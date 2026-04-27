Tres recetas de sopas para combatir el frío: cremosas, con bolitas de maíz y dulzor secreto

Las sopas son siempre una excelente opción para los días fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato humeante de sopa puede cambiar el ánimo de un día frío. El aroma de un guiso espeso que sale de la cocina tiene el poder de reunir a la familia y espantar el invierno, invitando a quedarse un rato más en la mesa. En Argentina, las sopas de olla y las cremas espesas son un clásico irremplazable cuando baja la temperatura.

Se transmiten de generación en generación, con variantes regionales y toques personales. En las noches largas y frescas, una sopa bien calórica no es solo alimento: es abrigo, es memoria de hogar y refugio contra el viento. Te propongo tres recetas infalibles, bien argentinas y potentes, para que el invierno te encuentre preparado.

Receta de Sopa de hongos de pino, migas de calabaza y huevo mollet

Una reconfortante sopa de hongos de pino con una base cremosa, trozos de calabaza asada, semillas y un huevo mollet partido por la mitad, servida en un bol rústico de cerámica sobre madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de hongos de pino es cremosa, intensa y muy sustanciosa. Lleva hongos hidratados, cebolla, crema de leche y caldo, con un toque de calabaza horneada y huevo mollet que la vuelve aún más nutritiva.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 30 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1. 50 g de hongos de pino secos 2. 100 g de cebolla 3. 100 cc de caldo de verdura 4. 50 cc de crema de leche 5. 50 g de calabaza 6. 1 huevo 7. 1 hoja de laurel 8. Cristales de sal y pimienta a gusto

Cómo hacer sopa de hongos de pino, paso a paso

1. Hidratar los hongos de pino en té caliente durante 20 minutos. 2. Cortar la cebolla en pluma y sudar en una cacerola con un poco de aceite. 3. Agregar los hongos ya hidratados y el laurel, sumar el caldo y llevar a ebullición. 4. Retirar del fuego, procesar todo y reincorporar la mezcla a la olla. 5. Añadir la crema de leche y cocinar hasta conseguir una sopa espesa (no dejes que hierva fuerte para que la crema no se corte). 6. Rectificar sal y pimienta. 7. Para las migas de calabaza, cortar cubos pequeños, blanquear en agua con sal, enfriar y dorar en horno fuerte. 8. Cocinar el huevo mollet: hervir 3 minutos, pelar y reservar. 9. Servir la sopa caliente con las migas de calabaza y el huevo mollet encima, sumar cristales de sal.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 300 kcal

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 22 g

Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días. Se puede congelar (sin el huevo mollet) hasta 2 meses.

Receta de Borí-borí de vegetales

Una humeante Sopa Borí-borí de vegetales, plato tradicional del noreste argentino con nutritivas bolitas de maíz y queso, perfecta para combatir el frío intenso, se presenta en un cuenco rústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El borí-borí de vegetales es una sopa espesa tradicional del nordeste argentino, con bolitas de harina de maíz y queso que aportan mucha energía. Sencilla y nutritiva, es un clásico rural para combatir el frío intenso.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 30 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1. 500 g de harina de maíz 2. 150 g de queso rallado 3. 1 huevo 4. 1 cucharada de aceite 5. 1 zanahoria 6. 2 tomates 7. 1 cebolla 8. 2 dientes de ajo 9. 500 g de mandioca 10. 1 atado de acelga 11. 2 zapallitos 12. 1,5 l de agua 13. Sal, orégano y perejil a gusto

Cómo hacer borí-borí de vegetales, paso a paso

1. Picar todos los vegetales y ponerlos a guisar con sal en una olla grande. 2. Sumar la mandioca pelada y cortada, cubrir con agua y cocinar a fuego medio. 3. Mezclar la harina de maíz con el queso, el huevo, el aceite y un poco de caldo, amasar y formar bolitas. 4. Cuando los vegetales estén tiernos, agregar las bolitas de maíz a la olla. 5. Cocinar durante 5 minutos adicionales hasta que las bolitas suban y estén cocidas. 6. Servir caliente, espolvoreando orégano y perejil fresco (no dejes que las bolitas se pasen de cocción, para que no se desarmen).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 60 g

Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días. No se recomienda congelar por la textura de las bolitas.

Receta de Carbonada criolla

La Carbonada criolla es una sopa/guiso calórico y espeso, con carne, papas, zapallo, choclo y orejones de durazno, ideal para las noches frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carbonada criolla es una sopa/guiso muy calórico, típico de la cocina criolla, con carne, papas, zapallo, choclo y un toque dulce de orejones de durazno. Es espesa, potente y perfecta para las noches más frías.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

1. 2 cucharadas de grasa de pella 2. 500 g de carne tierna desgrasada 3. 2 papas grandes 4. 1 cebolla grande 5. 1 morrón verde 6. 1 morrón rojo 7. 2 zanahorias 8. 3 tomates pelados 9. 6 orejones de durazno 10. 2 choclos 11. 1/4 kg de zapallo 12. 2 cucharones de caldo 13. 1 cucharada de pimentón 14. 2 hojas de laurel 15. Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer carbonada criolla, paso a paso

1. Derretir la grasa de pella en una cazuela grande. Dorar los cubos de carne y reservar. 2. En la misma olla, rehogar la cebolla y los morrones picados hasta que estén translúcidos. 3. Sumar zanahorias en rodajas, saltear y reincorporar la carne. 4. Añadir las papas en cubos, el zapallo, los tomates picados, los choclos cortados y los orejones. 5. Sumar el caldo, el pimentón y las hojas de laurel. 6. Cocinar a fuego bajo durante 1 hora, revolviendo de vez en cuando. La clave es que no se seque y siempre tenga buen caldo. 7. Rectificar sal y pimienta y servir bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 450 kcal

Grasas: 15 g

Carbohidratos: 60 g

Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días. Se puede congelar hasta 2 meses.

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