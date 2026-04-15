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El líder ruso Vladimir Putin realizará una visita a China antes de mitad de año

El canciller Serguéi Lavrov confirmó el viaje del presidente ruso a territorio chino. Xi Jinping sostuvo que la estabilidad y certeza en las relaciones entre Moscú y Beijing son especialmente “preciadas”

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El presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin caminan por la residencia personal del líder chino Zhongnanhai en Pekín, China, el 2 de septiembre de 2025 (REUTERS)
El presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin caminan por la residencia personal del líder chino Zhongnanhai en Pekín, China, el 2 de septiembre de 2025 (REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, informó que el presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita a China en la primera mitad de 2026. Durante su visita de dos días a Beijing, el canciller se reunió este miércoles con el líder Xi Jinping y calificó la relación bilateral entre Moscú y Beijing como “inquebrantable ante cualquier adversidad”.

Lavrov sostuvo que los lazos entre ambos países “desempeñan un papel estabilizador en los asuntos mundiales” y “son cada vez más importantes... para la mayoría mundial que no desea problemas ni turbulencias”.

A la visita del funcionario ruso se le suma la presencia en Beijing de otros líderes extranjeros, como el presidente de Vietnam To Lam y el mandatario Pedro Sánchez de España.

En cuanto a la guerra en Medio Oriente, Lavrov, según recogió la agencia TASS, afirmó que su país podría compensar la escasez de energía de China ante las dificultades en el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Rusia puede, sin duda, compensar la escasez de recursos que se ha producido” para China y “otros países que estén interesados en trabajar con nosotros”, declaró en una conferencia de prensa en Beijing. La alianza económica y política entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.

El presidente chino Xi Jinping y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov se dan la mano en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 15 de abril de 2026 (REUTERS)
El presidente chino Xi Jinping y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov se dan la mano en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 15 de abril de 2026 (REUTERS)

Xi Jinping sostuvo que la estabilidad y certeza en las relaciones entre China y Rusia son especialmente “preciadas” en un escenario internacional marcado por el cambio y el caos.

Durante la reunión con Lavrov, el líder chino resaltó la vitalidad y el valor ejemplar del tratado de amistad entre ambos países, destacando su relevancia en el contexto actual. Señaló que los ministerios de Exteriores de China y Rusia deberán implementar plenamente el consenso alcanzado entre él y el presidente ruso, Vladimir Putin, y llamó a fortalecer la comunicación estratégica y la coordinación diplomática.

Xi instó a promover la asociación estratégica integral entre Beijing y Moscú, con el objetivo de “elevarla a un nivel superior, avanzar con mayor firmeza y llegar más lejos”.

Por su parte, Lavrov indicó que, “gracias a la colaboración” entre Xi y Putin las relaciones bilaterales “han demostrado un alto grado de resiliencia ante la agitación económica y geopolítica que enfrenta el mundo hoy, la cual, lamentablemente, está adquiriendo cada vez más un carácter militar

El canciller ruso, quien se reunió este martes con su homólogo chino, Wang Yi, afirmó que Moscú y Beijing “coordinan plenamente sus posiciones” y “se apoyan mutuamente” en el ámbito internacional. Además, criticó lo que calificó como intentos de “contener” a China y Rusia mediante estructuras de “bloques” en Asia, en referencia a la situación en torno a Taiwán, el mar de China Meridional y la península coreana.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov (Tatyana Makeyeva/REUTERS/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov (Tatyana Makeyeva/REUTERS/Archivo)

Lavrov respaldó el “derecho inalienable” del régimen iraní a enriquecer uranio

El funcionario de Putin defendió el “derecho inalienable” de Irán a enriquecer uranio con fines pacíficos y afirmó que Moscú está dispuesto a colaborar para resolver la cuestión del material nuclear iraní.

En una rueda de prensa posterior al encuentro entre Xi y Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa agregó que Rusia “aceptará cualquier decisión que convenga a la parte iraní” dentro de esos “derechos legítimos” y aseguró que Moscú está preparada para desempeñar un papel en una eventual solución sobre el uranio enriquecido.

Lavrov explicó que dicha contribución podría incluir desde el “reprocesamiento del uranio altamente enriquecido”, su transformación en combustible para centrales nucleares o la transferencia a Rusia de una determinada cantidad para su almacenamiento.

El ministro subrayó además que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) “nunca” detectó sospechas de que el uranio enriquecido iraní pudiera haber sido desviado a fines bélicos.

(Con información de AFP y EFE)

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