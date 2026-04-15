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Para qué sirve agregar vinagre a las papas antes de freírlas

La técnica incorpora un paso adicional en la cocción que mejora la estructura y favorece una textura uniforme, según avalan chefs y especialistas en gastronomía

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Agregar vinagre al agua de cocción fortalece la textura de las papas fritas y evita que se deshagan al freírlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de vinagre en la preparación de papas fritas ha sido adoptado tanto por cocineros profesionales como aficionados con el objetivo de mejorar la textura y mantener la forma de las papas durante la cocción. Agregar vinagre al agua en la que se hierven las papas permite obtener papas fritas más crujientes y que no se deshacen al freírlas, según ha explicado el chef David Davidov a Food Republic y lo han confirmado medios como The Daily Meal y Times of India.

Por qué sirve agregar vinagre a las papas antes de freírlas

La clave de este método radica en la reacción química que se produce por la acidez del vinagre. El ácido acético, componente principal del vinagre, reduce el pH del agua de cocción y actúa sobre la pectina de las células de la papa. Esta acción fortalece la pared celular de la papa y ralentiza el proceso de descomposición durante la cocción. De acuerdo con The Daily Meal, esto permite que las papas conserven su forma y no se fragmenten al ser fritas. El chef Alex Guarnaschelli, citado por el mismo medio, ha señalado que emplea esta técnica tanto para papas fritas como para chips en su restaurante.

vinagre blanco
El ácido acético del vinagre actúa sobre la pectina de las células de la papa y protege su forma durante la fritura (Freepik)

El proceso también influye en el exceso de almidón y agua de las papas. Según Food Republic, remojar o hervir las papas en una solución de agua y vinagre ayuda a que el almidón se traslade desde el centro hacia la superficie. Durante la fritura, este almidón superficial favorece la formación de una corteza crujiente, mientras el interior se mantiene suave. Además, la acidez del vinagre contribuye a eliminar azúcares en la superficie, lo que evita que algunas partes se quemen o doren en exceso, generando así un color dorado más uniforme.

El método ha sido explicado también desde la perspectiva científica por especialistas en Times of India, que señala que el vinagre limita la ruptura de la estructura celular de la papa, permitiendo que permanezca firme y crujiente al freírse. Kitchen Journal coincide en que la técnica mejora la textura al reducir el exceso de almidón y humedad, lo que resulta en una papa más seca y menos propensa a absorber aceite.

Los expertos destacan que la cantidad de vinagre empleada en la cocción es lo suficientemente baja como para no alterar el sabor original de la papa, siempre que se utilice vinagre blanco destilado y se enjuaguen las papas después de hervirlas. Esto ha sido corroborado por pruebas realizadas tanto en cocinas profesionales como en hogares, según Food Republic.

Cómo cocinar papas fritas con vinagre sin que se desarmen

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hervir papas en vinagre ayuda a que el almidón llegue a la superficie, generando papas fritas más crujientes y doradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar papas fritas utilizando vinagre de manera eficaz, se recomienda seguir una serie de pasos validados por expertos y medios gastronómicos reconocidos. El procedimiento consiste en cortar las papas en tiras uniformes y sumergirlas en una mezcla de agua y vinagre. Food Republic sugiere una proporción de una cucharada de vinagre por cada litro de agua, usando preferentemente vinagre blanco por su sabor neutro y acidez adecuada.

El siguiente paso es hervir las papas en esta solución durante unos minutos. The Daily Meal y Times of India coinciden en que este proceso, conocido como “blanqueo” o “parboil”, debe realizarse durante 10 a 20 minutos, dependiendo del grosor de las papas, hasta que estén tiernas pero firmes. Al finalizar la cocción, es fundamental escurrir las papas y secarlas completamente. Esta fase garantiza que el aceite caliente forme una capa crujiente en la superficie y evita que las papas se cuezan al vapor en el aceite.

El método recomendado por Food Republic y avalado por el chef Davidov consiste en un doble freído: primero se fríen las papas a baja temperatura, aproximadamente 150 °C, hasta que estén cocidas pero sin dorar. Luego se retiran para enfriarse y, finalmente, se fríen a alta temperatura, cerca de 190 °C, hasta alcanzar una textura crujiente y un color dorado homogéneo. Este procedimiento, combinado con el uso de vinagre, garantiza que las papas mantengan su forma y obtengan la textura deseada.

Las variedades de papas más ricas en almidón, como la Idaho o la Russet, presentan mejores resultados con esta técnica. El almidón exterior gelatinizado por la acción del vinagre forma una barrera que protege el interior y favorece la formación de una corteza resistente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La acidez del vinagre favorece un color dorado uniforme en las papas fritas al limitar la caramelización excesiva de los azúcares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas y medios consultados coinciden en evitar vinagres de sabor fuerte, como el balsámico, para no interferir en el perfil gustativo final. Quienes buscan experimentar pueden emplear vinagre de sidra de manzana para aportar ligeros matices, siempre en dosis moderadas.

La combinación de estos pasos permite replicar en casa la calidad de las papas fritas de restaurante, obteniendo un producto crujiente por fuera y suave por dentro, con una forma que permanece estable tras la fritura, según reportes de Food Republic.

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