Por qué algunos gestos solidarios pueden generar dudas en vez de admiración

Investigaciones recientes muestran que la desconfianza hacia las acciones altruistas es más común y compleja de lo pensado según New Scientist (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientes investigaciones han confirmado que la tendencia a desconfiar de las motivaciones altruistas es más común y compleja de lo que se pensaba. Lejos de celebrar las buenas acciones, existe una inclinación social a juzgar o incluso castigar a quienes realizan obras de bien si se sospecha que obtienen algún tipo de beneficio personal o reconocimiento social, según detalla New Scientist.

Distintos estudios en psicología social explican que las personas desconfían de los actos altruistas porque perciben posibles intereses ocultos, sobre todo cuando quienes ayudan podrían mejorar su imagen o posición en el grupo.

Este fenómeno recibe el nombre de “efecto del altruismo contaminado” y ha sido objeto de análisis en ambientes experimentales y en ejemplos de la cultura popular, donde surge la pregunta sobre la existencia real del altruismo puro.

En la cultura popular existe un ejemplo que ganó terreno como representación clara de esta desconfianza. Un episodio de la serie Friends explora si es posible actuar sin beneficio propio: Joey Tribbiani acepta presentar un teletón por la oportunidad de salir en televisión, mientras Phoebe Buffay pone en duda la naturaleza desinteresada de su gesto. Esta disputa ilustra cómo la búsqueda de motivaciones puras puede llevar a sospechar incluso de las buenas acciones si se perciben segundas intenciones.

El juego de los bienes públicos y la paradoja del altruista

Al multiplicar y distribuir equitativamente el fondo común, se observa cómo las decisiones individuales afectan al grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reticencia hacia el altruismo ha sido estudiada a través de experimentos como el “juego de los bienes públicos”. En él, varios participantes reciben una suma de dinero y pueden optar por compartirla en un fondo común, que al final de la ronda se multiplica y se distribuye equitativamente. Aunque la aportación máxima beneficia a todos, en la práctica, quienes contribuyen mucho no solo no son admirados: a menudo, resultan tan criticados como los que actúan por puro interés propio.

Según la psicóloga Nichola Raihani (University College London), los demás jugadores pueden incluso resentirse del altruista, llegando a frases como: “Nadie más hace lo que [el que más contribuye] hace. Nos hace quedar mal a todos”, de acuerdo con testimonios recogidos por New Scientist.

En algunas ocasiones, los participantes prefieren gastar parte de su dinero para castigar a los más generosos o incluso excluirlos del grupo. Raihani señala que todos participamos en una “dinámica de estatus”, lo que alimenta la sospecha hacia quienes parecen actuar para ganar respeto en la comunidad.

Esta desconfianza no se limita a experimentos abstractos. En la vida cotidiana, los actos benévolos son igualmente susceptibles de ser cuestionados si ofrecen la impresión de servir para mejorar el prestigio personal.

Nuevas evidencias científicas sobre el efecto del altruismo contaminado

Los estudios recientes citados por New Scientist exploran la relación entre altruismo y sospecha de recompensas sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocido “efecto del altruismo contaminado” ha sido objeto de investigación por parte de Sebastian Hafenbrädl, de la Universidad de Navarra. En estudios recientes citados por New Scientist, el especialista analizó cómo juzgamos los actos altruistas cuando existe la sospecha de búsqueda de recompensas sociales sin haber asumido un coste personal equivalente.

Uno de los experimentos propuestos presenta el caso de Andy, un voluntario en un centro de ayuda a personas sin hogar, cuya motivación real es intentar agradar a la directora. Los participantes evaluaron su conducta mucho más negativamente que la de alguien que emplea la misma estrategia para un objetivo no altruista, como por ejemplo conseguir empleo en una cafetería, según los datos publicados en New Scientist.

El rechazo moral hacia Andy se disipaba en gran medida si él confesaba su verdadera motivación directamente a la interesada, lo que anulaba la ventaja social obtenida. En otra prueba, se planteó el caso de un empresario que destina 100.000 dólares a limpiar playas, pero lo hace principalmente por razones comerciales. Cuando esa acción se utilizaba públicamente como estrategia promocional, la percepción negativa aumentaba. En cambio, si la acción permanecía privada, la desaprobación era menor.

Hafenbrädl concluye que lo que realmente perjudica la percepción social de quienes actúan en beneficio ajeno no es solo el interés propio, sino la impresión de que buscan recompensas sociales sin haber “pagado el precio” correspondiente, lo que los hace parecer engañosos.

Reputación, motivaciones ocultas y límites del juicio social

El juicio colectivo sobre las motivaciones altruistas varía en función del tipo de beneficio buscado. Si se trata de obtener una satisfacción personal —sentirse bien consigo mismo—, la sanción moral es menos severa que cuando la intención pasa por mejorar la reputación ante los demás.

Las personas que donan por sentirse bien consigo mismas reciben una evaluación moral más positiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hafenbrädl, citado por New Scientist, señala que las personas que donan por satisfacción personal reciben una evaluación más positiva que aquellas motivadas por el reconocimiento social. Sin embargo, ambas posiciones quedan por debajo de quienes declaran actuar sin motivos ocultos.

Estos patrones sugieren que el contexto y la transparencia respecto a las intenciones influyen de manera decisiva en los juicios sociales. Reconocer abiertamente el interés personal reduce el rechazo; en cambio, la sanción moral aumenta cuando se percibe un intento de manipular el estatus.

¿Es posible el altruismo puro?

El debate en torno al altruismo absolutamente desinteresado sigue abierto. Ejemplos como los de la serie Friends demuestran que incluso los gestos más nobles pueden tener un componente de interés emocional o social.

New Scientist destaca que, aunque buscamos actos de bondad sin compensación para su autor, la mayoría de las acciones implica, en algún grado, un beneficio para quien las realiza. Esto plantea dudas acerca de los límites entre la empatía, la obligación moral y la satisfacción personal legítima.

Aceptar la complejidad y la ambivalencia de los impulsos altruistas contribuye a promover una sociedad más generosa. Tolerar que las buenas acciones incluyan cierto beneficio propio puede aumentar la frecuencia de gestos de amabilidad, algo que difícilmente puede considerarse negativo frente a alternativas menos constructivas.