Lula envió un proyecto al Congreso brasileño para reducir la jornada laboral a cinco días

Imagen de archivo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista con Reuters en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Brasil. 6 agosto 2025. REUTERS/Adriano Machado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió el martes al Congreso un proyecto de ley que propone eliminar la escala laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, lo que implicaría una reducción de la jornada laboral.

El mandatario brasileño destacó que la propuesta, remitida en régimen de urgencia para acelerar su tratamiento, busca avanzar hacia “un país más justo y con más calidad de vida para todos”.

La reducción de la jornada a cinco días es una demanda histórica de sectores populares y sindicatos, y se transformó en una de las principales banderas del programa de Gobierno en este año electoral, en el que Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

El proyecto contempla que la disminución de horas trabajadas no afecte el salario de los trabajadores. Lula subrayó que los avances tecnológicos y el aumento de la productividad deben traducirse en más tiempo de descanso y ocio para la población.

Actualmente, el Congreso tramita una propuesta de enmienda constitucional sobre el mismo tema. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, aclaró que el proyecto de Lula no interrumpirá el curso de la iniciativa ya existente. No obstante, el envío bajo régimen de urgencia obliga al Congreso a debatir y votar el texto en hasta 45 días, mientras que la enmienda constitucional requiere la formación de una comisión especial y dos votaciones en el plenario de ambas cámaras, un proceso más prolongado.

FILE PHOTO: Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva stands during a ministerial meeting at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, March 31, 2026. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Por su parte, la Confederación Nacional de la Industria manifestó su preocupación y advirtió que una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales podría elevar los costos de los trabajadores formales hasta un 7% anual, aunque reconoció que el debate es “legítimo y necesario”.

Sin embargo, en medio del debate por la jornada laboral, Brasil generó en febrero 255.321 nuevos empleos formales, un 42% menos a la cifra registrada en el mismo mes de 2025, según informó el Gobierno. El saldo positivo resultó de la diferencia entre 2,38 millones de nuevas contrataciones y 2,13 millones de despidos, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo.

A pesar de la caída interanual, la creación de empleos formales en febrero más que duplicó la de enero (115.018) y fue la mayor para un solo mes en el último año. En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, el país sumó 370.339 empleos formales, lo que representa un crecimiento del 2,2% respecto al primer bimestre del año anterior.

Un ingeniero de General Motors trabaja en el Centro de desarrollo de San Pablo, Brasil (General Motors)

El Ministerio de Trabajo reportó que Brasil alcanzó en febrero un récord de 48,8 millones de trabajadores con empleo formal. Las estadísticas oficiales señalan que la tasa de desempleo en el trimestre cerrado en febrero fue del 5,8% de la población económicamente activa. Si bien está por encima del 5,2% registrado a finales de 2025 —mínimo histórico—, sigue siendo la cifra más baja para ese período en la serie histórica.

El aumento del desempleo y la reducción del ritmo de generación de empleo formal reflejan la desaceleración de la economía brasileña, que creció un 2,3% en 2025 tras expandirse un 3,4% en 2024. El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, atribuyó la desaceleración a los altos costos del dinero, ya que la tasa referencial de interés se mantuvo hasta hace dos semanas en el 15% anual, su mayor nivel en dos décadas, y solo recientemente comenzó a reducirse.

La cartera de Trabajo de Brasil destituyó el lunes al secretario de Inspección del Trabajo, responsable de la elaboración del registro de empleadores sancionados por trabajo análogo a la esclavitud, en medio de denuncias sobre supuestas interferencias políticas en la conformación de esta lista. La Asociación Nacional de Auditores Fiscales del Trabajo (Anafitra) vinculó la salida de Luiz Felipe Brandão de Mello a la inclusión de la automotriz china BYD en la “lista sucia” de trabajo esclavo por parte del Gobierno brasileño a comienzos de mes.

(Con información de EFE)