Cómo identificar una relación tóxica: 5 indicadores emocionales y físicos que advierten sobre dinámicas dañinas

El abuso emocional de pareja suele camuflarse como gestos de afecto, dificultando su detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dinámicas de abuso dentro de una pareja no siempre se manifiestan de forma evidente. Lejos de los signos físicos que suelen asociarse a la violencia, existen formas de control emocional y coercitivo que se instalan de manera progresiva, alterando la percepción de quien las atraviesa.

Un informe publicado por The Telegraph advirtió que estos comportamientos pueden camuflarse bajo gestos de aparente afecto, lo que dificulta su identificación temprana.

En ese contexto, la psicoterapeuta Sara Kuburic, especializada en relaciones, trauma e identidad, analizó cómo estas dinámicas logran infiltrarse en la vida cotidiana. El problema radica en la ambigüedad del abuso emocional.

La psicoterapeuta Sara Kuburic advierte que el abuso en relaciones puede trastornar los límites personales y distorsionar la percepción de la realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El amor es claro, el abuso no lo es”, afirmó en diálogo con The Telegraph. Además, resaltó que cualquier persona puede verse afectada por este tipo de vínculo.

1. Juicio alterado y confusión interna

Una de las primeras señales identificadas por la experta es la pérdida de claridad respecto de lo que resulta aceptable dentro de una relación. El comportamiento abusivo puede desdibujar los límites personales hasta generar una profunda confusión: “El abuso trastorna nuestra brújula interna hasta que ya no sabemos qué es normal, quiénes somos ni qué hacer”, sostuvo.

Esta alteración del juicio suele estar acompañada por circunstancias que refuerzan la permanencia en el vínculo, como compromisos económicos o la presencia de hijos. De este modo, cuestionar la situación se vuelve más difícil, mientras la percepción de la realidad se distorsiona progresivamente y los límites personales se tornan difusos.

2. Minimización del comportamiento dañino

Otra señal frecuente es la tendencia a justificar o restar importancia a conductas problemáticas. Expresiones que relativizan lo ocurrido funcionan como un mecanismo para evitar enfrentar una situación dolorosa, proceso que afecta directamente la percepción personal.

La minimización de conductas dañinas contribuye a la negación del abuso emocional y refuerza la versión del agresor (Freepik)

“Cuando minimizamos nuestras historias, terminamos minimizándonos a nosotros mismos”, advirtió la psicoterapeuta. La especialista indicó que los agresores suelen imponer su versión de los hechos, contribuyendo a consolidar esa minimización. En este contexto, identificar la distorsión y reconocer los hechos cobra especial relevancia.

3. Pérdida del sentido de identidad

El deterioro de la identidad es otro de los indicadores. Quienes atraviesan este tipo de relaciones pueden experimentar una desconexión con su propia personalidad, acompañada por dudas constantes sobre sus emociones o decisiones.

Frases como “he olvidado quién soy” reflejan este proceso, que muchas veces se combina con el aislamiento social. El alejamiento de amigos y familiares refuerza la dependencia emocional y reduce las posibilidades de contrastar la situación con otras perspectivas.

Kuburic afirmó que verbalizar lo que ocurre puede ayudar a recuperar parte del control y comenzar a reconstruir la autonomía.

4. Predominio de emociones negativas

El componente emocional también ofrece señales claras. En una relación saludable predominan sensaciones de estabilidad y seguridad. En cambio, en vínculos de abuso emocional aparecen sentimientos persistentes de miedo, ansiedad, culpa o vergüenza.

Las relaciones de pareja con abuso emocional generan emociones negativas persistentes como miedo, culpa y ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es importante recordar que las relaciones sanas no nos hacen sentir así”, subrayó la psicoterapeuta a The Telegraph. La identificación de estas emociones permite evaluar la dinámica del vínculo desde una perspectiva más objetiva.

En este punto, conceptos como el gaslighting, una forma de manipulación psicológica que distorsiona la realidad, ayudan a comprender conductas que, de otro modo, pueden resultar difíciles de reconocer.

5. Manifestaciones físicas y el impacto corporal

El efecto de estas dinámicas no se limita al plano emocional. El cuerpo también puede reflejar el estrés sostenido a través de síntomas físicos: migrañas, insomnio, fatiga o problemas digestivos aparecen frecuentemente en contextos de alta tensión.

Los síntomas físicos como migrañas, insomnio y fatiga pueden ser señales corporales de estrés crónico en relaciones abusivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tu cuerpo es un mensajero de angustia”, indicó Kuburic. Estas señales físicas funcionan como alerta ante un entorno que genera malestar constante. En ocasiones, el estrés se intensifica en presencia de la pareja, lo que evidencia el vínculo entre la situación emocional y la respuesta corporal.

Invisibilización y señales de alerta según las cifras

El informe de The Telegraph también remarcó que una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. Pese a estas cifras, muchas situaciones quedan invisibilizadas debido a normas sociales que tienden a relativizar o justificar ciertos comportamientos.

En ese marco, Kuburic alertó sobre comentarios que trasladan la responsabilidad a la víctima o minimizan la gravedad de los hechos. “Escucho comentarios como ‘¿Hiciste algo para que actuara de esa manera?’”, relató, refiriéndose a discursos que dificultan el reconocimiento del problema.