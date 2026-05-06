De spas de lujo en Portugal a mansiones en Londres: así viven los pilotos más famosos de la Fórmula 1

Las residencias de los pilotos de Fórmula 1 reflejan un estilo de vida exclusivo y sofisticado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las residencias de lujo de los pilotos de Fórmula 1 se distribuyen por diversas ciudades del mundo y reflejan su éxito, preferencias y estrategias de vida.

Mónaco sigue siendo uno de los destinos predilectos por su privacidad, su ambiente exclusivo y las ventajas fiscales, aunque varios corredores optan por combinar distintas locaciones para satisfacer sus necesidades personales y profesionales.

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Actualmente, los principales pilotos de la Fórmula 1 —Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc y Sergio Pérez— residen o invierten en propiedades repartidas entre Mónaco, Colorado, Nueva York, Milán, Miami, Puerto Vallarta y Londres.

Poseen viviendas que van desde apartamentos y áticos hasta ranchos y mansiones. Estas destacan por su amplitud, lujo y comodidades, como gimnasios privados, sistemas de seguridad avanzados y acceso exclusivo a servicios. Así lo detalla Hello! Magazine.

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Lewis Hamilton: entre Colorado, Mónaco y el mundo

El éxito en Fórmula 1 se traduce en hogares diseñados para el bienestar y la privacidad de sus protagonistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de Colorado, la cartera de propiedades de Hamilton incluye un ático en el distrito de Fontvieille, Mónaco, valorado en USD 16 millones, donde solo reside temporadas cortas. El piloto ha sumado una vivienda en Porta Nuova, Milán, muy cerca de la base de Ferrari, además de un ático en Nueva York de USD 40 millones y una mansión londinense valorada en USD 31 millones.

El caso de Lewis Hamilton ilustra cómo los pilotos de Fórmula 1 combinan inversiones de alto perfil en centros urbanos y refugios personales en entornos naturales. Estas residencias ofrecen privacidad, servicios exclusivos y un entorno diseñado para equilibrar su vida profesional con espacios de bienestar y memoria familiar.

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Hamilton prefiere Colorado por motivos personales, aunque su presencia en las otras residencias responde a necesidades laborales y a su interés en el sector inmobiliario de lujo. El piloto mantiene así una vida marcada por la movilidad, la sofisticación y el resguardo de su intimidad frente al escrutinio público.

Max Verstappen y su vida en Mónaco

Max Verstappen invierte en propiedades de alto nivel en Europa, combinando lujo y confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull y cuatro veces campeón mundial, vive desde 2015 en un apartamento de alto nivel también en Fontvieille, Mónaco. Según el medio citado, su alquiler mensual ronda los USD 17.000, una alternativa para no desembolsar los casi USD 19 millones que costaría la propiedad.

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Recientemente, Verstappen adquirió terrenos en Pinheirinho Comporta, un desarrollo residencial privado en Portugal, lo que anticipa una posible mudanza parcial a ese país. Este lugar ofrece campo de golf de campeonato y spa de lujo, reflejando el interés del piloto por combinar privacidad y entorno sofisticado.

Lando Norris y su nuevo hogar en Mónaco

Lando Norris encontró en el mar de Mónaco el equilibrio entre descanso y entrenamiento (Instagram /lando)

Lando Norris, piloto de McLaren, se trasladó en 2022 desde Surrey, Reino Unido, a la zona costera de Mónaco. Su apartamento cuenta con vistas al mar, gimnasio privado y sistemas de seguridad de última generación.

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El propio Norris compartió imágenes de la vivienda antes de instalarse, explicando que el espacio está diseñado para desconectarse de la rutina de la fábrica y las pistas. De este modo, Norris encara esta nueva etapa convencido de alcanzar mayor estabilidad y equilibrio personal.

Charles Leclerc apuesta por Miami

Charles Leclerc apuesta por Miami y Mónaco como sedes de su vida fuera de las pistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monegasco Charles Leclerc, corredor de Ferrari, mantiene como residencia principal un apartamento en Mónaco, donde se cree que vive en el mismo complejo que Verstappen. En 2025, inició la compra de un apartamento de lujo en altura en Edition Residences, en Edgewater, Miami.

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Se prevé que la vivienda estará disponible en 2027 y tendrá entre 215 y 251 metros cuadrados (2.315 y 2.709 pies cuadrados) con tres dormitorios, tres baños y medio y ventanales amplios. De acuerdo con el medio, los baños tendrán diseño spa y las cocinas estarán equipadas con isla central, apostando por un lujo contemporáneo frente a la costa estadounidense.

Sergio Pérez invierte en propiedades exclusivas

Sergio Pérez diversifica su patrimonio con inversiones inmobiliarias en México y Estados Unidos. (Instagram /schecoperez)

El piloto mexicano Sergio Pérez, que regresa a la Fórmula 1 con Cadillac, posee una propiedad de USD 3 millones en la exclusiva zona residencial de Puerto Vallarta, Jalisco. Además, en 2025 amplió su patrimonio al adquirir un condominio de cuatro dormitorios en St. Regis Residences, un desarrollo de 50 pisos en Brickell, Miami, cuya entrega está prevista para 2027.

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La nueva propiedad de Pérez, adquirida por un valor superior a USD 5 millones, incluye vistas panorámicas del centro y la bahía de Biscayne, acceso directo en ascensor, cocina profesional, cinco baños y medio, y una terraza de hasta 70 metros cuadrados (750 pies cuadrados), según informó Hello! Magazine.

Para las figuras de la Fórmula 1, estos hogares representan no solo patrimonio, sino también nuevos escenarios de crecimiento personal, proyectando su vida más allá del automovilismo hacia un entorno de sofisticación y privacidad.

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