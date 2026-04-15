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Yoga, Pilates, caminatas y la música como aliada: la fórmula de Michelle Pfeiffer para mantenerse activa a los 67 años

Entre la influencia de Sanjay Gupta, el gusto por moverse y el apoyo de expertos en fitness, la actriz muestra cómo combinar bienestar integral y energía positiva en cada etapa de la vida

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Michelle Pfeiffer muestra en su perfil de redes sociales parte de su rutina diaria de entrenamiento.

La vitalidad de Michelle Pfeiffer a los 67 años es indiscutible. Ya sea en la alfombra roja como en diversos eventos, y más aún en pantalla, su presencia es única. Una realidad que se consolida mediante una rutina de ejercicios de bajo impacto adaptada a su estilo de vida, según un análisis de Hello! Magazine.

La fórmula que pone en práctica es variada e incluye caminar, bailar en la caminadora, practicar yoga y Pilates en su hogar de Pacific Palisades. Este método promueve la fuerza muscular y la movilidad y, al priorizar ejercicios disfrutables y sostenibles, su enfoque permite que personas de todas las edades se mantengan activas de manera constante.

A lo largo de entrevistas recientes, Michelle Pfeiffer ha afirmado que considera el ejercicio diario como el pilar fundamental para mantenerse en forma tanto física como mentalmente. “El ejercicio es lo mejor para la piel, para el cerebro, para todo en general”, declaró la actriz a Fox News Digital, sumando que su rutina se apoya en la constancia y el disfrute de disciplinas como el yoga y el Pilates.

Pfeiffer también menciona el consejo del médico Sanjay Gupta, quien recomienda sudar un poco cada día como parte de una vida saludable.

Michelle Pfeiffer incorpora el baile en la caminadora como parte de su rutina diaria de ejercicios de bajo impacto
Michelle Pfeiffer incorpora el baile en la caminadora como parte de su rutina diaria de ejercicios de bajo impacto

La actriz comparte en redes sociales videos donde se la ve bailando o corriendo en la caminadora y dedicando tiempo al yoga. Según Hello! Magazine, estas actividades forman parte habitual de su día a día y contribuyen a su energía y satisfacción.

La experta en entrenamiento físico Nicole Chapman, fundadora de Power of Mum, resalta en el medio la importancia de practicar ejercicios que resulten placenteros y se adapten a la rutina personal.

Chapman subraya que el disfrute es un factor que favorece la constancia en la actividad física diaria. Según la entrenadora, Michelle Pfeiffer no solo se muestra fuerte y tonificada, sino que transmite felicidad y energía, lo que demuestran los beneficios de una rutina que integra varias disciplinas.

Beneficios de la rutina de ejercicios de bajo impacto

Michelle Pfeiffer, con el pelo rubio suelto, se inclina con las manos en las rodillas, usando una camiseta sin mangas y leggings azules durante un entrenamiento
La constancia y el disfrute marcan la filosofía de entrenamiento de la actriz a los 67 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrenadora explica en el medio citado que ejercicios de bajo impacto, como caminar y montar en bicicleta, son una de las formas más sostenibles de mantener la salud cardiaca y la movilidad con el paso de los años. Estas actividades ayudan a elevar los niveles de energía y contribuyen al bienestar general, incluso cuando se realizan en el interior del hogar.

Chapman considera fundamental mantener la movilidad con el paso de los años. “La práctica regular de yoga reduce molestias y rigidez, cosas que muchas personas notan más conforme avanza la edad”, afirma la entrenadora al medio británico. Así, tener variedad en el entrenamiento permite adaptar la actividad a necesidades y estilos de vida diferentes.

La especialista destaca que no se trata solo de un tipo de ejercicio, sino del enfoque hacia el movimiento. El compromiso y el disfrute personal apoyan un bienestar duradero, mientras que las rutinas poco realistas pueden no resultar efectivas para la mayoría.

Recomendaciones para mujeres mayores que quieren empezar

Michelle Pfeiffer tuvo que afrontar muchos retos para darle vida a Catwoman.
Michelle Pfeiffer combina una exitosa carrera en Hollywood con una vida activa y saludable

Para mujeres mayores interesadas en una rutina similar, Nicole Chapman sugiere evitar enfoques únicos. Recomienda adaptar la actividad física al tiempo y la energía de cada persona, optando por alternativas que puedan mantenerse en el día a día.

Entre los primeros pasos, Chapman propone caminar más y realizar pequeños movimientos frecuentes a lo largo de la jornada, incorporando componentes lúdicos para aumentar el interés. La entrenadora indica en Hello! Magazine que yoga y Pilates son opciones ideales para comenzar, sobre todo si existen molestias físicas o falta de hábito reciente.

Asimismo, la especialista recomienda sumar ejercicios de fuerza o resistencia dos veces por semana, ya que estos aportan beneficios directos sobre la movilidad y la independencia. Pequeños cambios, como incluir sesiones cortas de fortalecimiento junto a actividades entretenidas, pueden mejorar notablemente la vitalidad y la autonomía personal en la madurez.

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