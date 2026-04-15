El OIEA reportó una expansión “significativa” del programa nuclear del régimen norcoreano

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla durante una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el 15 de abril de 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), afirmó este miércoles que las actividades nucleares de Corea del Norte se han expandido de forma “significativa”, en línea con los objetivos declarados por el líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un.

“Hemos confirmado que las actividades nucleares se han activado y expandido significativamente, no solo en el reactor de 5 megavatios, la instalación de reprocesamiento de combustible nuclear gastado y el reactor de agua ligera en Yongbyon, sino también en otras instalaciones alrededor del área”, declaró Grossi en una conferencia de prensa en Seúl, citado por el diario Chosun Ilbo.

El director del OIEA, una de las organizaciones internacionales conexas al Sistema de las Naciones Unidas, explicó que los equipos de inspección siguieron examinando las capacidades nucleares norcoreanas incluso después de la retirada de la agencia del país en 2009.

“En nuestras evaluaciones periódicas, hemos podido confirmar que hay un rápido incremento en las operaciones. Todo eso apunta a un aumento muy significativo en la capacidad de la RPDC (Corea del Norte) en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se calcula en unas pocas docenas de ojivas”, indicó Grossi.

Kim Jong-un subrayó en febrero, durante el Congreso que define la hoja de ruta del país para el próximo quinquenio, que Corea del Norte fortalecerá y ampliará sus fuerzas nucleares, ejerciendo “plenamente” su estatus de Estado poseedor de armas nucleares.

Kim Jong Un supervisó una serie de maniobras militares con nuevos carros de combate (Europa Press)

Kim también condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con Estados Unidos a que Washington abandone sus exigencias de desnuclearización para Pionyang.

Las declaraciones de Grossi se producen tres días después de que Corea del Norte realizara una prueba de misiles de crucero descritos como “estratégicos”, lo que sugiere un posible avance en la capacidad de portar ojivas nucleares.

El dictador norcoreano supervisó la prueba de misiles desde el destructor Choe Hyon, apenas un mes después de un ensayo similar en marzo y tras varias pruebas realizadas la semana pasada, en un contexto de tensiones intercoreanas.

La agencia estatal KCNA informó este martes que “dos misiles de crucero estratégicos y tres misiles antibuque fueron lanzados en prueba desde el destructor Choe Hyon” el domingo pasado. Según el reporte, los misiles de crucero estratégicos siguieron las órbitas de vuelo establecidas sobre el mar Amarillo y alcanzaron los objetivos con una precisión de impacto “ultraprecisa”.

KCNA volvió a describir los proyectiles como “estratégicos”, lo que sugiere que podrían ser capaces de portar ojivas nucleares. El informe indica que Kim reiteró que fortalecer “de manera constante e ilimitada” la disuasión nuclear es la prioridad central de defensa nacional. El reporte no especifica el punto exacto del lanzamiento ni lo revelan las imágenes difundidas.

Un misil es disparado durante una prueba de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque desde el destructor Choe Hyon, Corea del Norte, 12 de abril de 2026, (REUTERS)

En marzo, Kim ya había supervisado una prueba de misiles de crucero desde el Choe Hyon durante ejercicios militares conjuntos de Seúl y Washington. La última prueba ocurre después de que Pyongyang reconociera que la semana pasada realizó varias pruebas de misiles, incluida una con un misil balístico equipado con una ojiva de racimo.

(Con información de EFE)