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El papa León XIV continúa con su gira por África: pedirá paz en una zona en conflicto de Camerún

La llegada del sumo pontífice coincide con la persistente crisis separatista y el reciente aumento de las divisiones dentro de la comunidad católica local, a raíz de la próxima reunión con el presidente Paul Biya

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Varias personas caminan junto a una valla publicitaria del Papa León XIV y del presidente de Camerún, Paul Biya, en una calle de Yaundé, Camerún (REUTERS/Luc Gnago)
Varias personas caminan junto a una valla publicitaria del Papa León XIV y del presidente de Camerún, Paul Biya, en una calle de Yaundé, Camerún (REUTERS/Luc Gnago)

El papa León XIV llegará este miércoles a Camerún con un mensaje de paz para una región afectada por el conflicto desde hace casi una década, en la segunda etapa de su gira africana.

El pontífice tiene previsto reunirse con el presidente Paul Biya en el primero de sus cuatro días en el país, antes de trasladarse a la zona de conflicto, donde separatistas anglófonos se enfrentan al Ejército. La reunión programada con Biya, de 93 años y en el poder desde 1982, generó división entre los católicos cameruneses.

Miembros del clero manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el encuentro contribuya a mejorar la imagen de Biya, a seis meses de las protestas contra su cuestionada reelección, que fueron reprimidas con violencia.

El jueves, León XIV visitará Bamenda, epicentro de la insurgencia separatista, donde realizará una oración por la paz ante más de 20.000 fieles. La crisis en la región anglófona se remonta a los años setenta, cuando las zonas de habla francesa e inglesa se unificaron, lo cual generó temores entre la minoría anglófona sobre la pérdida de sus prácticas legales y culturales.

La represión de las protestas en 2016 desencadenó una revuelta que, hasta 2024, dejó más de 6.000 muertos, según organizaciones de derechos humanos.

El papa León XIV estrecha la mano de un joven que le ayudó a plantar un árbol durante su visita al yacimiento arqueológico de Hippo Regius en Annaba, Argelia, el 14 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El papa León XIV estrecha la mano de un joven que le ayudó a plantar un árbol durante su visita al yacimiento arqueológico de Hippo Regius en Annaba, Argelia, el 14 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El discurso principal y una misa en Bamenda, epicentro de la violencia, serán los actos centrales, bajo estrictas medidas de seguridad.

La Iglesia católica desempeñó un papel mediador en la crisis local. Durante la visita, León XIV recorrerá hospitales, escuelas y organizaciones de caridad gestionadas por la Iglesia, que acoge al 37% de la población camerunesa.

León XIV inició su visita a África en Argelia, donde acudió a la cuna de San Agustín y celebró misa en una basílica que recibe anualmente a 18.000 peregrinos, entre ellos musulmanes y judíos. En su mensaje, animó a los cristianos argelinos a “dar testimonio del Evangelio mediante gestos sencillos, relaciones auténticas y un diálogo vivido día a día”.

La etapa argelina se vio empañada por dos ataques suicidas en la ciudad de Blida, que, según una fuente en diálogo con AFP, no estarían relacionados con la presencia del papa. Las únicas muertes confirmadas fueron las de los atacantes.

La visita de León XIV a Camerún es la cuarta de un papa al país. La capital, Yaundé, hafue decorada con pancartas y banderas. El viernes, el pontífice celebrará una misa para cientos de miles de fieles en un estadio de Douala, y el sábado partirá rumbo a Angola.

Pictures of Pope Leo XIV in front of the Notre-Dame-des-Victoires de Yaounde Cathedral, a day ahead of Pope Leo's visit, in Yaounde, Cameroon, April 14, 2026. REUTERS/Luc Gnago
Pictures of Pope Leo XIV in front of the Notre-Dame-des-Victoires de Yaounde Cathedral, a day ahead of Pope Leo's visit, in Yaounde, Cameroon, April 14, 2026. REUTERS/Luc Gnago

La gira de León XIV contempla un recorrido de unos 18.000 kilómetros e incluye escalas en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, antes del regreso previsto para el 23 de abril. Paralelamente, organizaciones de derechos humanos solicitaron al pontífice que aborde la situación de las minorías religiosas en Argelia, donde, aunque la Constitución garantiza la libertad de culto bajo ciertas condiciones, persisten restricciones y desafíos para diversas comunidades.

El papa estadounidense, de 70 años y muy deportista, eligió un recorrido intenso para su primera gira internacional, ya que al concluir el viaje habrá realizado 28 vuelos, cerca de 19.000 kilómetros y 11 ciudades.

Luego de Angóla, su tercer destino, partirá a Guinea Ecuatorial, donde el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo se mantiene en el poder desde 1979. La visita representa un compromiso delicado para el pontífice, quien debe equilibrar el apoyo a los fieles con el riesgo de que su presencia sea interpretada como una legitimación del régimen. León XIV será el segundo papa en visitar el país, después de la visita de Juan Pablo II hace casi cincuenta años.

En Malabo, ciudad que perdió recientemente su estatus de capital por decreto presidencial, la llegada del pontífice se anunció con carteles y transmisiones televisivas constantes.

(Con información de AFP)

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