ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 1

ANSES establece el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones según terminación de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintos planes y asignaciones.

Los beneficiarios con DNI finalizado en 1 cuentan con fechas específicas para el cobro de cada prestación, de acuerdo al tipo de beneficio y los últimos ajustes por inflación. Aquí, el detalle de cada prestación, su fecha de acreditación y el monto actualizado, incluyendo los refuerzos y bonos extraordinarios vigentes.

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Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el pago correspondiente a mayo de 2026 se realizará el 12 de mayo para beneficiarios cuyo DNI termina en 1. El monto actualizado de la jubilación mínima, según el ajuste por inflación, será de $393.174,10. A esto se suma el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total percibido a $463.174,10.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo cobrarán en una fecha distinta. Para DNI terminados en 1, el pago se realiza el 22 de mayo. El monto que percibe cada beneficiario en este grupo varía según el haber correspondiente y el ajuste por inflación, sin acceso al bono de $70.000, que solo se aplica a quienes cobran el haber mínimo.

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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI finalizado en 1 podrán cobrar el 12 de mayo. Para mayo de 2026, la PUAM se actualiza a $314.539,28 y, sumando el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $384.539,28.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI finalizado en 1 se acredita el 12 de mayo con un total de $384.539,28 incluyendo bono (REUTERS/Francisco Loureiro)

Pensiones no contributivas (PNC)

Las pensiones no contributivas se acreditan el 12 de mayo para beneficiarios con DNI terminado en 1. El monto base en mayo de 2026 es de $275.221,87. Si corresponde el bono extraordinario, el total asciende a $345.221,87.

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Pensión Madre de 7 Hijos

Quienes perciben la Pensión Madre de 7 Hijos y tienen DNI finalizado en 1 recibirán su pago el 12 de mayo. Esta pensión se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto será de $393.174,10; con el bono, el total es de $463.174,10.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 1 recibirán el pago el 12 de mayo. El monto actualizado para mayo 2026 es de $141.285,31 por cada hijo.

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La AUH para quienes tienen DNI finalizado en 1 se paga el 12 de mayo y alcanza $141.285,31 por hijo.

AUH con Discapacidad

Para quienes cobran la AUH con Discapacidad y tienen DNI finalizado en 1, la acreditación será el 12 de mayo. El monto actualizado es de $460.044,10.

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Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo se paga a beneficiarios con DNI terminado en 1 el 12 de mayo. El monto depende del rango salarial y cantidad de hijos, pero se actualiza según el último dato de inflación.

Las pensiones no contributivas para titulares con DNI en 1 se pagan el 12 de mayo, monto base de $275.221,87 más bono extraordinario si corresponde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 podrán cobrar el 12 de mayo. El monto está equiparado con la AUH: $141.285,31.

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Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal para DNI terminados en 1 se paga el 14 de mayo. El monto actualizado varía según la situación salarial de la beneficiaria, siguiendo la escala de asignaciones familiares.

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad pueden cobrar entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI. El monto depende del salario declarado en el empleo formal de la titular.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento o adopción) se abonan entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento. El monto varía según el tipo de evento y la escala vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados (NA)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas asignaciones se pagan entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI. El monto es el correspondiente a la tabla de asignaciones familiares para el rango de pensiones no contributivas.

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Prestación por Desempleo

Para la Prestación por Desempleo, el pago para quienes tienen DNI terminado en 1 está previsto para el 22 de mayo. El monto varía según los aportes y la situación laboral anterior del beneficiario.