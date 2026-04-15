Bayern Múnich-Real Madrid y Arsenal-Sporting definen los últimos clasificados a las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Se definen las semifinales de la Champions League

La Champions League entra en la recta final del torneo. Tras conocerse que PSG y Atlético de Madrid son primeros clasificados a la siguiente ronda, será el turno de conocer quiénes se unirán a ellos en las semifinales. Bayern Múnich, que superó 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, recibirá al conjunto merengue con el objetivo de defender su ventaja, mientras que Arsenal hará lo propio ante el Sporting de Lisboa como locales, tras imponerse 1-0 ante el cuadro portugués.

Bayern Múnich vs Real Madrid

Bayer Múnich recibe al Real Madrid

El Real Madrid enfrenta un desafío decisivo en el Allianz Arena, donde buscará revertir el 1-2 adverso ante el Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a la cita tras haber quedado sin opciones en la Supercopa de España, la Copa del Rey y con una desventaja considerable en La Liga, lo que convierte este encuentro en su única posibilidad de pelear por un título esta temporada.

Para este partido clave, la plantilla de Álvaro Arbeloa presenta numerosas dudas físicas. Jude Bellingham y Éder Militao han vuelto tras lesiones, aunque su estado de forma genera incógnitas, ya que solo han disputado minutos limitados. El encargo principal recaerá sobre la contención de jugadores desequilibrantes del equipo alemán, como Michael Olise, uno de los más destacados del equipo alemán.

El antecedente histórico tampoco juega a favor del Merengue en remontadas europeas tras perder en casa, ya que solo logró revertir una eliminatoria de este tipo en la Recopa de 1970-1971. Sin embargo, la capital bávara ha sido escenario de victorias blancas recientes, como el 0-4 de 2014 y los 1-2 de 2017 y 2018.

Enfrente espera un Bayern Múnich que se muestra sólido en la Bundesliga y la Copa de Alemania, bajo la dirección de Vincent Kompany. El técnico reservó jugadores titulares en el último partido liguero, donde se impuso 5-0 al St. Pauli, para llegar con su mejor once a este compromiso europeo.

Posibles formaciones

Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane. DT: Vincent Kompany.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy o Carreras; Valverde, Bellingham, Thiago Pitarch, Güler; Mbappé y Vinícius. DT: Álvaro Arbeloa.

Hora: 16 (Argentina)

TV: Fox Sports / Disney+ / DGO

Estadio: Allianz Arena

Árbitro: Slavko Vincic

Arsenal vs Sporting Lisboa

Arsenal recibe al Sporting Lisboa

El Arsenal afronta un momento crítico en la temporada justo antes de recibir al Sporting de Portugal en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo de Mikel Arteta llega con la ventaja del 1-0 conseguido en Lisboa, pero atraviesa su peor racha de resultados, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos.

En apenas dos semanas, el club del norte de Londres ha visto esfumarse el sueño del póker de títulos: cayó en la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City y quedó eliminado de la FA Cup ante el Southampton de la Championship. En la Premier League, la derrota ante el Bournemouth y la victoria del Manchester City han recortado la distancia en la tabla, dejando a los de Guardiola a seis puntos y con un partido pendiente. El enfrentamiento directo entre ambos, previsto para el próximo domingo, puede decidir buena parte del destino del campeonato inglés.

Los Gunners arrastra además problemas físicos relevantes. Bukayo Saka y Jurrien Timber no participaron en la convocatoria más reciente y permanecen en duda. Martin Odegaard, Declan Rice y Riccardo Calafiori tampoco estuvieron en el último entrenamiento previo al choque europeo. Por otra parte, Eberechi Eze y Piero Hincapié podrían regresar tras perderse la ida, mientras que Mikel Merino sigue fuera por lesión, aunque se espera su vuelta antes del final de la temporada.

Del otro lado, el Sporting de Portugal llega a Londres con la ambición de alcanzar por primera vez las semifinales de la máxima competición continental. El equipo dirigido por Rui Borges venció al Estrela da Amadora en la última jornada de la liga portuguesa y reservó a piezas clave como Gonçalo Inácio e Iván Fresneda, quien será fundamental en el lateral derecho para contener a los atacantes del Arsenal. El Sporting apuesta sus opciones en el colombiano Luis Suárez, máximo goleador.

Posibles formaciones

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Sporting: Silva; Fresneda, Inácio, Diomande, Araújo; Hjulmand, Morita; Goncalves, Trincao, Catamo; y Suárez. DT: Rui Borges.

Hora: 16 horas (Argentina)

TV: ESPN / Disney + /DGO

Estadio: Emirates Stadium

Árbitro: Francois Letexier