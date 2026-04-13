Sydney Sweeney sorprendió con un look vintage: claves de su vestido que evocó la moda de 2007

Sydney Sweeney elige un vestido vintage de Pierre Cardin con capa asimétrica, evocando la moda de 2007 en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la alfombra roja del estreno de la nueva temporada de Euphoria, entre los flashes y la expectativa, Sydney Sweeney sorprendió al público al elegir un vestido vintage que evocó la moda del año 2007. La actriz optó por un diseño blanco de Pierre Cardin, extraído de la colección “Héritage”, que destacó por su silueta ajustada y su distintiva capa asimétrica.

Este gesto de rescatar una prenda de los archivos de la casa francesa marcó un regreso inesperado a las tendencias de mediados de los 2000, donde las capas y los drapeados definieron el pulso de la alta costura.

El vestido, confeccionado en tejido de punto con acabado mate, presentaba un escote cerrado y una falda corta que delineaba la figura de Sweeney. La capa, elemento central del diseño, fluía suavemente desde los hombros hasta envolver ambos laterales, culminando en una abertura lateral pronunciada sobre una pierna.

El regreso de las capas, los drapeados y los detalles brillantes definieron el impactante atuendo de la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cinturón ancho, en el mismo tono blanco, estaba rematado al centro con una hebilla circular decorada con pedrería translúcida, reforzando la estética de la época y aportando un punto de luz al conjunto.

La actriz complementó su look con unos zapatos de taco alto en acabado plateado brillante, de punta cerrada y textura glitter, que acentuaron la luminosidad general del atuendo. Como parte del proceso de estilismo, llevó el cabello suelto, peinado con raya lateral y ondas suaves. El maquillaje fue discreto, con una base uniforme, rubor sutil, labios en tono nude y un delineado de ojos fino.

La estrella estadounidense apostó por la moda vintage y combinó elegancia y audacia con un vestido de Pierre Cardin (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para los accesorios, recurrió a un brazalete rígido y varios anillos plateados, además de pendientes pequeños y discretos, logrando así un equilibrio entre sofisticación y sencillez.

El diseño, que en su momento representó una innovación en el uso de las capas y los drapeados, volvió a cobrar protagonismo en la alfombra roja, mostrando cómo los íconos del pasado pueden integrarse en la estética contemporánea.

La estilista Molly Dickson compartió en redes sociales la etiqueta original del vestido, confirmando que se trataba de una pieza exclusiva extraída de una selección dedicada a preservar siete décadas de historia de la casa de moda.

Otros looks de Sydney Sweeney: versatilidad y sello propio

: Conjunto denim de camisa y pantalones anchos, combinado con tacones negros y cinturón llamativo, para un estilo casual y moderno en la ciudad (REUTERS/Brendan McDermid)

En uno de sus looks urbanos, optó por un conjunto denim sobre denim: una camisa vaquera holgada y pantalones de corte ancho en el mismo tono, combinados con tacones negros en punta y un cinturón llamativo. El cabello suelto, peinado en ondas, y una actitud relajada completaron el atuendo.

Vestido blanco midi con drapeado y escote barco, acompañado de stilettos claros y ondas glam, reflejando elegancia clásica (REUTERS/Caroline Brehman)

Durante el Santa Barbara International Film Festival 2026, Sweeney eligió un vestido blanco de largo midi con drapeado en la zona del torso y escote barco que dejaba los hombros al descubierto. El diseño, acompañado de stilettos claros y ondas glam en su cabello, resaltó una imagen sofisticada y clásica.

Vestido de gala blanco con falda de plumas y escote pronunciado, peinado suelto y labios rojos para un aire teatral y hollywoodense

Para la presentación de The Housemaid, la actriz apostó por un vestido de gala en blanco con falda amplia y ribetes de plumas. El escote pronunciado y el peinado suelto con ondas voluminosas, junto a labios rojos, sumaron un aire hollywoodense y teatral.

Vestido sirena blanco plata con pedrería y estola blanca, peinado recogido en ondas suaves, resaltando el glamour vintage en la gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la gala de los Oscar 2025, lució un vestido de corte sirena en tono blanco plata, con escote palabra de honor y detalles de pedrería. Una delicada estola blanca caía de sus hombros, y el peinado recogido en ondas suaves reforzó el glamour vintage de la elección.

Vestido largo negro de tirantes anchos y textura aterciopelada, complementado con choker fino y peinado corto, para un contraste moderno y sobrio (REUTERS/Aude Guerrucci)

Finalmente, en un evento de GQ en 2025, la actriz se decidió por un vestido largo negro de tirantes anchos y escote cuadrado, con textura aterciopelada. El look, de líneas sencillas y elegantes, se complementó con un choker fino y un peinado corto y texturizado, aportando un contraste moderno y sobrio a su repertorio de estilos.

Vestido largo de malla metálica plateada, mangas tres cuartos y espalda baja con botones, acompañado de peinado bob pulido y maquillaje luminoso (REUTERS/Mario Anzuoni)

El color plateado fue protagonista en una de sus apariciones más comentadas, durante el evento Variety Power of Women 2025, llevó un vestido largo de malla metálica en tono plateado. El diseño, de silueta entallada y mangas tres cuartos, destacó por su espalda baja adornada con una hilera de botones y un drapeado central que realzó la figura. El peinado bob pulido y el maquillaje luminoso acompañaron el aire elegante y moderno de la elección.

Vestido rosa palo de falda amplia con bordados florales y cuello halter, peinado corto y suelto, en una imagen de inspiración romántica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para el AFI Fest 2025, Sweeney apostó por la femineidad clásica con un voluminoso vestido rosa palo de falda amplia y bordados florales. El corpiño ajustado y el cuello halter realzaron una imagen romántica, mientras que el peinado corto y suelto, junto con una sonrisa fresca, completaron el look de inspiración de cuento de hadas.

Vestido negro de terciopelo con escote halter y cut out central, peinado recogido y accesorios discretos, con un toque de sofisticación contemporánea (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la fiesta posterior a los premios Oscar 2025, la actriz eligió un vestido negro de terciopelo con escote halter y un gran cut out central. La silueta ajustada y el diseño minimalista resaltaron su figura, mientras que el peinado recogido con mechones sueltos y los accesorios discretos aportaron un toque de sofisticación contemporánea.