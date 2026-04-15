Historias

Un robo, un trofeo perdido y el inicio de una leyenda: la increíble conexión entre los Peaky Blinders y el Aston Villa

El enfrentamiento del equipo de Villa Park con el Birmingham City estuvo marcado por historias reales de gánsteres, robos y pasión futbolera que superaron cualquier ficción y mantienen vivo el mito de la ciudad

Guardar
La película de "Peaky Blinders" confirma su fecha de estreno
Los Peaky Blinders, banda célebre de Birmingham ligada a los Blues, protagonizaron el histórico robo de la FA Cup en 1895 (BBC/Netflix)

Birmingham es una de las ciudades más importantes en Inglaterra. Situada en el corazón de la nación, cuenta con más de un millón de habitantes y una vasta tradición futbolera gracias al Birmingham City FC y el Aston Villa, dos equipos históricos que componen el denominado Second City Derby.

Al ser uno de los encuentros más calientes y con mayor rivalidad, ha dejado escenas que perduraron en el tiempo y a día de hoy explican el odio que sienten mutuamente. Desde 1879 se disputa oficialmente el clásico y, para finales y principios del siglo XX, la relación con los gánsteres marcaba la agenda.

Los Blues, ubicados en el centro de la ciudad, compartieron vínculo con la reconocida banda de los Peaky Blinders, ligada históricamente al contexto social de la localidad en aquella época. Con las carreras de caballos como principal atracción, el fútbol se estaba consolidando como un pasatiempo popular en las clases trabajadoras influenciadas por estos grupos.

En 1895, Aston Villa ganó la FA Cup en Crystal Palace, trayendo a Birmingham un trofeo cuya historia quedaría marcada por el crimen (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)
En 1895, Aston Villa ganó la FA Cup en Crystal Palace, trayendo a Birmingham un trofeo cuya historia quedaría marcada por el crimen (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

Tanto el club como la banda surgieron en los mismos barrios industriales y marginales, donde la violencia, el desempleo y la vida comunitaria eran moneda corriente. Así fue como se construyó una relación con los hinchas, contribuyendo a la construcción de una identidad marcada por la pasión y el vandalismo.

El robo de los Peaky Blinders

En la historia futbolística inglesa, la FA Cup emerge como el torneo más añejo y con mayor tradición. En 1895, el Aston Villa se consagró por segunda vez al ganar por 1 a 0 ante el West Bromwich Albion en Crystal Palace, Londres. Aquella tarde, Bob Chatt anotó el único gol a los 30 segundos y llevó el trofeo hacia Birmingham, que fue exhibido con orgullo y desencadenó una de las historias más singulares del deporte.

El trofeo, que conserva rasgos de la estructura original, había sido fabricado por 20 libras esterlinas (3000 dólares actuales aproximadamente) por los plateros Martin, Hall & Co de Sheffield, según el Museo Nacional del Fútbol (NFA). Esta copa, según reconstruyó la BBC, fue presentada en la tienda de deportes William Shillcock, en el centro de la ciudad, para que los hinchas pudieran verla de cerca. Sin embargo, esta decisión marcó el inicio del destino del tan preciado objeto.

Cinco hombres, blancos y con gorras planas, posan para sus fichas policiales en blanco y negro del siglo XX. Debajo de cada foto hay escritura manuscrita
Cinco fichas policiales de principios del siglo XX muestran a miembros de la verdadera banda Peaky Blinders de Birmingham

Durante la madrugada del 11 de septiembre, un grupo de personas, afines a la banda criminal, ingresó al local y sustrajo la copa sin dejar rastro. El robo fue descubierto al día siguiente, desencadenando una búsqueda infructuosa por parte de la policía local. Tanto el propietario de la tienda como el club solicitaron la colaboración ciudadana durante semanas y ofrecieron una recompensa de 10 libras a quienes aportaran información relevante, pero nadie pudo aportar datos que permitieran recuperar el trofeo.

Como consecuencia del incidente, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) impuso una multa de 25 libras esterlinas al Aston Villa, ya que el trofeo se encontraba bajo su custodia cuando fue sustraído. Este hecho generó descontento en el club, que además debió afrontar el descrédito y la presión de resolver el caso ante una afición que seguía reclamando el preciado símbolo del triunfo.

Qué sucedió con el trofeo robado por los Peaky Blinders

Tras el robo, la copa original nunca volvió a ser vista y los intentos de recuperación e investigación fracasaron. De este modo, la directiva de los Villanos solicitó a la FA la fabricación de una nueva copa que sustituyera a la original. De este modo, la empresa escogida para esta tarea fue Vaughtons, una orfebrería de Birmingham con vínculos históricos con el club. La elección no fue casual: Howard Vaughton, nieto del fundador de la empresa y socio de la misma en ese momento, había sido campeón de la FA Cup con el Aston Villa en 1887, lo que reforzaba el lazo entre la orfebrería y la historia del club.

La tarea de reproducir fielmente el trofeo robado se facilitó porque, tres años antes, la empresa había realizado un molde de yeso de la copa original para fabricar una miniatura destinada al club Wolverhampton Wanderers, otro de los ganadores de la zona. Así, la nueva copa fabricada en Birmingham mantuvo la esencia y el diseño de la desaparecida.

El robo de la FA Cup
El plantel del Aston Villa ganador de la FA Cup, en 1895 (Aston Villa)

La copa fabricada por Vaughtons se utilizó oficialmente hasta 1910, cuando fue entregada al presidente de la FA, Lord Kinnaird, y reemplazada por un nuevo trofeo producido en Bradford. De este modo, la versión surgida tras el robo quedó integrada en la historia del fútbol inglés como un símbolo de resiliencia y continuidad institucional.

Décadas después del robo, nuevos testimonios y confesiones arrojarían luz sobre el destino de la copa desaparecida. A finales de la década de 1950, un delincuente de poca monta oriundo de Birmingham, entonces octogenario, aseguró que él y otros dos cómplices habían perpetrado el robo y fundido la copa para fabricar monedas falsas de media corona. Según el Museo Nacional del Fútbol (NFA), el hombre afirmó que parte del dinero falsificado se gastó en un pub regentado por Dennis Hodgetts, exjugador del Aston Villa y campeón del torneo tanto en 1887 como en 1895.

Aunque el hombre manifestó que deseaba aliviar su conciencia con esta confesión hecha a un periodista, la veracidad de su relato nunca pudo ser probada. Paralelamente, relatos familiares recogidos años después identificaron a John ‘Stosher’ Stait como uno de los integrantes del grupo responsable del robo, información confirmada por sus nietos y otros descendientes.

El trofeo original nunca fue recuperado, convirtiéndose en la única copa auténtica cuyo paradero sigue siendo un misterio en la larga historia de la FA Cup. A pesar de ello, el Aston Villa continúa exhibiendo con orgullo la réplica fabricada tras el suceso, manteniendo viva la memoria de un episodio que marcó la historia del fútbol inglés.

Temas Relacionados

Peaky BlindersFútbolFA CupBirminghamNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las siete semanas en las que tambaleó el comunismo chino: de la muerte de un líder al hombre que desafió a los tanques en Tiananmen

El fallecimiento de Hu Yaobang, el 15 de abril de 1989, detonó una protesta masiva que sacudió a China. Un movimiento por la libertad que desafió al régimen y culminó dos meses después con una violenta represión

Las siete semanas en las que tambaleó el comunismo chino: de la muerte de un líder al hombre que desafió a los tanques en Tiananmen

Notre Dame, entre el infierno y la ilusión: el incendio que arrasó su historia, la carrera contrarreloj y la reapertura bajo la lluvia

En abril de 2019 las llamas consumieron buena parte de la obra maestra de la arquitectura gótica situada en la Íle de la Cité de la capital francesa. El origen del fuego y el resurgir de las cenizas

Notre Dame, entre el infierno y la ilusión: el incendio que arrasó su historia, la carrera contrarreloj y la reapertura bajo la lluvia

La noche en que Camps secuestró a Timerman a punta de pistola: “Usted es prisionero del Primer Cuerpo de Ejército en operaciones”

La madrugada del 15 de abril de 1977 un grupo de tareas de la dictadura entró al departamento del director de La Opinión y lo secuestró. Los interrogatorios, las torturas y la presión internacional para su liberación

La noche en que Camps secuestró a Timerman a punta de pistola: “Usted es prisionero del Primer Cuerpo de Ejército en operaciones”

La joven que mató a su madre de 79 puñaladas y se convirtió en estrella de TikTok: “Creí que estaba salvando al mundo”

Isabella Guzmán, de 18 años, atacó a Yun Mi en el baño de la casa. Estuvo 24 horas desaparecida, hasta que fue arrestada. Cómo fue que su gesto en el tribunal se convirtió en un meme de las redes sociales

La joven que mató a su madre de 79 puñaladas y se convirtió en estrella de TikTok: “Creí que estaba salvando al mundo”

El primer robo boquetero de la Argentina: cómo fue el golpe al Fuerte de Buenos Aires en 1631

El asalto al Fuerte de Buenos Aires en 1631 marcó el inicio del delito boquetero en el país: una banda perforó la pared, robó el oro del rey de España y sentó un precedente en la crónica policial argentina

El primer robo boquetero de la Argentina: cómo fue el golpe al Fuerte de Buenos Aires en 1631
DEPORTES
“Con el VAR hoy estaríamos en la final”, Radja Nainggolan sobre la jugada clave en la semifinal entre Roma y Liverpool

“Con el VAR hoy estaríamos en la final”, Radja Nainggolan sobre la jugada clave en la semifinal entre Roma y Liverpool

La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

Tiene 14 años, le dicen “el Caniggia del ajedrez”, juega al hockey y al fútbol, y acecha a Faustino Oro e Ilan Schnaider en el ranking

Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

TELESHOW
Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

La insólita confesión de Valentina Márquez, telonera de Ricky Martin en Córdoba: “Ni siquiera vi el show de él”

Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El OIEA reportó una expansión “significativa” del programa nuclear del régimen norcoreano

El OIEA reportó una expansión “significativa” del programa nuclear del régimen norcoreano

El líder ruso Vladimir Putin realizará una visita a China antes de mitad de año

El papa León XIV continúa con su gira por África: pedirá paz en una zona en conflicto de Camerún

Lula envió un proyecto al Congreso brasileño para reducir la jornada laboral a cinco días

EEUU lanzó un ataque contra una embarcación operada por narcoterroristas en el Pacífico oriente: cuatro muertos