Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato de sodio

La reutilización de materiales domésticos crece en 2026 como pilar de la sostenibilidad y la limpieza natural en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reutilización de materiales domésticos se ha consolidado durante 2026 como una alternativa preferida por quienes buscan prácticas de limpieza natural, control de olores y sostenibilidad en el hogar. En este contexto, la mezcla de café usado con bicarbonato de sodio ha ganado popularidad, impulsada por el interés en reducir residuos y limitar el uso de productos químicos convencionales.

Portales especializados como Good Housekeeping y Real Simple destacan esta tendencia, que también se asocia a rutinas responsables y ecológicas.

El preparado no solo facilita la limpieza y la desodorización en espacios como la cocina, el baño o los armarios, sino que aprovecha residuos que antes se descartaban, alineándose con hábitos de consumo más conscientes. Según Home & Gardens, cada vez más usuarios incorporan esta combinación en rutinas de mantenimiento doméstico y cuidado personal, promoviendo una gestión más eficiente y ecológica de los desechos diarios.

Por qué es bueno mezclar café usado y bicarbonato

El café usado y el bicarbonato de sodio reúnen características que los hacen especialmente útiles para el hogar. Good Housekeeping subraya que el bicarbonato es un neutralizador de olores eficaz y un agente limpiador, capaz de descomponer grasas y residuos orgánicos. Por su parte, el café, gracias a su textura granulada, aporta un efecto abrasivo suave que ayuda a remover suciedad sin rayar las superficies.

Expertos como Good Housekeeping resaltan que el bicarbonato de sodio neutraliza olores y descompone grasas efectivamente en cocinas y baños domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mezcla permite reutilizar materiales que normalmente serían descartados, reduciendo la dependencia de productos potencialmente contaminantes y promoviendo la sostenibilidad en el hogar.

Real Simple y Home & Gardens coinciden en que esta solución casera refleja una tendencia hacia el uso de métodos accesibles y responsables para el mantenimiento doméstico, facilitando la reducción de desechos y el cuidado ambiental sin sacrificar eficacia.

Cómo limpiar superficies en el hogar con la mezcla

De acuerdo con Good Housekeeping, la combinación de café usado y bicarbonato de sodio resulta especialmente eficaz para quitar residuos adheridos en ollas, sartenes y superficies de cocina. El café actúa como abrasivo, lo que permite eliminar restos de comida o grasa, mientras que el bicarbonato ayuda a desinfectar y neutralizar olores persistentes.

Además, la mezcla se utiliza para desodorizar espacios cerrados, como heladeras, recipientes de basura, armarios y calzado, donde absorbe olores desagradables y deja un aroma fresco. Real Simple indica que algunos usuarios emplean este preparado en el jardín para intentar repeler hormigas y otros insectos, aunque la efectividad varía según el entorno y la especie.

Esta solución casera aumenta la eficiencia ambiental al reducir desechos y limitar el uso de productos industriales potencialmente contaminantes en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito del cuidado personal, Home & Gardens explica que la mezcla puede funcionar como exfoliante corporal natural. Aplicada sobre la piel húmeda, ayuda a eliminar células muertas con movimientos suaves, aportando una opción sencilla y libre de productos sintéticos para la higiene diaria.

Cómo hacer y aplicar la mezcla de café usado con bicarbonato

La elaboración de la mezcla es sencilla y no requiere equipamiento especial: Good Housekeeping y Real Simple sugieren mezclar café seco —preferentemente frío y bien escurrido— con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio, removiendo hasta obtener una consistencia homogénea.

Para emplearla como absorbente de olores, lo ideal es distribuir la mezcla seca en pequeños recipientes o directamente sobre la zona que se desea desodorizar, como el interior de la heladera, recipientes de basura o armarios. Se recomienda renovar la mezcla cada una o dos semanas, dependiendo de la intensidad y persistencia de los olores.

En tareas de limpieza o exfoliación, se pueden añadir unas gotas de agua a la mezcla hasta formar una pasta densa. Esta se aplica con movimientos circulares suaves sobre la superficie a tratar —ollas y encimeras— o sobre la piel húmeda en el caso del uso corporal, facilitando la remoción de suciedad, grasa o células muertas sin recurrir a productos sintéticos.

La mezcla de café y bicarbonato promueve hábitos responsables en el hogar y una mejor gestión de residuos cotidianos

Las fuentes consultadas insisten en la importancia de realizar una prueba previa sobre una pequeña área poco visible antes de aplicar la mezcla en superficies delicadas como madera, mármol o ciertos metales, para descartar la posibilidad de manchas o daños. Además, aconsejan ajustar la cantidad utilizada y el modo de aplicación según las necesidades específicas del espacio o del tipo de limpieza requerida, evitando siempre el uso excesivo.

La adopción de este tipo de soluciones caseras evidencia cómo los residuos cotidianos pueden transformarse en herramientas útiles y sostenibles para el hogar, facilitando la reducción del uso de químicos y mejorando la gestión diaria de desechos. Esta práctica fomenta hábitos responsables y sostenibles, según destacan Good Housekeeping, Real Simple y Home & Gardens.