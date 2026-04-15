Por qué las antigüedades son el nuevo imprescindible en la decoración moderna, según dos expertas

La feria ANTIK Almoneda reúne piezas únicas que inspiran la decoración contemporánea con historia y personalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar antigüedades en un hogar contemporáneo sin renunciar a la frescura exige encontrar un equilibrio entre piezas históricas y elementos actuales. En ese sentido, la feria ANTIK Almoneda se consolida como la cita imprescindible para quienes buscan inspiración a través de antigüedades y piezas únicas en la decoración contemporánea.

Las expertas Bárbara Villa, fundadora de Candelabro en Madrid, y Ana Gándara, de Isadora Deco en A Coruña, comparten para Revista AD sus claves para lograr interiores con carácter y actualidad empleando objetos con historia.

Es por ello que recomiendan fusionar el arte contemporáneo con mobiliario de calidad, incluso de tamaño reducido, optar por una paleta neutra y jugar con materiales modernos. Así, cada objeto puede lucirse sin perder autenticidad.

Muebles del siglo XVIII y arte gráfico japonés conviven en los espacios recomendados por expertas en interiorismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición de ANTIK Almoneda, celebrada en IFEMA Madrid, exhibe piezas que van desde muebles del siglo XVIII hasta arte gráfico japonés y lámparas art déco. Ante este escenario, Villa y Gándara coinciden en la vigencia de las antigüedades seleccionadas con criterio, capaces de convivir con las tendencias actuales del interiorismo.

Cómo combinar antigüedades y arte contemporáneo

Bárbara Villa subraya que mezclar “antigüedades con arte contemporáneo es fundamental”. En su propuesta para la feria, integra muebles históricos del siglo XVIII, piezas de arte contemporáneo y objetos de gabinete para conseguir un equilibrio visual y conceptual.

Villa defiende las “casas con alma”, formadas por objetos que relatan historias personales y acompañan los viajes y aficiones de sus propietarios. En opinión de la anticuaria, esta combinación enriquece la vida cotidiana y aporta autenticidad a cada ambiente. La veracidad de piezas seleccionadas prevalece sobre lo puramente decorativo, destaca Revista AD.

El diseño italiano de los años 50 se destaca entre las selecciones para crear ambientes sofisticados y actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para elegir y destacar piezas antiguas en espacios actuales

Gándara apuesta por el diseño italiano de los años 50, con nombres como Giovanni Michelucci, Gianni Moscatelli y Gigi Radice en su selección para ANTIK Almoneda. La anticuaria aconseja, según expresó al medio citado, invertir en “piezas de nivel, sean de la época que sean”.

Gándara sugiere que el espacio permita que los objetos “puedan respirar”, recomendando evitar la saturación y permitiendo que cada antigüedad se aprecie en su justa medida. Reconoce que las viviendas actuales suelen ser más pequeñas, por lo que promueve la elección de arte original en formato reducido y piezas singulares con historias propias.

Villa enfatiza el valor de muebles robustos, como una cómoda del siglo XVIII, frente a objetos decorativos de moda. Tanto ella como Gándara coinciden en priorizar autenticidad y personalización en la selección de cada elemento.

La combinación de arte contemporáneo y mobiliario histórico transforma cada espacio en un ambiente único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para integrar antigüedades con frescura

La utilización de colores neutros como blancos, grises y beiges ayuda a equilibrar la fuerza visual de los muebles históricos, usualmente de tonos oscuros o envejecidos.

Contrastes sencillos, como colocar un cuadro abstracto sobre un aparador clásico o tapizar sillas antiguas con terciopelo colorido, aportan dinamismo.

La iluminación contemporánea puede renovar el ambiente y unificar estilos. Una lámpara colgante de diseño minimalista sobre una mesa tradicional consigue armonizar pasado y presente, según las expertas consultadas por Revista AD.

La restauración respetuosa de cada pieza garantiza que las huellas del pasado sigan presentes en la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales como acero, cristal o microcemento introducen ligereza y contraste; una vitrina antigua sobre suelo pulido o una encimera de mármol acompañada de sillas talladas son ejemplos efectivos.

Ambas coinciden en la importancia de una restauración que respete la historia de las piezas, evitando acabados excesivamente nuevos y conservando las huellas de su recorrido.

La integración de antigüedades en la decoración contemporánea transforma los espacios. Lo antiguo aporta carácter y memoria, asegurando que cada ambiente cuente una historia personal única, destacan las expertas recogidas por Revista AD.