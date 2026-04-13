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Tiene 16 años, diseña robots de rescate y será la representante argentina en la RoboCup de Corea del Sur

Martina Talamona lidera el único equipo argentino en la categoría de rescate simulado del Mundial de Robótica, que se celebrará en Corea del Sur. La joven compartió su recorrido y el desafío técnico en una entrevista en Infobae a la Tarde

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Martina Talamona comenzó su interés por la robótica en talleres infantiles y hoy integra la elite mundial con apenas 16 años

En Infobae a la Tarde, Martina Talamona detalló el desafío de representar a la Argentina en la RoboCup 2026, donde junto a su equipo competirá en la categoría de rescate simulado, con un robot autónomo capaz de identificar víctimas y mapear zonas peligrosas en situaciones post-desastre.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, la estudiante de 16 años relató: “La RoboCup es un mundial de robótica. Nosotros competimos dentro de la liga junior, en la categoría de rescate simulado”. Según precisó, el equipo argentino se completa con Ramiro Francavilla, de 15, Emmanuel Hamui, de 19, y el mentor Gonzalo Zábala.

El robot argentino que reconoce víctimas y obstáculos

Talamona explicó la lógica de la competencia: “La categoría de rescate simulado ocurre dentro de un simulador que representa zonas posteriores a un desastre. Hay un laberinto que el robot, de manera autónoma, debe reconocer en un tiempo límite. Mientras recorre, identifica obstáculos, zonas bloqueadas y pasajes libres. Incluso puede detectar personas heridas, sanas o fallecidas mediante un algoritmo de procesamiento de imágenes”.

La estudiante resaltó el nivel de dificultad técnica: “El desafío técnico detrás es muy pesado, tiene mucha carga, es muy complejo de resolver. El comportamiento es totalmente autónomo y las zonas de desastre que recorre el robot son desconocidas. Hay que armar algoritmos de navegación y mapeo, y tomar decisiones en tiempo real sobre entornos no conocidos”. El trabajo, subrayó, “está fuertemente basado en matemática y trigonometría”.

Sobre el objetivo de la competencia, Talamona precisó: “La última tarea es armar una matriz gráfica del mapa recorrido, lo que permite que un rescatista tenga un informe completo de una zona a la que nunca entró. Así puede decidir a qué lugares ir, qué personas rescatar y cómo optimizar los tiempos, sin arriesgar la vida”.

(Infobae en Vivo)
La competencia RoboCup incluye pruebas de rondas normales, desafíos técnicos y la instancia Superteams, que fomenta el trabajo conjunto entre países (Infobae en Vivo)

De talleres infantiles a la elite mundial de la robótica

Consultada por el inicio de su vocación, Talamona recordó: “Desde bastante chiquita voy a talleres de robótica. Mi familia siempre me impulsó a seguir lo que me interesaba. Empecé a meterme en esto cuando tenía cinco o seis años, mucho más como un juego”.

La experiencia de los primeros logros marcó su camino: “Recuerdo haber hecho una prótesis de una mano bastante sencilla, con sensores que simulaban el movimiento de los dedos. Para mí fue impresionante ver cómo algo que armé podía tener impacto en el mundo real”.

Sobre la dinámica de aprendizaje, relató: “Uno empieza con mecánicas simples y kits como los de Lego, que vienen con instructivos y proyectos. El objetivo es construir el pensamiento computacional: tener un problema y desglosarlo en partes para programar el comportamiento del robot. Después se avanza a lenguajes de bloques, kits de Arduino y más adelante a lenguajes tipados”.

En cuanto al trabajo en equipo, destacó: “La organización es un poco compleja, pero al ser una categoría simulada podemos trabajar cada uno desde su casa. Nos reunimos algunos días presencialmente, pero la mayor parte del trabajo es virtual. Tenemos compañeros de distintas ciudades, como Rosario”.

(Infobae en Vivo)
Martina Talamona lidera el único equipo argentino de robótica en la RoboCup 2026, representando al país en la categoría de rescate simulado (Infobae en Vivo)

Inteligencia artificial, ética y el futuro de la robótica

La competencia también plantea dilemas modernos. Talamona especificó: “Se pueden usar modelos de inteligencia artificial para ciertas tareas, sobre todo para reconocimiento de imágenes. Nosotros usamos un procedimiento tradicional, desglosando paso por paso el análisis de las imágenes, pero hay mucho uso de IA en estos desafíos”.

Sobre el debate ético, señaló: “Nosotros lo vemos como una fuerza para el bien. El impacto es superpositivo, sobre todo porque permite optimizar el tiempo y resguardar la vida de los rescatistas al no exponerlos a zonas peligrosas. La tecnología suma cuando se implementa en la realidad y traspasa el simulador”.

Consultada sobre el futuro profesional, expresó: “Me gustaría dedicarme a la informática. Todavía no sé bien qué carrera elegir ni dónde estudiar, pero quiero seguir en el mundo de la tecnología. Estoy evaluando la posibilidad de estudiar afuera”.

Por último, sobre la modalidad de la RoboCup, detalló: “La competencia dura cuatro días. Hay rondas normales donde los jueces corren ocho mapas con los códigos de cada equipo y luego desafíos técnicos que se resuelven en pocas horas. Además, se realiza la prueba Superteams, donde se une a dos equipos de diferentes países para resolver un problema juntos”.

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