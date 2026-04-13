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Receta de croquetas de acelga al horno, rápida y fácil

Este clásico infaltable de la cocina nació de la creatividad para aprovechar la verdura fresca y se ganó su lugar en el corazón de quienes buscan platos simples, económicos y saludables

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Primer plano de varias croquetas de acelga horneadas, una abierta mostrando el relleno verde, con hojas de acelga, tomillo y un cuenco de salsa.
Las croquetas de acelga al horno son una opción baja en grasas y rica en fibra, ideal para quienes buscan alternativas saludables a los fritos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bandeja humeante de croquetas de acelga recién salidas del horno puede transformar cualquier almuerzo cotidiano en un momento de disfrute familiar. El aroma a verdura fresca y el dorado tentador de la superficie evocan recuerdos de meriendas compartidas y reuniones en casa de la abuela.

En Argentina, las croquetas de acelga al horno son un clásico de cocina casera, ideales para aprovechar esa verdura que se tiene en casa. Sencillas, livianas y sin fritura, suelen aparecer tanto en viandas escolares como en cenas rápidas, acompañadas de una buena ensalada o arroz.

Receta de croquetas de acelga al horno

Las croquetas de acelga al horno son pequeñas porciones de verdura cocida, mezcladas con huevo, harina y condimentos, que se moldean en forma ovalada y se cocinan al horno hasta dorar. Una opción saludable, económica y muy práctica para incorporar vegetales en la dieta diaria.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción al horno: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 atado grande de acelga (sólo hojas)
  • 2 huevos
  • 1 cebolla chica
  • 2 dientes de ajo
  • 4 cucharadas soperas de harina 0000
  • 3 cucharadas soperas de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de aceite (más extra para la placa)
  • Pan rallado c/n (opcional, para rebozar)
Vista aérea de ingredientes para croquetas de acelga: un bol de acelgas cocidas, quesos, huevo, aceite, sal, ajo, pan rallado y una receta en papel sobre madera.
La receta admite variantes: se puede sumar zanahoria rallada, trozos de queso o semillas para enriquecer la preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer croquetas de acelga al horno, paso a paso

  1. Lavar bien la acelga y hervirla en agua con sal por 3 minutos. Escurrir, dejar enfriar y picar bien fina.
  2. Picar la cebolla y el ajo. Rehogar ambos en una sartén con 2 cucharadas de aceite hasta que la cebolla esté transparente.
  3. En un bol grande, mezclar la acelga picada, la cebolla y el ajo rehogados, los huevos, la harina y el queso rallado. Salpimentar.
  4. La masa debe quedar húmeda pero moldeable. Si está muy blanda, agregar un poco más de harina o pan rallado.
  5. Armar las croquetas con las manos, dándoles forma ovalada pequeña. Si se desea, pasar cada una por pan rallado para un exterior más crocante.
  6. Colocar en una placa apenas aceitada y llevar a horno precalentado a 200 °C.
  7. Cocinar durante 25 minutos o hasta que estén doradas. A mitad de cocción, girar las croquetas para que se doren parejo.
  8. Servir calientes, ideales con una guarnición fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (unas 12 croquetas medianas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 130 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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