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Colorear rompe el ciclo de pensamientos ansiosos y mejora el estado de ánimo, según expertos

La combinación de concentración, repetición y libertad creativa que caracteriza a esta práctica permite al cerebro distanciarse de las preocupaciones cotidianas sin requerir habilidades ni formación especial

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Un lapicero violeta sostiene numerosos lápices de colores. De cada lápiz emerge un trazo abstracto y curvo del mismo color, extendiéndose por un fondo celeste claro.
Colorear para adultos surge como un pasatiempo efectivo para reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés se ha consolidado como uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Sus causas resultan diversas, pero suelen estar relacionadas con factores como la sobrecarga laboral, la inseguridad económica, la presión social y personal, así como la exposición constante a cambios y situaciones imprevistas. El organismo reacciona ante estos estímulos activando respuestas físicas y psicológicas que, cuando se prolongan, pueden afectar el bienestar general y la calidad de vida.

A escala global, la prevalencia muestra cifras preocupantes: según una encuesta mundial de Gallup, el 37% de los adultos reporta sentir estrés diariamente, mientras que el 39% afirma preocuparse de forma cotidiana. Estos porcentajes representan un incremento sostenido en los últimos 20 años y reflejan una tendencia de alcance transversal, sin distinción de regiones o niveles socioeconómicos.

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Así surgió un pasatiempo para adultos que ha cobrado fuerza: colorear. Numerosos estudios y testimonios de expertos confirman que dedicar unos minutos a esta actividad puede aliviar el estrés y mejorar el bienestar.

Hombre caucásico, con camisa azul, sentado en un escritorio oscuro, mirando su portátil con la mano en la frente. Una lámpara lo ilumina. Un reloj de pared marca las 2:00 am detrás de él.
A escala global, el 37% de los adultos reporta sentir estrés diariamente, según una encuesta mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según AGirija Kaimal, directora del departamento de terapias de artes creativas de la Universidad de Drexel en Filadelfia, este acto permite desconectar el cerebro, romper el ciclo de pensamientos repetitivos y entrar en un espacio donde el éxito está garantizado y el margen de error es mínimo.

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Esta visión coincide con lo expuesto por Cleveland Clinic, donde se subraya que colorear exige una atención moderada y centrada, lo que desvía la mente de las preocupaciones y relaja tanto el cuerpo como el cerebro.

La investigación apoya estos beneficios: un estudio reveló que los cuidadores de personas con cáncer experimentaban una mayor calma y concentración tras dedicar 45 minutos a pintar, lo que les proporcionaba un respiro mental frente a la presión del cuidado. Por su parte, The Conversation destaca que puede ser tan efectivo como la meditación para reducir la ansiedad, especialmente cuando se asocia con prácticas de atención plena. En uno de sus experimentos, los participantes que practicaban mindfulness al mismo tiempo reportaron sentirse menos ansiosos y más enfocados tras la sesión.

Esta actividad no solo contribuye a la reducción del estrés y la ansiedad; también mejora el estado de ánimo y ayuda a las personas a sentirse más presentes. La clínica estadounidense señala que esta actividad puede inducir un estado similar al de la meditación, proporcionando un alivio tangible ante los síntomas de depresión, ansiedad y agotamiento. Los beneficios, según Kaimal, pueden apreciarse incluso después de sesiones breves: “Hemos visto cambios en 15 minutos”.

Un dibujo abstracto con espirales y ondas de colores pastel sobre papel blanco, rodeado de una gran cantidad de lápices de colores tirados sobre una superficie de madera.
Estudios revelan que dedicar 45 minutos a pintar beneficia la calma y concentración, según la experiencia de cuidadores de pacientes con cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo de colorear radica, en gran parte, en su accesibilidad: no requiere habilidades ni formación especial, y la creatividad individual siempre es fundamental, como remarca Kaimal. Además, el resultado final siempre será distinto para cada persona, lo que refuerza el valor personal y expresivo de la actividad.

Cómo colorear reduce el estrés

El proceso actúa como una vía directa para romper el ciclo de pensamientos preocupantes, permitiendo a la mente enfocarse en el presente. Según la Cleveland Clinic, esta actividad requiere una atención moderada y centrada, lo que desvía la atención de uno mismo y de las inquietudes, induciendo una sensación cercana a la meditación.

La psicóloga clínica Scott M. Bea explica que es una tarea sencilla que permite desconectarse de las propias ansiedades y centrar la atención en una acción externa, similar a experiencias como cortar el césped o tejer.

Uno de los mecanismos clave es la capacidad de absorción total que ofrece. Como señala AGirija Kaimal desde la Universidad de Drexel, esta actividad capta la atención de forma completa, pero sin exigir demasiado esfuerzo, lo que facilita la concentración y ayuda a romper el círculo vicioso de la rumiación mental. Al focalizarse en el movimiento del lápiz y en la elección de colores, la mente se despeja y se reduce la probabilidad de sentirse abrumado por pensamientos ansiosos.

Primer plano de una mano de mujer con anillos y pulsera, coloreando una mandala con un lápiz celeste. La mandala está medio pintada con vibrantes colores.
La actividad de colorear favorece la presencia, mejora el estado de ánimo e induce alivio de síntomas de depresión y agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio con estudiantes universitarios, quienes siguieron instrucciones de mindfulness mientras coloreaban reportaron menor ansiedad y mayor concentración, en comparación con aquellos que solo colorearon sin guía. Esta evidencia sugiere que la atención plena puede amplificar la reducción del estrés.

El placer que genera la ausencia de presión también es determinante. La Cleveland Clinic destaca que colorear carece de expectativas rígidas o resultados predefinidos, por lo que incluso cometer errores no genera consecuencias negativas. Esta libertad contribuye a que el acto sea relajante y placentero, permitiendo que cada persona experimente la actividad a su propio ritmo y estilo.

Los estudios también han encontrado que colorear diseños geométricos complejos, como mandalas, puede inducir un estado meditativo que disminuye la ansiedad. Esta reacción se explica por la combinación de concentración, repetición y libertad creativa que caracteriza a la práctica, facilitando que el cerebro se relaje, se libere de juicios y se distancie de las dificultades cotidianas.

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