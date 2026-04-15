Tendencias

Por qué las antigüedades son el nuevo imprescindible en la decoración moderna, según dos expertas

Paletas neutras y muebles elegidos con criterio son la base para ambientes que combinan pasado y presente con armonía. Cómo equilibrar piezas históricas y detalles actuales en cada rincón

Guardar
Una sala de estar elegante con dos sofás grises, una cómoda de madera oscura del siglo XVIII, una mesa de centro de cristal y dos obras de arte abstractas en las paredes.
La feria ANTIK Almoneda reúne piezas únicas que inspiran la decoración contemporánea con historia y personalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar antigüedades en un hogar contemporáneo sin renunciar a la frescura exige encontrar un equilibrio entre piezas históricas y elementos actuales. En ese sentido, la feria ANTIK Almoneda se consolida como la cita imprescindible para quienes buscan inspiración a través de antigüedades y piezas únicas en la decoración contemporánea.

Las expertas Bárbara Villa, fundadora de Candelabro en Madrid, y Ana Gándara, de Isadora Deco en A Coruña, comparten para Revista AD sus claves para lograr interiores con carácter y actualidad empleando objetos con historia.

Es por ello que recomiendan fusionar el arte contemporáneo con mobiliario de calidad, incluso de tamaño reducido, optar por una paleta neutra y jugar con materiales modernos. Así, cada objeto puede lucirse sin perder autenticidad.

Rincón de vivienda con vitrina antigua de madera, dos sillones de terciopelo (verde y azul), lámpara Art Déco y orquídea. Paredes blancas, suelo pulido gris y luz natural de un ventanal.
Muebles del siglo XVIII y arte gráfico japonés conviven en los espacios recomendados por expertas en interiorismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición de ANTIK Almoneda, celebrada en IFEMA Madrid, exhibe piezas que van desde muebles del siglo XVIII hasta arte gráfico japonés y lámparas art déco. Ante este escenario, Villa y Gándara coinciden en la vigencia de las antigüedades seleccionadas con criterio, capaces de convivir con las tendencias actuales del interiorismo.

Cómo combinar antigüedades y arte contemporáneo

Bárbara Villa subraya que mezclar “antigüedades con arte contemporáneo es fundamental”. En su propuesta para la feria, integra muebles históricos del siglo XVIII, piezas de arte contemporáneo y objetos de gabinete para conseguir un equilibrio visual y conceptual.

Villa defiende las “casas con alma”, formadas por objetos que relatan historias personales y acompañan los viajes y aficiones de sus propietarios. En opinión de la anticuaria, esta combinación enriquece la vida cotidiana y aporta autenticidad a cada ambiente. La veracidad de piezas seleccionadas prevalece sobre lo puramente decorativo, destaca Revista AD.

Primer plano de un gabinete de madera antiguo, mostrando marcas del tiempo, con un adorno plateado, un jarrón geométrico y un cuadro abstracto enmarcado en su estante.
El diseño italiano de los años 50 se destaca entre las selecciones para crear ambientes sofisticados y actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para elegir y destacar piezas antiguas en espacios actuales

Gándara apuesta por el diseño italiano de los años 50, con nombres como Giovanni Michelucci, Gianni Moscatelli y Gigi Radice en su selección para ANTIK Almoneda. La anticuaria aconseja, según expresó al medio citado, invertir en “piezas de nivel, sean de la época que sean”.

Gándara sugiere que el espacio permita que los objetos “puedan respirar”, recomendando evitar la saturación y permitiendo que cada antigüedad se aprecie en su justa medida. Reconoce que las viviendas actuales suelen ser más pequeñas, por lo que promueve la elección de arte original en formato reducido y piezas singulares con historias propias.

Villa enfatiza el valor de muebles robustos, como una cómoda del siglo XVIII, frente a objetos decorativos de moda. Tanto ella como Gándara coinciden en priorizar autenticidad y personalización en la selección de cada elemento.

Salón con paredes blancas, ventanas grandes, un sillón de madera oscura y rejilla, dos mesas de centro, lámparas modernas, y obras de arte japonés enmarcadas en las paredes.
La combinación de arte contemporáneo y mobiliario histórico transforma cada espacio en un ambiente único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para integrar antigüedades con frescura

La utilización de colores neutros como blancos, grises y beiges ayuda a equilibrar la fuerza visual de los muebles históricos, usualmente de tonos oscuros o envejecidos.

Contrastes sencillos, como colocar un cuadro abstracto sobre un aparador clásico o tapizar sillas antiguas con terciopelo colorido, aportan dinamismo.

La iluminación contemporánea puede renovar el ambiente y unificar estilos. Una lámpara colgante de diseño minimalista sobre una mesa tradicional consigue armonizar pasado y presente, según las expertas consultadas por Revista AD.

Dormitorio luminoso con paredes grises, cama con cabecero de madera tallada, ropa de cama gris, dos lámparas colgantes, mesita flotante y ventana.
La restauración respetuosa de cada pieza garantiza que las huellas del pasado sigan presentes en la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales como acero, cristal o microcemento introducen ligereza y contraste; una vitrina antigua sobre suelo pulido o una encimera de mármol acompañada de sillas talladas son ejemplos efectivos.

Ambas coinciden en la importancia de una restauración que respete la historia de las piezas, evitando acabados excesivamente nuevos y conservando las huellas de su recorrido.

La integración de antigüedades en la decoración contemporánea transforma los espacios. Lo antiguo aporta carácter y memoria, asegurando que cada ambiente cuente una historia personal única, destacan las expertas recogidas por Revista AD.

Temas Relacionados

DiseñoAntigüedadesDecoraciónDecoración ContemporáneaHogarDiseño de interioresNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos buscan frenar un trastorno genético que debilita los músculos: las terapias en desarrollo

Se trata de la enfermedad de Pompe. Hoy es el Día Mundial de esta patología. La investigación científica apunta al origen y a mejorar la calidad de vida de los pacientes

Científicos buscan frenar un trastorno genético que debilita los músculos: las terapias en desarrollo

Emma Watson cumple años: los 10 looks que definen su estilo

La actriz británica, que celebra sus 36, sorprende por la transformación de su imagen en eventos y en su vida cotidiana

Emma Watson cumple años: los 10 looks que definen su estilo

Las bartenders argentinas que inspiran creatividad y técnica en coctelería

En el Día Nacional, referentes que lideran las barras más influyentes del país comparten a Infobae sus historias, técnicas y la pasión por transformar cada trago en una experiencia sensorial única

Las bartenders argentinas que inspiran creatividad y técnica en coctelería

La rutina fitness de una influencer de 80 años: las 5 señales que tu cuerpo da cuando necesitas ganar fuerza

El caso de Joan MacDonald, quien comenzó a entrenar a los 70 años tras ser diagnosticada con hipertensión y colesterol alto, demuestra que la debilidad muscular puede revertirse al identificar señales como el agotamiento físico y la dificultad para cargar objetos

La rutina fitness de una influencer de 80 años: las 5 señales que tu cuerpo da cuando necesitas ganar fuerza

Manhattan estrena monitoreo hiperlocal de emisiones: cómo el MIT ayuda a combatir la polución urbana

El laboratorio Senseable City desarrolló un modelo, con inteligencia artificial, que combina imágenes de tráfico y registros móviles para ajustar estrategias ambientales y medir el efecto calle por calle

Manhattan estrena monitoreo hiperlocal de emisiones: cómo el MIT ayuda a combatir la polución urbana
DEPORTES
Un robo, un trofeo perdido y el inicio de una leyenda: la increíble conexión entre los Peaky Blinders y el Aston Villa

Un robo, un trofeo perdido y el inicio de una leyenda: la increíble conexión entre los Peaky Blinders y el Aston Villa

“Con el VAR hoy estaríamos en la final”, Radja Nainggolan sobre la jugada clave en la semifinal entre Roma y Liverpool

La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

Tiene 14 años, le dicen “el Caniggia del ajedrez”, juega al hockey y al fútbol, y acecha a Faustino Oro e Ilan Schnaider en el ranking

Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

TELESHOW
Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

La insólita confesión de Valentina Márquez, telonera de Ricky Martin en Córdoba: “Ni siquiera vi el show de él”

Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El OIEA reportó una expansión “significativa” del programa nuclear del régimen norcoreano

El OIEA reportó una expansión “significativa” del programa nuclear del régimen norcoreano

El líder ruso Vladimir Putin realizará una visita a China antes de mitad de año

El papa León XIV continúa con su gira por África: pedirá paz en una zona en conflicto de Camerún

Lula envió un proyecto al Congreso brasileño para reducir la jornada laboral a cinco días

EEUU lanzó un ataque contra una embarcación operada por narcoterroristas en el Pacífico oriente: cuatro muertos