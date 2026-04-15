La tensa discusión entre Neymar y un fanático del Santos tras el empate en la Copa Sudamericana: “Deberías entrenar más”

Neymar se encaró con un hincha tras el empate del Santos

El regreso de Neymar Jr. a los torneos continentales con el Santos Futebol Clube quedó marcado por una noche tensa y cargada de reproches en el Estadio Vila Belmiro, donde el equipo brasileño igualó 1-1 ante el Deportivo Recoleta por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El empate, que complica el panorama del Santos en el grupo D, derivó en un fuerte cruce entre el astro brasileño y varios aficionados locales, según se pudo ver a través de ESPN.

El encuentro comenzó con una rápida ventaja para el conjunto paulista gracias a una combinación entre Gabriel Barbosa y Neymar. Apenas a los cuatro minutos, Barbosa desbordó por la izquierda y envió un centro al área pequeña, donde Neymar anticipó a la defensa paraguaya y firmó su gol número 154 con la camiseta del Santos. El regreso del delantero, luego de catorce años sin disputar competiciones internacionales con el club brasileño, generó altas expectativas en la afición, pero el resultado final no colmó esas esperanzas.

Al finalizar el partido, la tensión se trasladó a los márgenes del campo. Antes de brindar declaraciones a ESPN, Neymar fue abucheado y respondió a los seguidores realizando un gesto de “silencio”. Posteriormente, el número 10 intentó explicar el resultado: “Cometimos errores. Todos cometimos errores. Son cosas que pasan. Creo que generamos muchas ocasiones; jugamos bien; ciertamente no jugamos mal".

“Los aficionados se ponen nerviosos y exigen que juguemos con más intensidad, pero nuestro equipo está jugando y creando oportunidades. Entiendo la frustración de la afición, pero tienen que darse cuenta de que el fútbol es así: a veces, simplemente, la pelota no entra”, expresó Neymar en declaraciones recogidas por ESPN.

Neymar marcó al inicio del partido (Efe)

A lo largo del primer tiempo, el Santos dispuso de varias oportunidades claras para ampliar la diferencia, aunque no logró concretar. El Deportivo Recoleta, que afrontó el partido con una alineación mayoritariamente suplente, resistió la presión local. Cuando el primer tiempo expiraba, una falta de Luan Peres sobre Claudio Figueredo dentro del área fue sancionada con penal. Richard Ortiz ejecutó desde los doce pasos y decretó el empate con el que ambos equipos se retiraron al descanso y que luego se mantuvo hasta el cierre del encuentro.

Al ser consultado sobre cómo revertir la situación, el delantero fue directo: “Entrenando... Eso es lo que tenemos que hacer”. El diálogo con los aficionados no terminó allí. Tras las entrevistas, Neymar volvió a enfrascarse en un intercambio verbal con algunos hinchas en la tribuna. El futbolista se dirigió a uno de los seguidores con comentarios sobre su estado físico: “¡Deberías entrenar más! ¡Te estás poniendo gordito!”, exclamó entre risas tensas. Acto seguido, añadió: “Tienes razón... ¿ya estás contento? Te voy a dar tu minuto de fama. ¿Soy un mimado? Lo estoy dando absolutamente todo aquí dentro y tu no respetas”, en uno de los pasajes más tensos de la discusión.

Neymar discutió con un fanático tras el empate (Reuters)

En una segunda intervención ante los medios, Neymar profundizó sobre el altercado y justificó su reacción: “Solo me quejé, no discutí, le respondí al hincha por la forma en que me habló. Entiendo a los hinchas que critican nuestro juego, pero cuando se vuelve personal y me atacan de manera diferente, no lo puedo aceptar”.

El futbolista insistió en que su compromiso con el club es total: “No puedo aceptarlo porque soy un tipo muy consistente, doy mi vida por el fútbol y por este club, incluso hago más de lo que debería, así que no me pueden tratar así. No digo que no me deberían criticar por mi rendimiento en la cancha, pero no acepto críticas por lo que haga fuera”.

El resultado deja al Santos Futebol Clube en una situación comprometida en el grupo D de la Copa Sudamericana. Con dos jornadas disputadas, el equipo suma apenas un punto, igualado con San Lorenzo en la parte baja de la tabla ( El Ciclón tiene un partido menos). El Deportivo Cuenca lidera con tres unidades y el propio Recoleta lo escolta con dos. En la siguiente fecha, el Santos buscará recuperarse en su visita a Argentina para enfrentar a San Lorenzo el 28 de abril. Por su parte, el Deportivo Recoleta recibirá a los ecuatorianos en Paraguay.