sensibles. No es una casualidad. Es una señal de que la melena necesita una rutina más consciente, más protectora y más adaptada a lo que viene.

El otoño suele ser una estación de transición. Venimos de meses de calor, sol, playa, piscina, humedad y lavados frecuentes. Luego, poco a poco, el clima empieza a cambiar. Los días se vuelven más frescos, el viento se hace más presente, la humedad puede variar mucho y comenzamos a usar más secadores, gorros, bufandas, sweaters y abrigos. Todo eso influye en la salud y en la apariencia del cabello.

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Cuando llega el frío, el cabello enfrenta nuevos desafíos. El aire frío puede resecar la fibra capilar, la calefacción de los espacios cerrados puede quitar humedad, los cambios bruscos de temperatura pueden aumentar la electricidad estática y la fricción con la ropa puede debilitar las puntas. Por eso, este momento del año es ideal para hacer una pausa en la rutina capilar, observar qué necesita el cabello y prepararlo para que llegue fuerte, hidratado y protegido a la temporada fría.

Como estilista, siempre digo que un cabello bonito empieza por un cabello sano. Podemos hablar de color, corte, peinado y tendencias, pero si la fibra capilar está débil, seca o maltratada, ningún estilo luce como debería. El cuidado del cabello no debe verse como un lujo ni como algo complicado. Es una forma de mantenimiento, de bienestar y de conexión con nuestra imagen personal. Y la transición del otoño al invierno es uno de los mejores momentos para darle al cabello la atención que merece.

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Entender lo que le pasa al cabello al final del otoño

El cabello responde a temperatura, humedad, viento, calefacción y cambios de rutina, requiere atención especial según la estación del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otoño puede ser una estación engañosa. A veces sentimos que el clima es más amable que el verano o el invierno, pero el cabello sigue enfrentando muchos cambios. Durante esta etapa, la humedad puede subir y bajar, el viento puede resecar la fibra, y la temperatura empieza a bajar de manera gradual. Además, muchas personas notan una caída estacional más marcada durante el otoño. Esto puede ser parte del ciclo natural del cabello, aunque siempre conviene prestar atención si la caída es excesiva, prolongada o viene acompañada de irritación en el cuero cabelludo.

También es común que el cabello llegue al final del otoño con señales acumuladas de meses anteriores. Tal vez todavía conserva daño del verano, como puntas abiertas, color oxidado, resequedad o falta de brillo. Si no se hizo una rutina de reparación después de la temporada de sol, es probable que el cabello entre al frío con una base más vulnerable. Y cuando el cabello ya está sensible, el invierno puede hacerlo sentir aún más seco y difícil de manejar.

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Por eso, el primer paso es observar. Antes de cambiar todos los productos o hacer un tratamiento al azar, debemos mirar el cabello con atención. ¿Se enreda más que antes? ¿Se siente áspero al tocarlo? ¿El color se ve apagado? ¿Hay frizz incluso cuando no hay humedad? ¿Las puntas se abren con facilidad? ¿El cuero cabelludo se siente tirante, graso, sensible o con picazón? Estas respuestas nos ayudan a entender qué necesita la melena.

No todos los cabellos requieren lo mismo. Un cabello fino puede necesitar hidratación ligera para no perder volumen. Un cabello grueso puede pedir nutrición más intensa. Un cabello rizado suele necesitar más humedad y definición. Un cabello decolorado puede necesitar reparación profunda. Un cabello teñido puede necesitar protección del color y brillo. La clave está en personalizar el cuidado, no en seguir una receta única.

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El corte de puntas como punto de partida

Un corte preventivo evita que el daño avance, ayuda a que el cabello recupere forma, volumen y ligereza para la temporada fría (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las mejores decisiones al salir del otoño es revisar el corte. No necesariamente hablo de un cambio radical. Muchas veces, un pequeño corte de puntas es suficiente para mejorar la apariencia general del cabello. Las puntas son la parte más antigua de la melena y, por lo tanto, la más expuesta al daño. Han pasado por lavados, cepillados, calor, sol, tintes, herramientas térmicas y fricción con la ropa.

Cuando las puntas están abiertas o afinadas, el cabello pierde forma. Se ve menos pulido, se enreda más y puede quebrarse con facilidad. Si dejamos que el daño avance, la fibra se sigue abriendo hacia arriba y luego necesitamos cortar más. Por eso, un corte preventivo puede ayudarnos a conservar mejor el largo a largo plazo.

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Un buen corte también ayuda a que el cabello se mueva mejor. Puede devolver volumen, forma y ligereza. En cabellos rizados, ayuda a recuperar definición. En cabellos lisos, aporta una caída más prolija. En cabellos con capas, permite que el estilo vuelva a tener intención. El corte no debe verse como una pérdida, sino como una renovación.

Mi recomendación es visitar el salón antes de que el frío se instale por completo. De esta manera, podemos evaluar el estado real del cabello, limpiar las puntas y preparar la melena para los próximos meses. Si el cabello está muy dañado, quizás convenga hacer un plan progresivo: cortar un poco ahora, tratar la fibra durante varias semanas y volver a revisar más adelante.

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Hidratación: el escudo básico contra el frío

La hidratación es clave en la temporada fría, el cabello necesita agua para mantenerse flexible, suave y con movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación es una de las bases del cuidado capilar en la temporada fría. El cabello necesita agua para mantenerse flexible, suave y con movimiento. Cuando pierde hidratación, se vuelve rígido, opaco, áspero y más propenso al quiebre. El frío, el viento y la calefacción pueden acelerar esa pérdida de humedad.

Al salir del otoño, recomiendo incorporar mascarillas hidratantes de manera regular. Para la mayoría de las personas, una vez por semana puede ser suficiente. Si el cabello está muy seco, decolorado, rizado o poroso, puede necesitar dos veces por semana durante un tiempo. Lo importante es elegir productos adecuados y usarlos correctamente.

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Una mascarilla hidratante debe aplicarse principalmente de medios a puntas. Después de lavar con champú, se retira el exceso de agua con las manos o con una toalla suave, se aplica la mascarilla, se distribuye con un peine de dientes anchos si es necesario y se deja actuar el tiempo indicado. Luego se enjuaga bien.

Incorporar mascarillas hidratantes semanales ayuda a combatir la sequedad, sobre todo en cabellos muy secos, rizados o porosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas creen que dejar una mascarilla durante horas da mejores resultados. No siempre es así. Los productos están formulados para actuar en un tiempo específico. Usarlos más tiempo no garantiza más beneficio y, en algunos casos, puede dejar el cabello pesado. La constancia suele ser más importante que la exageración.

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Además de la mascarilla, el acondicionador sigue siendo esencial. El champú limpia, pero el acondicionador ayuda a suavizar, desenredar y sellar la cutícula. En temporada fría, saltarse el acondicionador puede hacer que el cabello se sienta más seco y se quiebre más al peinarlo.

También recomiendo usar un leave-in o crema sin enjuague, especialmente en cabellos secos, rizados, ondulados o con frizz. Este tipo de producto ayuda a mantener la hidratación durante el día, facilita el peinado y crea una capa ligera de protección frente al ambiente.

Nutrición para devolver suavidad y brillo

La hidratación aporta agua, pero el cabello también necesita nutrición. La nutrición capilar ayuda a reponer lípidos, mejorar la suavidad, reducir el frizz y devolver brillo. Es especialmente importante cuando el cabello se siente seco, áspero o sin elasticidad.

La nutrición capilar repone lípidos y mejora la suavidad, debe adaptarse al tipo de cabello, menos producto puede ser más efectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos nutritivos suelen contener aceites vegetales, mantecas, ceramidas o ingredientes que ayudan a suavizar la fibra. Pueden ser muy beneficiosos en cabellos gruesos, rizados, decolorados o muy secos. Sin embargo, hay que tener cuidado con los excesos. Si un cabello fino recibe productos demasiado pesados, puede quedar aplastado, sin volumen o con sensación grasosa.

Por eso, la nutrición debe adaptarse al tipo de cabello. En cabellos finos, prefiero aceites ligeros o mascarillas nutritivas suaves. En cabellos gruesos o con mucha textura, se pueden usar fórmulas más ricas. En todos los casos, menos puede ser más. Unas gotas de aceite en las puntas pueden marcar una gran diferencia, pero aplicar demasiado puede ensuciar visualmente el cabello. Para nutrir los cabellos que lo necesitan, sobre todo cuando tienen procesos de color o procesos químicos como alisados, botox capilar, decoloraciones, etc., te recomiendo de Rocco Donna Professional, la Mascarilla Ultra Nutritiva formulada con el complejo de 10 aceites exóticos llamado Roccoil.

Una buena estrategia es alternar hidratación y nutrición. Por ejemplo, una semana usar una mascarilla hidratante y la siguiente una nutritiva. Si el cabello está muy dañado por químicos, también se puede sumar una reparación más específica. El equilibrio es lo que mantiene la melena flexible, brillante y resistente.

Reparación para cabellos debilitados

Si el cabello está quebradizo, elástico, muy poroso o dañado por decoloraciones, tintes frecuentes, alisados o herramientas de calor, probablemente necesite algo más que hidratación y nutrición. En esos casos, hablamos de reparación o reconstrucción.

El acondicionador es esencial en invierno, ayuda a suavizar, desenredar y sellar la cutícula, saltarse este paso puede aumentar el quiebre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos reparadores suelen contener proteínas, aminoácidos, queratina o tecnologías que ayudan a fortalecer la fibra capilar. Son ideales para cabellos que han perdido estructura. Pero deben usarse con criterio. Un exceso de proteína puede dejar el cabello rígido o duro. Por eso, no recomiendo aplicar tratamientos reconstructivos todos los días ni sin saber si el cabello realmente los necesita.

En el salón, podemos realizar tratamientos profesionales más profundos que ayudan a mejorar la resistencia y la apariencia del cabello. Estos tratamientos no hacen magia, pero sí pueden ser una herramienta muy valiosa cuando se combinan con una rutina adecuada en casa.

El objetivo es fortalecer la fibra, reducir el quiebre y preparar el cabello para resistir mejor la temporada fría.

Alternar hidratación y nutrición mantiene la melena flexible y resistente, sumar reparación si hay daño químico mejora los resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante entender que un cabello muy dañado no siempre se recupera por completo con productos. Si la fibra está partida o las puntas están muy abiertas, el corte sigue siendo necesario. Los tratamientos ayudan a mejorar la textura y la resistencia, pero no pueden pegar de manera permanente una punta destruida. Por eso, reparación y corte suelen trabajar juntos.

Cuidar el cuero cabelludo durante el cambio de estación

El cuero cabelludo es la base de todo. Si está desequilibrado, el cabello lo refleja. Durante la transición del otoño al invierno, muchas personas sienten el cuero cabelludo más seco, sensible o con picazón. Otras notan más grasa porque usan gorros, sudan en espacios cerrados o lavan menos el cabello por el frío.

La clave es mantener una limpieza equilibrada. No se trata de lavar todos los días ni de evitar el lavado por completo. Se trata de escuchar al cuero cabelludo. Si hay grasa, acumulación de productos o sensación de pesadez, necesita limpieza. Si hay sequedad o sensibilidad, necesita suavidad y productos menos agresivos.

El champú debe elegirse según el cuero cabelludo, no solo según las puntas. Si la raíz es grasa y las puntas secas, podemos usar un champú equilibrante en la raíz y luego una mascarilla o acondicionador nutritivo en medios y puntas.

La reparación es necesaria si el cabello está quebradizo, elástico o muy poroso, los tratamientos ayudan a fortalecer la fibra capilar en los meses más fríos del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede ser útil hacer una exfoliación capilar suave cada cierto tiempo para retirar residuos de productos, células muertas y acumulación. Pero no recomiendo exfoliar en exceso ni hacerlo si hay irritación, heridas o sensibilidad fuerte. En esos casos, lo mejor es consultar con un dermatólogo.

Si la caída del cabello aumenta mucho, si aparecen placas, descamación intensa, dolor, ardor o picazón persistente, es importante buscar ayuda médica. El estilista puede orientar sobre cuidado cosmético, pero ciertas condiciones del cuero cabelludo necesitan diagnóstico profesional.

Proteger el cabello de la calefacción y los cambios de temperatura

Uno de los grandes enemigos del cabello en temporada fría no es solo el frío exterior, sino la calefacción interior. Los ambientes calefaccionados suelen ser secos, y esa sequedad afecta la piel y el cabello. Pasar del frío de la calle al calor de un espacio cerrado puede aumentar el frizz, la electricidad estática y la sensación de resequedad.

Para proteger el cabello, recomiendo usar productos que ayuden a sellar la hidratación. Un leave-in, una crema ligera, un serum o unas gotas de aceite en las puntas pueden crear una barrera protectora. No se trata de cubrir el cabello con producto, sino de darle una capa de defensa.

Beber suficiente agua es fundamental, la hidratación interna influye en el bienestar general, incluida la salud del cabello y del cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante beber suficiente agua y mantener hábitos saludables. Aunque parezca algo básico, la hidratación interna influye en el bienestar general, incluida la piel y el cuero cabelludo. Si el ambiente de casa es muy seco, un humidificador puede ayudar a mejorar la calidad del aire, especialmente durante la noche.

Otra recomendación sencilla es evitar lavar el cabello con agua demasiado caliente. En invierno, una ducha muy caliente puede sentirse deliciosa, pero puede resecar el cuero cabelludo y abrir demasiado la cutícula del cabello. Lo ideal es usar agua tibia y terminar, si se puede, con un enjuague más fresco para ayudar a sellar.

Gorros, bufandas y fricción: pequeños detalles que importan

Durante la temporada fría usamos más ropa pesada, bufandas, abrigos de lana, gorros y accesorios. Todo esto protege del clima, pero también puede generar fricción en el cabello. Esa fricción puede levantar la cutícula, crear frizz, romper puntas y formar nudos, especialmente en la zona de la nuca.

Un buen diagnóstico, productos adecuados y una rutina constante pueden transformar la salud del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el daño, recomiendo elegir gorros con materiales suaves o forros delicados. Si tienes cabello rizado, decolorado o muy seco, puedes usar una capa de satén o seda entre el cabello y el gorro. También puedes optar por bufandas más suaves en la zona donde rozan las puntas.

Si tienes el cabello largo, evita que quede atrapado todo el día entre el abrigo y la bufanda. Ese roce constante puede debilitarlo. Puedes llevarlo en una trenza floja, una cola baja suave o un recogido relajado. Lo importante es no tensionar demasiado.

Las ligas también importan. Evita las que tienen piezas metálicas o las que aprietan demasiado. Las scrunchies de tela suave, satén o seda son una buena opción para reducir marcas y quiebre. El cabello necesita protección no solo de los productos, sino también de los gestos diarios.

El uso inteligente del secador y las herramientas de calor

En los meses fríos, muchas personas usan más el secador porque no quieren salir con el cabello mojado. Esto es comprensible. Salir con el cabello húmedo en clima frío no es cómodo y, además, el cabello mojado es más vulnerable. Sin embargo, el secador debe usarse correctamente.

El uso frecuente de secador, plancha o rizador requiere aplicar protector térmico, así se reduce el daño del calor y se protege la fibra capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es retirar el exceso de agua con una toalla suave. No frotes con fuerza. Presiona con delicadeza para absorber la humedad.

Luego aplica un protector térmico. Este paso es indispensable si vas a usar secador, plancha o rizador. El protector térmico ayuda a reducir el daño causado por el calor y mantiene la fibra más protegida. Hay diferentes tipos de protectores térmicos pero lo fundamental es que protejan el cabello hasta los 450 grados Fahrenheit (230 °C), que es lo que alcanzan las planchas y rizadoras. Otro dato importante es que su formulación sea a base de agua para que no quede pesado o grasoso el cabello. En este caso te recomiendo el Protector Térmico de la Colección Roccoil de Rocco Donna Professional, para que tengas siempre tu cabello bien cuidado y no sufra con las herramientas de calor.

Usa una temperatura media siempre que sea posible. No hace falta usar el calor máximo para secar bien. Mantén el secador a una distancia prudente y muévelo constantemente para no concentrar el calor en una sola zona. Si puedes, termina con aire frío para ayudar a cerrar la cutícula y dar más brillo.

Las planchas y rizadores deben usarse con moderación, especialmente si el cabello está seco o procesado químicamente. Si los usas con frecuencia, intenta alternar con peinados sin calor. Una trenza suave, un recogido bajo, ondas hechas con técnicas sin calor o un brushing bien realizado pueden ayudarte a variar sin castigar tanto la fibra.

El color en temporada fría

En temporada fría, muchos eligen colores más cálidos o naturales, el objetivo es favorecer el tono de piel y el nivel de mantenimiento de cada persona (Imagen ilustrativa de Infobae)

El cambio de estación también es un buen momento para revisar el color. Después del otoño, el cabello teñido puede verse apagado o sin brillo. Los tonos rubios pueden necesitar matiz, los castaños pueden pedir profundidad, los cobrizos pueden necesitar mantenimiento y los cabellos con canas pueden requerir una estrategia más suave para conservar luminosidad.

No siempre hace falta aplicar un tinte completo. Muchas veces, un gloss, un baño de brillo o una tonalización pueden devolver vida al color sin agredir tanto la fibra. Estos servicios ayudan a mejorar el reflejo, aportar brillo y refrescar el tono.

En temporada fría, muchas personas eligen colores más cálidos, profundos o naturales. Castaños chocolate, miel, caramelo, cobrizos suaves y rubios beige pueden verse muy elegantes. Pero más allá de la tendencia, lo importante es elegir un color que favorezca el tono de piel, el estilo de vida y el nivel de mantenimiento que cada persona está dispuesta a llevar.

Si el cabello está muy seco o quebradizo, recomiendo repararlo antes de hacer cambios fuertes de color. El color luce mejor cuando la fibra está sana. Si aplicamos químicos sobre un cabello debilitado, el resultado puede ser menos uniforme y menos duradero.

Una rutina práctica para salir del otoño con el cabello protegido

Mantener una limpieza equilibrada es clave, el cuero cabelludo necesita productos adecuados según su estado y no lavarse ni poco ni en exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan una guía sencilla, propongo una rutina de transición hacia la temporada fría:

Primero, revisa las puntas y agenda un corte si es necesario. No esperes a que el daño avance.

Segundo, incorpora una mascarilla semanal . Elige hidratante, nutritiva o reparadora según el estado de tu cabello.

Tercero, usa acondicionador en cada lavado . Este paso ayuda a proteger la fibra y facilitar el desenredo.

Cuarto, aplica leave-in o crema sin enjuague si tu cabello se reseca, se encrespa o se enreda con facilidad.

Unas gotas de aceite en las puntas pueden marcar una gran diferencia, ayudan a nutrir, proteger y mejorar la apariencia del cabello en temporada fría (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quinto, usa protector térmico siempre que apliques calor.

Sexto, protege las puntas con unas gotas de aceite o serum , especialmente antes de salir al frío.

Séptimo, cuida el cuero cabelludo con un champú adecuado y evita productos demasiado agresivos.

Octavo, reduce la fricción con gorros, bufandas y abrigos . Elige materiales suaves y peinados que no tensionen.

Noveno, evita el agua demasiado caliente y no duermas con el cabello mojado.

Décimo, hay que mantener la constancia. El cabello mejora cuando el cuidado se repite, no cuando se hace una sola vez.

Cuidar el cabello también es cuidarnos

El cabello cambia con cada estación, adaptar la rutina y los productos según el clima es fundamental para mantenerlo sano y manejable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello tiene una relación muy profunda con nuestra imagen. Nos acompaña todos los días, en cada etapa, en cada cambio y en cada temporada. Por eso, cuidarlo no es un acto superficial. Es una manera de sentirnos mejor, de proyectar seguridad y de respetar nuestra propia identidad.

Salir del otoño y prepararnos para la temporada fría es una oportunidad para renovar la rutina, corregir daños, proteger la fibra y devolverle al cabello su mejor versión. No se trata de tener una melena perfecta, sino de tener una melena saludable, manejable y coherente con nuestro estilo de vida.

Como estilista, mi recomendación principal es escuchar el cabello. Él siempre habla. Habla cuando se enreda, cuando pierde brillo, cuando se quiebra, cuando se engrasa demasiado o cuando se siente seco. Nuestro trabajo es aprender a leer esas señales y responder con los cuidados adecuados.

La temporada fría puede ser exigente, pero también puede ser una etapa maravillosa para lucir un cabello elegante, brillante y lleno de vida. Con hidratación, nutrición, protección térmica, buenos hábitos y visitas regulares al salón, podemos mantener la melena fuerte y hermosa durante todo el invierno.

Escuchar las señales del cabello permite responder con los cuidados adecuados, así se logra una melena fuerte y saludable todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto no está en hacer demasiado, sino en hacer lo correcto. Un buen diagnóstico, productos adecuados, un corte oportuno y una rutina constante pueden transformar por completo la salud del cabello.

Al final, el cabello que mejor luce no es el que más productos tiene, sino el que recibe el cuidado que realmente necesita. Y este es el momento perfecto para empezar.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.