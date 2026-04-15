Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

Jimena Barón acompañó a su hijo Momo y controló cómo viaja en el subte

Entre las grabaciones de Es mi sueño (eltrece), la llegada de su hijo Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, Jimena Barón vive uno de los mejores momentos de su vida. En ese marco, la cantante también mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo Momo, quien cada vez se muestras más independiente. Así las cosas, este martes, la influencer acompañó a su pequeño por la ciudad para controlar cómo se desenvuelve.

“Momo se está independizando y vine a ver cómo viaja en subte. Quería ver si estaba orientado, si se manejaba bien con la plata”, comenzó diciendo Barón a través de un video en TikTok. Una vez que ambos se encontraban caminando por los andenes de la línea D, Jimena se encontró con un cartel publicitario suyo: “¡Esa soy yo!”.

Con tono cansado, y algo fastidioso, Momo expresó: “Sí ma, sos vos”. Fue entonces cuando su padre le preguntó: “¿Y siempre me ves en subte?”. Con el sello que lo caracteriza, el joven no se contuvo y comentó: “Sí, lastimosamente sí”. Una vez que terminaron el traslado, la intérprete de “La Cobra” relató el plan que tenían para disfrutar de su tarde: “Fuimos a comer al barrio chino, que es nuestro programa favorito. Comimos onigiris de atún y baos de carne de cerdo. La cocinera, amorosa, vino a saludarnos y le pedimos la receta, así que de ahí nos fuimos al supermercado a comprar las cosas para hacerlo en casa. Vamos a ver si nos sale”.

Imágenes del último festejo de cumpleaños de Momo (Instagram: @jmena)

Un mes atrás, Barón había compartido el álbum de fotos de la fiesta inolvidable de cumpleaños de su hijo Momo. La celebración incluyó un festejo al aire libre con juegos inflables, piscina, toro mecánico y la presencia de toda la familia. Durante la jornada, la cantante compartió en redes sociales un mensaje donde afirmó que “triunfar es esto”, en referencia a la felicidad de ver reunidos a sus hijos y seres queridos. El festejo, con menú de panchos y hamburguesas, fue uno de los eventos más destacados del año para la artista.

La fiesta organizada por Jimena Barón para Momo reunió a amigos y familiares en un espacio verde con variedad de juegos y actividades, en una fecha significativa para la familia. El evento incluyó una torta decorada con la temática de Boca Juniors, club preferido del homenajeado, y la participación activa de todos los hermanos de Momo. La decoración reflejó los colores del equipo, tanto en la torta de cumpleaños como en la camiseta elegida por el niño para la ocasión.

Jimena Barón compartió la emoción por los pasos a la preadolescencia de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

Entre los detalles más comentados, sobresalió la presencia de un toro mecánico, uno de los atractivos principales de la jornada. Tanto la propia Barón como su pareja, Matías Palleiro, subieron al aparato, lo que provocó risas entre los invitados y viralidad en redes sociales. Las imágenes de los tres hermanos —Momo, el pequeño Arturo (hijo de Barón y Palleiro) y Gianluca Osvaldo (fruto de la relación de Jimena con Daniel Osvaldo)— fueron ampliamente compartidas por la cantante.