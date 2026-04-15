Mundo

El OIEA reportó una expansión “significativa” del programa nuclear del régimen norcoreano

“Hemos confirmado que las actividades nucleares se han activado y expandido”, señaló Rafael Grossi, jefe del organismo internacional desde Corea del Sur

Guardar
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla durante una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el 15 de abril de 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla durante una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el 15 de abril de 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), afirmó este miércoles que las actividades nucleares de Corea del Norte se han expandido de forma “significativa”, en línea con los objetivos declarados por el líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un.

Hemos confirmado que las actividades nucleares se han activado y expandido significativamente, no solo en el reactor de 5 megavatios, la instalación de reprocesamiento de combustible nuclear gastado y el reactor de agua ligera en Yongbyon, sino también en otras instalaciones alrededor del área”, declaró Grossi en una conferencia de prensa en Seúl, citado por el diario Chosun Ilbo.

El director del OIEA, una de las organizaciones internacionales conexas al Sistema de las Naciones Unidas, explicó que los equipos de inspección siguieron examinando las capacidades nucleares norcoreanas incluso después de la retirada de la agencia del país en 2009.

“En nuestras evaluaciones periódicas, hemos podido confirmar que hay un rápido incremento en las operaciones. Todo eso apunta a un aumento muy significativo en la capacidad de la RPDC (Corea del Norte) en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se calcula en unas pocas docenas de ojivas”, indicó Grossi.

Kim Jong-un subrayó en febrero, durante el Congreso que define la hoja de ruta del país para el próximo quinquenio, que Corea del Norte fortalecerá y ampliará sus fuerzas nucleares, ejerciendo “plenamente” su estatus de Estado poseedor de armas nucleares.

Kim Jong Un supervisó una serie de maniobras militares con nuevos carros de combate (Europa Press)
Kim Jong Un supervisó una serie de maniobras militares con nuevos carros de combate (Europa Press)

Kim también condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con Estados Unidos a que Washington abandone sus exigencias de desnuclearización para Pionyang.

Las declaraciones de Grossi se producen tres días después de que Corea del Norte realizara una prueba de misiles de crucero descritos como “estratégicos”, lo que sugiere un posible avance en la capacidad de portar ojivas nucleares.

El dictador norcoreano supervisó la prueba de misiles desde el destructor Choe Hyon, apenas un mes después de un ensayo similar en marzo y tras varias pruebas realizadas la semana pasada, en un contexto de tensiones intercoreanas.

La agencia estatal KCNA informó este martes que “dos misiles de crucero estratégicos y tres misiles antibuque fueron lanzados en prueba desde el destructor Choe Hyon” el domingo pasado. Según el reporte, los misiles de crucero estratégicos siguieron las órbitas de vuelo establecidas sobre el mar Amarillo y alcanzaron los objetivos con una precisión de impacto “ultraprecisa”.

KCNA volvió a describir los proyectiles como “estratégicos”, lo que sugiere que podrían ser capaces de portar ojivas nucleares. El informe indica que Kim reiteró que fortalecer “de manera constante e ilimitada” la disuasión nuclear es la prioridad central de defensa nacional. El reporte no especifica el punto exacto del lanzamiento ni lo revelan las imágenes difundidas.

Un misil es disparado durante una prueba de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque desde el destructor Choe Hyon, Corea del Norte, 12 de abril de 2026, (REUTERS)
Un misil es disparado durante una prueba de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque desde el destructor Choe Hyon, Corea del Norte, 12 de abril de 2026, (REUTERS)

En marzo, Kim ya había supervisado una prueba de misiles de crucero desde el Choe Hyon durante ejercicios militares conjuntos de Seúl y Washington. La última prueba ocurre después de que Pyongyang reconociera que la semana pasada realizó varias pruebas de misiles, incluida una con un misil balístico equipado con una ojiva de racimo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaRafael GrossiOEIACorea del Norterégimen coreanoKim Jong-un

Últimas Noticias

El líder ruso Vladimir Putin realizará una visita a China antes de mitad de año

El canciller Serguéi Lavrov confirmó el viaje del presidente ruso a territorio chino. Xi Jinping sostuvo que la estabilidad y certeza en las relaciones entre Moscú y Beijing son especialmente “preciadas”

El líder ruso Vladimir Putin realizará una visita a China antes de mitad de año

El papa León XIV continúa con su gira por África: pedirá paz en una zona en conflicto de Camerún

La llegada del sumo pontífice coincide con la persistente crisis separatista y el reciente aumento de las divisiones dentro de la comunidad católica local, a raíz de la próxima reunión con el presidente Paul Biya

El papa León XIV continúa con su gira por África: pedirá paz en una zona en conflicto de Camerún

Canadá y Finlandia reforzaron su alianza en defensa, el Ártico y tecnologías estratégicas con nuevos acuerdos multilaterales

Las autoridades anunciaron el inicio de negociaciones para el intercambio de información sensible, así como la promoción de proyectos en inteligencia artificial y seguridad marítima, en el marco de su pertenencia a la OTAN

Canadá y Finlandia reforzaron su alianza en defensa, el Ártico y tecnologías estratégicas con nuevos acuerdos multilaterales

EEUU solicitó ante la ONU que los países se comprometan en un frente común para cortar los recursos a los rebeldes hutíes en Yemen

La misión norteamericana puso énfasis en la importancia de supervisar rigurosamente los cargamentos marítimos que se dirigen a zonas bajo control de los insurgentes para evitar el tráfico de armas

EEUU solicitó ante la ONU que los países se comprometan en un frente común para cortar los recursos a los rebeldes hutíes en Yemen

Trump intensificó sus críticas contra la OTAN: “No estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro”

La declaración del presidente estadounidense en Truth Social se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y varios aliados europeos, después de que algunos países de la alianza adoptaran medidas que restringieron el apoyo a las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente

Trump intensificó sus críticas contra la OTAN: “No estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

Resultados ONPE al 87.589 EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú

La mansión modernista de Rosalía y Rauw Alejandro en Manresa que sigue a la venta por 2,1 millones: 28 hectáreas, caballerías y sacristía

La neurociencia lo confirma: es posible estar enamorado toda la vida

Las revistas de la semana: la escapada de la infanta Sofía con sus amigas y el momento más triste de Sara Carbonero

INFOBAE AMÉRICA

El líder ruso Vladimir Putin realizará una visita a China antes de mitad de año

El líder ruso Vladimir Putin realizará una visita a China antes de mitad de año

El papa León XIV continúa con su gira por África: pedirá paz en una zona en conflicto de Camerún

Lula envió un proyecto al Congreso brasileño para reducir la jornada laboral a cinco días

EEUU lanzó un ataque contra una embarcación operada por narcoterroristas en el Pacífico oriente: cuatro muertos

Canadá y Finlandia reforzaron su alianza en defensa, el Ártico y tecnologías estratégicas con nuevos acuerdos multilaterales

ENTRETENIMIENTO

Sorpresa entre el reparto de ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’: este es el listado completo de actores

Sorpresa entre el reparto de ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’: este es el listado completo de actores

La doctora Sandra Lee confirma que tuvo un derrame cerebral mientras filmaba su programa

Caleb Ellsworth-Clark reconoce la presión de interpretar a Dewey en el regreso de “Malcolm in the Middle”

Alexandra Reid, exintegrante de Rania, detalla la realidad de convertirse en la primera idol de K-afroamericana

El creador de ‘Euphoria’ defiende la trama de Sydney Sweeney en la nueva temporada de la serie