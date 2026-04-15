Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Cinthia Fernández fue acusada de oportunismo y farandulización tras involucrarse en el caso de Ángel López en Comodoro Rivadavia (Video: LAM, América TV)

En las últimas horas, Cinthia Fernández quedó en el centro de una fuerte polémica luego de mostrarse públicamente involucrada en el caso de Ángel López, el niño de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia, una causa que conmocionó al país. Su presencia en la ciudad junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, y la manera en que difundió el tema en sus redes sociales y en televisión generaron una ola de críticas: desde distintos sectores la acusaron de “oportunismo” y de “farandulizar” una situación extremadamente sensible.

Frente a ese escenario, la panelista se defendió en una nota con LAM (América TV), en diálogo con Ángel de Brito, donde dejó un textual contundente que marcó el tono de su descargo: “Voy a hacer lo que quiera sin darle explicaciones a nadie”.

Lejos de esquivar el conflicto, Cinthia fue directa al referirse a quienes la cuestionaron. “Todos los boludos que me criticaron en la televisión… ¿Quiénes son? ¿Dueños de la moral?”, lanzó, visiblemente molesta. Y enseguida redobló la apuesta: “No voy a hacer algo porque un periodista lo diga. Estoy haciendo lo mismo que hacen todos: visibilizar”.

La mediática defendió su presencia en la causa de asesinato del niño y aclaró que su motivación es personal, profesional y académica

La mediática explicó que su participación en el caso tiene distintas motivaciones. Por un lado, su vínculo personal con Castillo, quien interviene en la causa; por otro, su formación académica como estudiante de abogacía; y, finalmente, su rol en los medios. “Puedo viajar con mi pareja porque es mi pareja. No le tengo que dar explicaciones a nadie. Soy estudiante de abogacía y para mí es un aprendizaje. Y además trabajo en comunicación”, sostuvo.

El foco de las críticas también estuvo puesto en la manera en que utilizó sus redes para hablar del caso, con publicaciones que generaron debate por su tono y su forma. Sin embargo, Fernández defendió su accionar y negó haber cruzado límites. “Estoy visibilizando cosas que están mal. Eso es lo que hago”, remarcó.

A lo largo de la entrevista, también dejó en claro que su involucramiento no responde a una estrategia mediática, sino a una decisión personal. “Es un caso que me interpeló. Es un caso que decidí ayudar”, explicó, buscando marcar distancia con quienes la acusan de buscar protagonismo.

Durante su estadía en la ciudad, Fernández denunció presunta corrupción y serias irregularidades en el caso judicial

Pero uno de los momentos más fuertes llegó cuando habló de lo que vio durante su estadía en Comodoro Rivadavia. Allí no solo describió el impacto social del caso, sino que apuntó con dureza contra distintos actores vinculados a la causa. “Hay muchísima corrupción. Lo que vimos es asqueroso”, afirmó. En ese contexto, lanzó una acusación que no pasó desapercibida: “Para mí, la psicóloga firmó la sentencia de muerte”.

La frase generó un fuerte impacto, tanto por su contundencia como por la gravedad de lo que implica. Según su relato, hubo fallas e irregularidades en los procedimientos que rodearon la situación del niño, y cuestionó decisiones clave que se tomaron en el proceso.

Al mismo tiempo, Fernández destacó el acompañamiento que, según ella, se vive en el lugar. “No entendés lo que es estar ahí. La gente te para, te agradece, te pide que no aflojes”, contó, en referencia a la reacción de los vecinos.

Cinthia Fernández le hizo frente a las críticas por su posteo sobre el caso de Ángel (Intrusos - América)

En ese sentido, también planteó una mirada crítica sobre el tratamiento mediático de este tipo de casos. “Después se van todos y el tema queda afuera del foco. Y hay que seguir”, señaló, dejando entrever que su intención es sostener la visibilidad más allá del impacto inicial.

Durante toda la charla, insistió en que su aporte es desde lo comunicacional, reconociendo sus límites en lo legal. “Desde lo jurídico no puedo hacer nada porque no soy abogada. Pero desde la comunicación sí”, explicó. “Me tiene sin cuidado lo que digan de mí”, cerró, reafirmando su postura frente al caso.