Sociedad

Cortes de luz, accesos anegados y complicaciones en la circulación afectan al AMBA por las fuertes lluvias

Las intensas precipitaciones provocaron anegamientos en varios barrios de la Ciudad y el conurbano, con acumulaciones récord de agua en pocas horas

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Agua y anegamientos en el AMBA

Las intensas lluvias que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron inundaciones y anegamientos en múltiples barrios y localidades, generando serios inconvenientes en el tránsito y el suministro eléctrico. En la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se acumuló un aproximado de 160 milímetros de agua en apenas tres horas, una cifra que superó el promedio habitual para todo el mes de abril. En Palermo y Belgrano, la cantidad de agua caída en ese breve lapso fue mayor que la esperada para el mes completo.

Agua y anegamientos en el AMBA
Gran cantidad de agua en Avellaneda

El fenómeno climático impactó especialmente en los barrios de Palermo, Belgrano, San Telmo, Almagro y San Isidro, donde numerosas calles permanecieron intransitables debido a la acumulación de agua. Lo mismo sucede en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde Avellaneda y San Isidro están afectadas por la gran cantidad de agua presente.

“Esto siempre pasa, no hacen nada. Ahora estoy tratando de empezar a salir a trabajar, perdí tres horas y en plata son más de 40 lucas”, se quejó un taxista desde un móvil de La Nación +, mientras pasaba lentamente por una calle inundada de Dock Sud.

En Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, también se registraron calles pasadas por agua. “Cada vez que llueven dos gotas, acá se inunda como si fuera Chascomús. Me tuve que venir por la vereda”, se quejó un motociclista.

Agua y anegamientos en el AMBA
La gran cantidad de agua sobre la Avenida Hipólito Irigoyen complicó el acceso a la ciudad

Además, el ingreso al puente Pueyrredón, uno de los accesos principales entre Avellaneda y la Capital Federal, se encuentra completamente inundado, lo que complica el desplazamiento tanto de vehículos particulares como del transporte público. Incluso se registró un choque y un vuelco en Avenida General Paz y Panamericana, producto del asfalto resbaladizo por las lluvias.

Agua y anegamientos en el AMBA
Una vecina camina sobre el agua, luego del diluvio

En el barrio de Balvanera, en el cruce de las avenidas Corrientes y Pueyrredón registró un corte total de energía eléctrica, afectando a comercios y residentes de la zona en una de las esquinas más concurridas de la ciudad. En tanto, en varias zonas de la Avenida Libertador hay anegamientos.

Agua y anegamientos en el AMBA

Por su parte, la Avenida Hipólito Yrigoyen presentó demoras en el tránsito y grandes acumulaciones de agua, dificultando la circulación en uno de los corredores más transitados del sur. Los equipos de Emergencias y Defensa Civil intervinieron en distintos puntos para asistir a los vecinos y realizar tareas de desagote.

Agua y anegamientos en el AMBA
Un vehículo da media vuelta, mientras de fondo el anegamiento complica el ingreso y el egreso a la Ciudad

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la persistencia de lluvias intensas en la región, ya que el AMBA se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes lluvias.

Agua y anegamientos en el AMBA

Las mismas continuarán durante todo el día y se esperan mayores caudales de agua durante esta mañana y en la noche, donde el pronóstico refieren a lluvias fuertes.

El organismo climatológico recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas históricamente vulnerables a los anegamientos. Las autoridades instaron a extremar precauciones ante posibles crecidas de arroyos y desbordes en zonas ribereñas.

Sin embargo, el panorama no parece mejorar, ya que el SMN informó que las precipitaciones continuarán mañana con menor intensidad. Y volverán durante el fin de semana, específicamente el domingo y con chaparrones.

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