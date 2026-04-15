Por qué encontrar pareja es más difícil en la era digital, según una experta en citas

La experta Logan Ury afirma que encontrar pareja es cada vez más difícil por hábitos y creencias erróneas en las citas modernas

En el último episodio del pódcast On Purpose, la autora y directora de ciencia de las relaciones de Hinge, Logan Ury, sostuvo que encontrar pareja resulta cada vez más complejo debido a creencias erróneas y hábitos perjudiciales en las citas modernas.

Ury identificó tres tendencias principales que obstaculizan los vínculos duraderos. Además, subrayó que la expectativa de una “chispa instantánea” es uno de los mayores engaños en el amor y obstaculiza la construcción de relaciones profundas en la era digital.

Solo un pequeño porcentaje experimenta el llamado “flechazo a primera vista”, mientras la mayoría busca química inmediata o descarta una relación si no la percibe. Factores como la búsqueda permanente de la persona perfecta, la idea de que siempre puede haber una alternativa mejor y la postergación del compromiso alimentan la insatisfacción en las relaciones actuales.

El auge de las aplicaciones de citas y la multiplicidad de opciones generan un entorno impersonal, marcado por el temor al rechazo y una creciente sensación de soledad.

Tres tendencias que dificultan el compromiso

Durante la entrevista, Logan Ury describió los tres patrones que dificultan los vínculos. El romántico espera reconocer a su “alma gemela” de inmediato y se retira si no siente esa chispa.

El auge de las aplicaciones de citas ha generado un entorno impersonal, aumentando la sensación de soledad y el miedo al rechazo entre los solteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maximizador nunca se conforma, mantiene la duda incluso después de encontrar a alguien compatible y cree que siempre existe una alternativa superior. El indeciso considera que debe mejorar aspectos personales —como el físico o la situación económica— antes de iniciar una relación.

La experta señaló que muchas personas desconocen cuál es el verdadero obstáculo para establecer una pareja. “No creo que exista una sola persona adecuada. Es 25% a quién eliges y 75% el esfuerzo que pones en la relación”, afirmó Ury en el pódcast. Aunque suelen atribuir sus dificultades a causas superficiales, en realidad enfrentan barreras más profundas.

La tecnología y las aplicaciones de citas ampliaron el acceso a posibles parejas, pero también complicaron la conexión emocional. “Experimentamos la paradoja de la elección. Cuantas más opciones tenemos, más difícil se hace comprometerse y mayor es el temor a equivocarse”, afirmó Ury.

El 53% de los solteros, según Hinge, experimenta agotamiento en las citas, relacionado con la falta de respuestas y el ghosting. Además, la exposición digital y el miedo al rechazo llevan a muchos jóvenes, especialmente de la generación Z, a evitar abrirse en las primeras citas y a refugiarse en la distancia virtual.

El síndrome del maximizar y el mito de la perfección

Buscar una 'chispa instantánea' o una pareja perfecta limita las posibilidades de construir relaciones auténticas y duraderas, según la ciencia de las relaciones

Ury indicó que la obsesión por encontrar la pareja perfecta —el “síndrome del maximizar”— genera insatisfacción. Recomienda priorizar valores esenciales y dejar de lado ideales inalcanzables, ya que los maximizadores suelen arrepentirse y sentir menos satisfacción. “No se trata de elegir perfecto, sino de cómo te sientes con tu elección”, resumió.

Aspectos como el físico, el ingreso o la coincidencia exacta en gustos influyen poco en la duración de la pareja, mientras que la bondad y la estabilidad emocional son determinantes.

Además, Ury detectó un desfase entre las expectativas de hombres y mujeres: muchos hombres postergan las citas por creerse obligados a ser grandes proveedores, aunque solo una minoría de mujeres prioriza ese aspecto. La mayoría valora más el esfuerzo y la implicación emocional, lo que provoca desconexión y confusión en los vínculos actuales.

Este fenómeno se relaciona con la transformación de los roles de género y el abandono de los guiones tradicionales en las relaciones.

Estrategias para construir vínculos auténticos

Logan Ury recomienda priorizar la autenticidad y la vulnerabilidad en las citas para aumentar las posibilidades de encontrar una conexión real y significativa

Entre sus recomendaciones, Ury sugirió practicar citas con intención y vulnerabilidad, en lugar de competir por mostrar desinterés. Sostuvo que el esfuerzo y la sinceridad aumentaban las posibilidades de construir algo real, aunque existiera el riesgo de rechazo.

Aconsejó mejorar los perfiles en aplicaciones de citas mostrando variedad y detalles auténticos, priorizando la autenticidad sobre la imagen superficial. Propuso el ejercicio de “las ocho preguntas después de una cita” para reflexionar sobre la experiencia: cómo se sintió cada uno, si hubo risa, escucha y qué versión de sí mismo surgió durante el encuentro, en vez de centrarse en criterios arbitrarios.

Ury enfatizó la importancia de tolerar la incomodidad y exponerse a nuevas situaciones. Buscar pareja, señaló, requería salir de la zona de confort y animarse a conocer personas fuera de los ámbitos habituales, incluso cuando esto generaba incomodidad.

Para la directora científica de Hinge, la dificultad para establecer una relación de pareja en la actualidad surgía de mitos y autoexigencias que bloqueaban la conexión auténtica. Sostuvo que el amor requería acción compartida, perseverancia y redefinir los criterios de búsqueda.