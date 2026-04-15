La emoción de Arturo Puig al recordar a Selva Alemán y su fuerte confesión

Arturo Puig se emocionó al recordar a Selva Alemán y dejó una fuerte confesión

La noche en que Arturo Puig habló de Selva Alemán en A24 con Luis Novaresio, la emoción llenó el estudio. Frente a la pregunta sobre qué le diría a Selva si pudiera tenerla enfrente otra vez, Puig suspiró y respondió sin dudar: “Que la amo profundamente. La amo, la amé y la seguiré amando. Que es la mujer de mi vida, la mujer que más quise en toda mi vida”, declaró el actor.

Y en una profunda confesión, de esas que no se suelen decir públicamente, expresó: “Creo que la quise más a ella que a mis hijos”, en referencia a Ximena y Juan, los hijos que tuvo en su primer matrimonio. Al evocar a Selva, Puig destacó: “Ella era una mujer muy inteligente, muy, muy práctica, muy, muy divina, muy sencilla”.

En la entrevista, el intérprete habló también del talento de Alemán. Aseguró que sobresalía por su naturalidad y humildad: “Era tremenda, pero no era petulante con su talento. Tenía para decir: ‘Yo soy’, y no, no lo hacía”, aseguró Puig, resaltando el estilo y la gracia de quien fuera su compañera.

El primer encuentro entre Selva Alemán y Arturo Puig

Sobre el inicio de la relación, Puig recordó a Novaresio el efecto de ese primer encuentro profesional: “Cuando yo la conocí fue, fue un shock”. Contó que tras terminar de grabar la telenovela Carmiña, con María de los Ángeles Medrano, empezó una nueva novela bajo la dirección de Diana Álvarez, en la que Selva regresó a la actuación tras varios años retirada.

Puig relató: “Ella estaba retirada hacía como cinco o seis años y estaba casada. Volvía a actuar Selva Alemán y yo me quise morir porque me gustaba como actriz, como mujer, como todo”. En la casa de la directora se saludaron junto al resto del elenco.

Recordó que en ese momento sintió “como electricidad”. Más tarde, Selva le confesó que también sintió una conexión familiar con él. Ambos estaban casados entonces, por lo que “estuvimos un tiempo navegando”, hasta que pudieron comenzar su historia juntos.

Así fue el adiós a Selva Alemán según Arturo Puig

El relato sobre los últimos días de Selva Alemán lo compartió Puig en La Noche de Mirtha. “El tema fue así: ella empezó con un dolor muy grande en el estómago. Cosa que aprovecho para decir que en general el infarto de mujeres se da con un dolor en el estómago. Es la aorta, ¿no? En general, en los hombres por ahí es el brazo izquierdo”, explicó el actor.

Puig contó que un médico revisó a Selva en casa y le restó gravedad al malestar. “Vino, la revisó, no sé qué le dio... y dijo: ‘No, está todo bien’”. Pero el dolor aumentó, y Puig llamó a la ambulancia. Al llegar, uno de los médicos le dijo: “Es un infarto”.

Selva fue llevada al sanatorio y, según el testimonio de Puig, ya no salió de allí. Él manifestó su dolor por el diagnóstico tardío y la rapidez con la que ocurrieron los acontecimientos. En sus palabras, “El primer médico no acusó nada. Dijo: ‘No, bueno, es un dolor, a lo mejor algo que comió’”.

La vida de Arturo Puig después de Selva Alemán

Luego de la pérdida de Selva Alemán, la vida cotidiana representó un reto adicional para Puig, según contó. Explicó que la mudanza fue motivada por la preocupación de sus hijos: “Me mudé porque vivía en una casa muy grande, con escaleras y entonces mis hijos empezaron: ‘Te podés caer’, y qué sé yo, y que esto, que lo otro”. La idea de mudarse ya era compartida con Selva en vida.

En la etapa siguiente a su fallecimiento, Puig expresó que no estaba preparado para volver a actuar en obras convencionales y solo aceptó regresar con un unipersonal, Buenas palabras. Esto marcó una forma de reencontrarse a sí mismo.

El paso del tiempo no disminuye la huella de Selva Alemán en la vida y los recuerdos de Puig, quien encuentra en la memoria compartida una forma de mantener su presencia viva.