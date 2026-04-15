América Latina

Conmoción en Uruguay: asesinaron a un delivery venezolano con un destornillador tras una discusión de tránsito

El agresor huyó del lugar, pero fue detenido a las pocas cuadras. El repartidor, de 62 años, había convencido a su familia de vivir en un país al que consideraba seguro

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Juan Carlos Mendoza junto a su familia, en la Plaza Cagancha de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
Juan Carlos Mendoza junto a su familia, en la Plaza Cagancha de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

“Por favor, ayuda”, dijo un hombre desesperadado porque que acababa de ser apuñalado en una calle del Centro de Montevideo tras protagonizar una discusión en el tránsito. Caminó unos metros y volvió a pedir “auxilio”, aunque de a poco iba perdiendo el control de su cuerpo. “Me apuñaló”, contó luego, en referencia al conductor del auto que se había dado a la fuga después de haberlo herido. La ambulancia y la policía llegaron rápidamente al lugar.

El momento quedó registrado por el influencer Diego Ibañez, que fue quien llamó a la Policía para que el delivery fuera asistido. Era la hora 19 de este lunes.

Un influencer registró el momento en el que un delivery es apuñalado tras una discusión en el tránsito en Montevideo (@diegoibanez.uy)

Juan Carlos Mendoza, el delivery venezolano de 62 años, fue trasladado inmediatamente al hospital público Maciel. Mientras tanto, el conductor del vehículo que se dio a la fuga –un hombre de 30 años– fue detenido a pocas cuadras. Tras su arresto, contó que había apuñalado al hombre con un destornillador, según la información policial primaria.

Mendoza no resistió y al poco rato murió producto de las heridas. El crimen generó una fuerte conmoción en la sociedad.

El conductor de la moto y el del auto habían discutido en el tránsito y, cuando llegaron a un semáforo en rojo, el chofer agresor se bajó. Golpeó al delivery, que se intentó defender con el casco. Fue en ese momento que el joven agarra un destornillador del auto y lo apuñala en el abdomen.

Juan Carlos Mendoza era delivery en Uruguay hace seis años (Captura Telemundo/Canal 12)
Juan Carlos Mendoza era delivery en Uruguay hace seis años (Captura Telemundo/Canal 12)

El hombre dijo que no asistió a la víctima porque se asustó, según informó Telemundo de Canal 12. No tenía antecedentes penales, pero sí una indagatoria por violencia doméstica. Este noticiero también entrevistó a uno de los hijos del delivery asesinado.

La historia del delivery, de Venezuela a Uruguay

Juan Carlos Mendoza llegó solo a Uruguay hace seis años. Con el paso del tiempo, buscó convencer a su familia de que ellos también llegaran al país: les comentaba que Uruguay era seguro. El primero en hacerle caso fue su hijo mayor y luego viajaban su esposa y su hijo menor.

Javier, uno de ellos, ahora reclama Justicia por el asesinato de su padre.

Entre lágrimas, lo recordó: “Estábamos hace seis años en Uruguay. Él llegó primero y fue quien me dijo: ‘Hijo, vení para acá, que acá me está yendo bien’”. La seguridad del país y la posibilidad de trabajo fueron elementos que sedujeron a la familia para tomar la decisión.

Mendoza, un venezolano de 62 años, había convencido a su familia de vivir en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Mendoza, un venezolano de 62 años, había convencido a su familia de vivir en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Mi papá era una persona muy trabajadora y muy tranquila. Personas del lugar dicen que cuando mi papá pasó él estaba disculpándose con el señor (…) No era para que hubieran pasado a los hechos como sucedió”, relató a Telemundo. Javier Mendoza recordó a su padre como una persona sonriente. “Era súper animado. La mayoría de los repartidores lo conocía porque siempre ha trabajado de eso”, contó.

El hijo de la víctima pidió justicia para que el caso no quede impune. Este es el mismo reclamo de trabajadores de Pedidos Ya, que se movilizaron este martes. Las clásicas cajas rojas de la marca llevaban la foto del asesinado. Para ellos, el caso de la tarde del lunes no fue un caso aislado. La concentración fue frente a la Torre Ejecutiva, la casa de gobierno uruguaya.

“Es parte de la sociedad, en lo que la sociedad uruguaya se está convirtiendo”, dijo Juan Pintos, de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, en una rueda de prensa. Relató que las amenazas a los delivery son a diario.

Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Hay un número importante de personas que están en vehículos que están armadas. No nada más con un puñal, sino con armas de fuego. Son repetidas muchas veces las ocasiones en las que rebasamos un vehículo y la persona se acerca y nos amenaza con un arma de fuego”, expresó.

Pintos recordó a Mendoza como una persona “con un espíritu de trabajo muy agradable”, que siempre contaba sus anécdotas en el día a día. “Daba gusto hablar con él”, aseguró el delivery.

La empresa, por su parte, emitió un comunicado en el que rechazó de forma enérgica la violencia que llevó a este hecho. Pedidos Ya abrirá espacios de contención para los trabajadores.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, también se refirió al caso y alertó por los niveles de violencia en la sociedad.

Cuando te lo cuentan no podés creer que eso nos esté pasando.Es espantoso”, dijo Orsi este martes en una rueda de prensa. “La violencia con la que nos estamos vinculando es terrible. Te lo explican, te lo cuentan y no podés creer”, agregó.

En la noche de este martes, decenas de deliverys fueron hasta la casa velatoria en la que se le dio el último adiós a Mendoza.

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