Karol G revolucionó la moda en Coachella 2026: los looks que marcaron su paso por el festival

Cada estilismo de Karol G en Coachella 2026 demuestra la versatilidad y creatividad con la que celebra la moda y la cultura latinoamericana sobre el escenario (REUTERS)

Durante el festival Coachella 2026, la artista colombiana Karol G cautivó al público no solo por su música, sino también por una sucesión de atuendos que celebraron la moda latinoamericana.

Cada aparición sobre el escenario estuvo marcada por un estilismo cuidadosamente pensado, que fusionó elementos tradicionales y contemporáneos, logrando un despliegue visual inolvidable para los miles de asistentes en California.

Inspiración mariachi en azul: homenaje visual a México

El conjunto azul de inspiración mariachi con detalles bordados y flecos naranjas rinde homenaje a la tradición mexicana durante la presentación de Karol G en Coachella 2026 (RS)

Uno de los estilismos más comentados de la noche se caracterizó por la impronta del folclore mexicano. Eligió un conjunto azul intenso de inspiración mariachi, compuesto por una campera corta con aplicaciones bordadas y hombreras estructuradas, realzadas por detalles de pedrería. El corsé del mismo tono y los broches metálicos aportaron una nota moderna, mientras que la falda corta, decorada con flecos en naranja, rojo y dorado, completó el homenaje visual.

El look se acompañó con un peinado suelto de ondas marcadas y un micrófono naranja. Esta elección de vestuario reafirmó la intención de celebrar las raíces latinoamericanas con un guiño directo a la cultura mexicana.

Referencias colombianas: blanco luminoso y colores patrios

El look blanco con mangas en azul, amarillo y rojo evoca la bandera de Colombia, mostrando el orgullo de Karol G por sus raíces en el escenario californiano (@ExtraTV/TikTok)

Para una de sus siguientes apariciones, la cantante apostó por una propuesta vibrante en blanco, compuesta por un top de tirantes cubierto de lentejuelas y una pollera y pantalón de talle bajo en el mismo color. Las mangas, confeccionadas en tela satinada azul, amarilla y roja, evocaron de inmediato la bandera de Colombia, estableciendo un puente de identidad con su país natal. Flores rojas en el cabello añadieron un aire festivo.

Dorado metálico: movimiento y teatralidad en la coreografía

El atuendo dorado metálico, compuesto por top ajustado y pollera asimétrica con flecos, aporta movimiento y teatralidad a una de las coreografías centrales del show (REUTERS/Daniel Cole)

Otra faceta estilística de la noche se manifestó en un conjunto dorado de dos piezas, pensado para una de las coreografías centrales del show. El top ajustado, junto a una pollera asimétrica con flecos y piezas colgantes, generó una silueta dinámica que se potenció con los acabados metálicos y las aplicaciones tipo cadenas.

Plateado asimétrico: brillo y contraste escénico

El conjunto plateado asimétrico, con top y minifalda de textura metálica, refleja la faceta más futurista y vanguardista de Karol G en el festival (Captura de video)

El repertorio de looks se completó con una apuesta futurista en tonos plateados. En este segmento, vistió un conjunto de textura metálica, formado por un top ajustado y una minifalda irregular con reflejos brillantes y líneas asimétricas. Se pudo ver el carácter vanguardista de esta aparición.

Más looks icónicos de Karol G

El top decorado con piñas, combinado con un conjunto marrón satinado y detalles de pedrería, destaca la alegría y el colorido de la cultura tropical en su espectáculo

Con un top decorado con dos piñas de color amarillo y hojas verdes, interpretó una canción con un conjunto confeccionado en satén marrón con detalles de pedrería ámbar y volantes en tonos dorados. La pollera corta llevaba aplicaciones que imitan racimos de frutas y cintas brillantes. Su cabello lució suelto, con ondas y reflejos rubios.

El vestido escultural en tonos metálicos y acabado tipo mármol plateado, elegido para la fiesta posterior a los Premios Oscar 2026, muestra el lado más sofisticado de la artista (REUTERS/Danny Moloshok)

Para la fiesta después de los Premios Oscar 2026 la artista apareció con un vestido escultural en tonos metálicos, cuyo corsé simula pliegues y texturas de mármol plateado. La falda voluminosa mantuvo el mismo efecto visual y la parte superior llevaba un acabado asimétrico. Además, llevó el cabello corto, peinado con ondas suaves y flequillo lateral y el maquillaje fue natural.

El vestido ajustado de encaje celeste, con aplicaciones florales y flecos, aporta transparencia y elegancia a la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con un vestido ajustado de encaje celeste, posó sobre la alfombra roja de los Premios Grammy 2026. El diseño transparente llevaba aplicaciones florales y flecos que caían desde una manga, generando movimiento. El vestido presentó una abertura frontal que reveló sandalias de vinilo.

El vestido negro con corte lateral, cadenas plateadas y espalda descubierta resalta la sensualidad y el estilo atrevido de Karol G en la Pre-Grammy Gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con la espalda y el costado completamente al descubierto, Karol G lució un vestido negro de corte lateral para la Pre-Grammy Gala, sujeto por una hilera de cadenas plateadas. El atuendo incorporaba una abertura alta y detalles metálicos que recorrían la silueta. La cantante llevó el cabello recogido en una cola alta con flequillo abierto. Destacaron los pendientes largos y el maquillaje suave.

El vestido largo y ceñido cubierto de aplicaciones negras brillantes y plumas en la cadera resalta la silueta y sofisticación de la artista en los Latin Grammy 2025 (@karolg/ Instagram)

Un vestido largo y ceñido, cubierto de aplicaciones negras brillantes, definió la figura de Karol G sobre la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. El escote profundo y los detalles de plumas negras en la cadera aportan textura al diseño.